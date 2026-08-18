ЕРМАК

ЕРМАК - российский ледокол, одно из первых в мире судов, способных форсировать тяжёлые льды и обеспечивать безопасную проводку судов в Балтийском море.

Был за­ло­жен на ста­пе­лях английской фир­мы «Armstrong, Whit­worth 8 C» в Нью­кас­ле в 1897 году по за­ка­зу Рос­сии; всту­пил в строй в 1899 году. Во­до­из­ме­ще­ние 8730 т, дли­на 97,5 м, ши­ри­на 21,6 м. На­зван в честь ка­зачь­е­го ата­ма­на Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча . Идея соз­да­ния при­над­ле­жа­ла С.Ю. Вит­те; ру­ко­во­дство по со­став­ле­нию тех­нического за­да­ния и по­строй­ку осу­ще­ст­в­лял С.О. Ма­ка­ров , под ко­ман­до­ва­ни­ем ко­то­ро­го ле­до­кол со­вер­шил (1899) своё пер­вое пла­ва­ние в Арк­ти­ку, окон­чив­шее­ся не­удач­но близ ар­хи­пе­ла­га Шпиц­бер­ген из-за по­вре­ж­де­ний кор­пу­са и по­лом­ки вин­тов; ле­до­кол был от­прав­лен в ре­монт. В 1901 году сно­ва ушёл в арк­тическую экс­пе­ди­цию, а за­тем вер­нул­ся в Бал­тий­ское мо­ре. Уча­ст­во­вал в Ле­до­вом по­хо­де Бал­тий­ско­го фло­та 1918 года, в сня­тии со льди­ны зи­мой 1938 года эки­па­жа стан­ции «Се­вер­ный по­люс-1» во гла­ве с И.Д. Па­па­ни­ным. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны обес­пе­чи­вал про­вод­ку ко­раб­лей че­рез льды Бал­тий­ско­го мо­ря. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1949). Вы­ве­ден из экс­плуа­та­ции в 1963 году. На сме­ну «Ермаку» в 1974 году был по­стро­ен но­вый 7-па­луб­ный ле­до­кол с тем же на­зва­ни­ем.

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