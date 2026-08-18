ЕРМАК
ЕРМАК - российский ледокол, одно из первых в мире судов, способных форсировать тяжёлые льды и обеспечивать безопасную проводку судов в Балтийском море.
Был заложен на стапелях английской фирмы «Armstrong, Whitworth 8 C» в Ньюкасле в 1897 году по заказу России; вступил в строй в 1899 году. Водоизмещение 8730 т, длина 97,5 м, ширина 21,6 м. Назван в честь казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Идея создания принадлежала С.Ю. Витте; руководство по составлению технического задания и постройку осуществлял С.О. Макаров, под командованием которого ледокол совершил (1899) своё первое плавание в Арктику, окончившееся неудачно близ архипелага Шпицберген из-за повреждений корпуса и поломки винтов; ледокол был отправлен в ремонт. В 1901 году снова ушёл в арктическую экспедицию, а затем вернулся в Балтийское море. Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота 1918 года, в снятии со льдины зимой 1938 года экипажа станции «Северный полюс-1» во главе с И.Д. Папаниным. Во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку кораблей через льды Балтийского моря. Награждён орденом Ленина (1949). Выведен из эксплуатации в 1963 году. На смену «Ермаку» в 1974 году был построен новый 7-палубный ледокол с тем же названием.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.