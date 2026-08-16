ЕРИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

ЕРИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал армии, Герой РФ .

Из ра­бо­чих. Окон­чил Выс­шую шко­лу МВД в Мо­ск­ве (1973). С 1964 года в ор­га­нах внутренних дел Татарской АССР. Во вре­мя Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов в слу­жеб­ной ко­ман­ди­ров­ке в Аф­га­ни­ста­не (1980-1983). В 1983-1988 годах начальник от­де­лов в Главного управ­ле­нии по борь­бе с хи­ще­ния­ми со­циа­ли­стической соб­ст­вен­но­сти МВД СССР. В 1988-1990 годах 1-й заместитель министра внутренних дел Армянской ССР. При­ни­мал уча­стие в ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий зем­ле­тря­се­ния в Спи­та­ке и Ле­ни­на­ка­не (1988). В 1990-1991 годах заместитель, 1-й заместитель министра внутренних дел РСФСР и од­но­вре­мен­но начальник служ­бы кри­ми­наль­ной ми­ли­ции. Во вре­мя Ав­гу­стов­ско­го кри­зи­са 1991 года вы­сту­пил на сто­ро­не пре­зи­ден­та РСФСР Б.Н. Ель­ци­на, при­ни­мал уча­стие в аре­стах ру­ко­во­ди­те­лей ГКЧП и рас­сле­до­ва­нии воз­бу­ж­дён­ных про­тив них уго­лов­ных дел. В сентябре - декабре 1991 года 1-й заместитель министра внутренних дел СССР, в декабре 1991 года - январе 1992 года 1-й заместитель министра безо­пас­но­сти и внутренних дел РСФСР/РФ (один из главных ини­циа­то­ров раз­ра­бот­ки ука­за Пре­зи­ден­та РФ об об­ра­зо­ва­нии еди­но­го Министерства безо­пас­но­сти и внутренних дел, ко­то­рый в по­сле­дую­щем был от­ме­нён как не­кон­сти­ту­ци­он­ный). В 1992-1995 годах министр внутренних дел РФ. В сентябре - октябре 1993 года ак­тив­но под­дер­жал дей­ст­вия Пре­зи­ден­та РФ по ре­фор­ми­ро­ва­нию государственной вла­сти, рос­пус­ку Съез­да народных де­пу­та­тов и ВС. В пе­ри­од Ок­тябрь­ско­го кри­зи­са 1993 года Ерину бы­ло при­свое­но во­ин­ское зва­ние ге­не­ра­ла ар­мии (1 октября) и зва­ние Ге­роя РФ (7 октября). В 1994-1995 годах ор­га­ни­зо­вы­вал бое­вые дей­ст­вия сил МВД в Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ке. По­сле за­хва­та тер­ро­ри­ста­ми за­лож­ни­ков в городе Бу­дён­новск (1995) по­дал в от­став­ку. В 1995-2001 годах заместитель ди­рек­то­ра Служ­бы внеш­ней раз­вед­ки РФ.