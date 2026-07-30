ЭРИК IX СВЯТОЙ (ERIK DEN HELIGE)

С 1156 года – король Швеции. Достоверных исторических источников, сообщающих о его жизни, не сохранилось, а известные эпизоды его жизни изложены в более поздних легендах.

Взошел на престол после смерти Сверкера I, убитого в 1156 году, по одной из версий, Магнусом Хенриксоном. Согласно легендам, сделал многое для укрепления христианской веры в Швеции и ее распространения в Финляндии. Считается, что король организовал первый крестовый поход Швеции в Финляндию совместно со Св. Генрихом Уппсальским.

Также известно, что во время его правления была проведена кодификация законов, результатом которой стал так называемый Закон короля Эрика. В ответ на требование Эрика выплачивать десятину в поддержку Церкви, некоторые шведские магнаты объединились с Магнусом Хенриксоном и в 18 мая 1160 года окружили церковь, в которой находился король. По окончании мессы, Эрик принял бой, в ходе которого был убит. Похоронен в кафедральном соборе Уппсалы.

Автор статьи: Перепечкин К. В.