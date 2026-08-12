ЕРИЦА МАРИЯ
ЕРИЦА МАРИЯ - чешская и американская певица.
Училась в Брно у С. Ауспитцера, стажировалась в США у М. Зембрих. В 1910 году дебютировала в оперном театре города Ольмюц (ныне Оломоуц, Словакия) (Эльза в опере «Лоэнгрин» Р. Вагнера). В 1911-1913 годах пела в венской «Фольксопер», в 1913-1935 годах и 1949-1952 годах солистка Венской государственной (до 1918 года придворной) оперы. Гастролировала во многих оперных театрах мира, в 1921-1932 годах, 1951 году солистка «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). С большим успехом выступала в операх Вагнера и Дж. Пуччини (особенно в «Тоске»), а также других композиторов XIX - начала XX веков. Впервые исполнила главные сопрановые партии в операх «Ариадна на Наксосе» (1-я редакция - Штутгарт, 1912; 2-я редакция - Вена, 1916), «Женщина без тени» (Вена, 1919) Р. Штрауса, «Енуфа» Л. Яначека (Вена, 1918), «Мёртвый город» Э. Корнгольда (Гамбург, 1920). После 2-й мировой войны жила преимущественно в США (получила американское гражданство).
Сочинения:
Sunlight and song. L.; N. Y., 1924. N. Y., 1977.