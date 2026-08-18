ЕРЕВАНСКОЕ (ЭРИВАНСКОЕ) ХАНСТВО

Ереванское (Эриванское) ханство — полунезависимое владение на Южн. Кавказе середины XVIII — начала XIX в. (территория совр. Армении).

Располагалось в Араратской долине, по течению Раздана и западных притоков оз. Севан, на землях древнеармянской области (наханга) Айрарат и сефевидского вилайета Чухур-Сад. По административному устройству, введенному Аббасом I в 1604, управлялось беглербегом в звании сардара, чьи военные полномочия распространялись также на Нахичеванское ханство, Маку и армянские меликства Зангезура (Сюника) и Карабаха (Арцаха). Делилось на 13 округов-махалов (рус. магалы), которыми ведали наибы — мирболюки (в районах с преобладанием номадов, преимущественно азербайджанских тюрков и курдов) и мелики (в районах с преобладанием оседлых, преимущественно армян). 1-й из назначенных Аббасом беглербегов, Амиргюнэ-хан (1604—1628), способствовал возвращению в край армян, переселенных отсюда в ходе ирано-османских войн начала XVII в., и покровительствовал экономическому подъему (в частности, возрождению торговли и ремесла в самом Ереване и земледелия в сельской местности, пришедшего в упадок из-за постоянных боев в приграничной зоне, куда входило Е. х.). В землевладении преобладали мульки, собственниками которых (мулькдарами) выступали как тюркские и курдские ханы и беки, так и армянские монастыри и мелики, взимавшие с крестьян, помимо налогов в казну (бахра — 1/5 урожая), сборы в свою пользу и взыскивавшие повинности.

В начале XVIII в. Е. х. служило ареной противоборства Османской империи с Ираном (вначале при Сефевидах, затем при Надир-шахе); ереванские армяне поддерживали повстанцев в Зангезуре и Карабахе (1724—1728). В середине XVIII в., находясь под наследственным управлением беглербегов из рода Каджаров, признавало верховную власть Картли-Кахетинского царства. В русско-иранских войнах 1804—1813 и 1826—1828 — театр военных действий, в которых армянское население выступило на стороне России, тюркское и курдское — на стороне Каджаров. Присоединено к Российской империи по Туркманчайскому договору 1828.

Лит.: Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области. СПб., 1852; Bournoutian G. A. The Khanate of Erevan under Qajar Rule, 1795—1828. Costa Mesa — New York, 1992; Bournoutian G. Husayn Quli Khan Qazvini, Sardar of Erevan: A Portrait of a Qajar Administrator // Iranian Studies, IX (1976). P. 163—179; Eliyev F., Hesenov U. Irevan xanligi. Baki, 2007; Hewsen R. The Meliks of Eastern Armenia VI: The House of Alamaleanc Meliks of Erevan // Pazmaveb (1984). P. 321—333.