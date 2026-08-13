ЕРЕВАН
Столица и крупнейший город Армении; имеет статус области.
Нас. 1,1 млн. чел. (2007; с пригородами 1,5 млн., что составляет св. 34% населения страны). Расположен на сев. окраине Араратской равнины, в предгорьях Малого Кавказа, на р. Раздан (приток р. Аракс). Крупный транспортный узел. Близ Е. – междунар. аэропорт Звартноц (1982, арх. А. Тарханян и др.). Метрополитен (с 1981).
Один из древнейших городов мира. Согласно археологич. данным, поселение на месте Е. существовало с 4-го тыс. до н. э. В 783 до н. э. (по др. сведениям, в 782) здесь была воздвигнута крепость Эребуни, давшая назв. городу, возникшему у её стен. В 6–4 вв. до н. э. Е. был одним из важных центров ахеменидской сатрапии (см. Ахемениды). В 5 в. н. э. в Е. была построена первая церковь – Святых Петра и Павла. В арм. историч. лит-ре Е. впервые упоминается в нач. 6 в. В 658 захвачен арабами; с 9 в. находился под властью Багратидов; во 2-й пол. 11 в. подвергся нашествию сельджуков. При монголах Е. входил в состав ильханства с центром в Тебризе; в 1387 разграблен войсками Тимура. С 1440 адм. центр Вост. Армении, с 1500 пограничная крепость. В ходе османо-сефевидских войн (16–18 вв.) 14 раз завоёвывался тур. и иран. войсками. После взятия в 1604 иран. шахом Аббасом I арм. население Араратской долины было угнано в Иран, поэтому на протяжении 17 в. большинство жителей Е. составляли мусульмане. В 1604–1828 столица Эриванского ханства, находившегося в вассальной зависимости от Ирана. 7.6.1679 город был полностью разрушен землетрясением. В ходе рус.-перс. войны 1826–28 взят рус. войсками 1(13). 10.1827 и по Туркманчайскому миру 1828 присоединён к России. В 1828–1936 официально назывался Эривань. В кон. 1820-х гг. в Е. насчитывалось ок. 11,5 тыс. жит., к кон. 19 в. население выросло до 29 тыс. чел. благодаря поощрению рос. правительством переселения армян из Ирана и Османской империи. В 1828–40 центр Армянской области. В 1840–46 уездный город Грузино-Имеретинской губ., в 1846–49 – Тифлисской губ. В 1849–1918 центр Эриванской губ. После 1869 в связи с изменением рос. границы в Закавказье утратил значение пограничной крепости и заметно расширился. Экономич. развитие города оживилось с постройкой ж.-д. линии Александрополь – Эривань Закавказских железных дорог (1902), соединившей его с Тифлисом (ныне Тбилиси), а затем с Джульфой (после постройки в 1908 линии Улуханлу – Джульфа). В мае 1918 – нояб. 1920 столица республики Армения, с нояб. 1920 по 23.8.1990 – Арм. ССР. С 1936 носит совр. название. С 23.8.1990 столица Республики Армения.
Сохранились руины крепостей Кармир-амроц, Агвесаберд (обе 2–1-го тыс. до н. э.), урартских городов-крепостей Эребуни и Тейшебаини. Среди древних памятников: руины кафедрального собора (591–602) и дворца (кон. 6 в.), церковь Св. Ованеса (13 в.) в районе Аван; руины крепости (1-го тыс. до н. э.) и часовни (12–13 вв.), церковь (17 в.) в районе Ариндж; церкви Богородицы и Св. Акопа в районе Канакер (обе 17 в.). В центре Е. – церкви Катогике (13 в.), Аствацацин (Зоравор; 1691–1705; фундамент 7 в., мощи св. Анании), Св. Саркиса (15–20 вв.), Св. Ованеса (18 в.); мечеть Гёй-джами (18 в.), мост через р. Гетар (1664), мост «Кармир» через р. Раздан (1679), остатки застройки 19 – нач. 20 вв. В 20 в. Е. строился по генеральному плану 1924–32 (арх. А. Таманян). В основе планировки центра – совмещение кольца бульваров и улиц М. Сарьяна и Мовсеса Хоренаци с сеткой пересекающихся широких проспектов. Гл. ансамбль города – пл. Республики (быв. пл. Ленина, арх. А. Таманян), на ней расположены: музейный комплекс (реконструирован в 1957, архитекторы М. Григорян и Э. Сарапян; включает Нац. картинную галерею Армении, Арм. гос. историч. музей и др.), Дом правительства (1926–1941, арх. А. Таманян), Дом министерств (1955, арх. С. Сафарян и др.), гостиница «Армения» (1958), Дом Мин-ва связи и Совета профсоюзов (1956–58, оба – архитекторы Григорян и Сарапян и др.). Среди обществ. зданий 1920–60-х гг. в стиле сов. неоклассицизма и с использованием принципов арм. архитектуры: гостиница «Ереван» (1926–28, арх. Н. Буниатян), кинотеатр «Москва» (1935, архитекторы Т. Ерканян, Г. Кочар), здания правительства (быв. здание ЦК КП Армении; 1949–50, арх. Григорян) и президиума АН Армении (1950-е гг., арх. Сафарян и др.), Центр. крытый рынок (1952, арх. Г. Агабабян, конструктор А. Аракелян), комплекс коньячного завода «Арарат» (1952, арх. О. Маркарян), хранилище древних рукописей Матенадаран, университетский городок (1965, арх. Э. Тигранян). Своеобразный колорит городу придал широко используемый местный камень (розовый, кремовый, белый туф, серый базальт). В 1960–80-х гг. построены: стадион «Раздан» (1967–72, арх. К. Акопян и др.), Дом шахматистов им. Т. Петросяна (1970, арх. Ж. Мещерякова), архит.-худож. комплекс «Каскад» (1966–82, архитекторы С. Гурзадян, Дж. Торосян, А. Мхитарян), кинотеатр «Айрарат» (быв. «Россия»; 1974, архитекторы А. Тарханян, С. Хачикян, Г. Погосян), Дом камерной музыки им. Комитаса (1977–78, арх. С. Кюркчян), гостиница «Двин» (1978–79, арх. Ф. Акопян и др.), Спортивно-концертный комплекс (1977–84, арх. Тарханян и др.) и др. В нач. 21 в. в центре города стали возводить высотные дома в европ. стиле. Памятники: С. Шаумяну (1931, скульптор С. Д. Меркуров, арх. И. В. Жолтовский), Давиду Сасунскому (1959, скульптор Е. Кочар), М. Налбандяну (1965, Н. Никогосян), жертвам геноцида армян 1915 «Егерн» (1967, архитекторы Тарханян, С. Калашян, скульптор О. Хачатрян), монумент «Мать Армения» в парке Победы (1970, арх. Р. Исраэлян, скульптор А. Арутюнян; в постаменте – Музей Вел. Отеч. войны), А. Таманяну (1974, скульптор А. Овсепян), А. С. Грибоедову (1974, скульптор О. Беджанян), Комитасу (1987, скульптор Арутюнян), Т. Петросяну (1989), Саят-Нове (скульптор Арутюнян), А. Спендиарову (скульпторы Г. Чубарян, А. Саргсян), комп. А. Хачатуряну (скульптор Ю. Петросян), Арно Бабаджаняну (скульптор Беджанян).
Е. – крупный центр науки, образования и культуры Армении. Ведущий науч. центр – Нац. АН (1943); включает неск. десятков н.-и. учреждений, в т. ч. институты: истории (1943), экономики (1955), искусств (1958), археологии и этнографии (1959), Музей-институт геноцида армян (1995) и др. Крупнейшие гос. вузы: ун-т (1920), Мед. ун-т им. М. Гераци (1920), Арм. педагогич. ун-т им. Х. Абовяна (1922; совр. статус с 2000), Аграрный ун-т Армении (1930; до 1994 – Арм. с.-х. академия), Инж. ун-т (1930), Ин-т нар. хозяйства (1933), Лингвистич. ун-т им. В. Я. Брюсова (1935), Худож. академия (1944), Амер. ун-т (1991), Рос.-арм. (Славянский) ун-т (1999), Франц. ун-т (2000); филиалы мн. рос. вузов. Консерватория (1923, с 1946 им. Комитаса). Нац. б-ка (1921), Центр. б-ка Нац. АН (1935), Республиканская научно-технич. б-ка (1962), б-ки ун-тов и др.
Гл. музеи: Арм. гос. историч. (1921), лит-ры и искусства им. Е. Чаренца (1921), Эребуни (1931; истории древнего Е.), геологич. (1937; при Ин-те геологич. наук Нац. АН), совр. искусства Армении (1972), нар. искусства Армении (1978), рус. иск-ва (коллекция А. Абрамяна), арм. архитектуры, истории Е. (1968), Нац. музей-институт архитектуры (1990); Нац. галерея Армении (1921), Детская картинная галерея (1970). Дома-музеи: А. Хачатуряна (1978), С. Параджанова, Е. Кочара, А. Исаакяна, О. Туманяна, М. Сарьяна, художника А. Коджояна и скульптора А. Саркисяна и др. Театры: Армянский театр оперы и балета им. А. Спендиарова, Нац. академический им. Г. Сундукяна (1921), ТЮЗ (1929), кукол им. Ованеса Туманяна (1935), Рус. драматич. им. К. С. Станиславского (1937), муз. комедии им. А. Пароняна (1942), Драматич. им. Г. Капланяна (1969), Камерный (1981), Камерный музыкальный (1997) и др. Гос. филармония (1932), в её составе: Симфонич. оркестр (основан в 1925, с 1991 Филармонич. оркестр Армении), Хоровая капелла (1932), Квартет имени Комитаса, Камерный оркестр Армении (основан в 1962, с 1966 при филармонии, с 1997 Нац. камерный оркестр Армении), Эстрадный оркестр (1938). Эстрадно-симфонич. оркестр Радио и телевидения Армении (1966). Ансамбли: нар. инструментов им. А. Мерангуляна (1926), ашугской песни им. Саят-Новы (1927), нар. песни и пляски (1938). Камерные оркестры: «Алан Ованес» (1984, назв. с 2002), «Серенада» (1991). Камерные хоры – Ереванский (1984), «Овер» (1997). Проводятся Междунар. конкурс музыкантов-исполнителей им. А. Хачатуряна (2003), Междунар. фестиваль «Джазовая панорама» (1998). Гл. концертные площадки: Большой (1953, с 1978 Концертный зал им. А. Хачатуряна) и Малый (1932, ныне им. А. Бабаджаняна) залы филармонии; Дом камерной музыки им. Комитаса (1978). Кинофабрика «Арменкино» (1928, ныне киностудия «Арменфильм»). Цирк (1991).
Сильнейшие в стране футбольные клубы «Арарат» (чемпион СССР 1973, обладатель Кубка СССР 1973 и 1975) и «Пюник» (6-кратный чемпион Армении в 2001–06). В 1996 в Е. проходила Всемирная шахматная олимпиада, в 2001 – командный чемпионат мира по шахматам. Крупнейшие стадионы – «Раздан» (ок. 70 тыс. мест, самое большое спортсооружение Армении) и Республиканский (15 тыс. мест).
Е. – крупнейший индустриальный центр страны (ок. 50% пром. продукции Армении). Специализацию пром-сти определяют разнообразное машиностроение и металлообработка, химич. и нефтехимич., лёгкая, пищевая отрасли. Машиностроительные предприятия выпускают электротехнич. продукцию и оборудование для электронной пром-сти (заводы: кабельный «Ганни-Армин», «Арменмотор», «Армэлектромаш» и др.), компьютеры, радиотехнич. и радиоизмерительные приборы, терморегуляторы («Рао Марс», «Электроприбор», «Ани Электроника» и др.), компрессоры («Армхиммаш»), авиац. приборы («Авиакомплекс»), прецизионный инструмент (арм.-швейц. предприятие «Астра», «Алмаст»), станки («Интерстанок», Ереванское станкостроит. объединение), металлоконструкции («Строммаш»), оптич. изделия («Орбита»), бытовую технику («Техноком», «Рао Марс») и др. Чёрная металлургия (произ-во ферротитана, ферромолибдена и др. ферросплавов); действует алюминиевый завод. Крупнейшие химич. и нефтехимич. предприятия: заводы – «Наирит» (произ-во хлоропренового каучука, латекса), «Поливинилацетат» (искусств. волокна, целлофан и др.), «Химреагент» (химич. реактивы), шинный, пластмассовых изделий и др. Выпуск лекарственных препаратов (вакцины и др.) и витаминов, косметич. средств. Традиционно развита ювелирная пром-сть (обработка алмазов и полудрагоценных камней, произ-во украшений и часов из золота; заводы: ювелирный, часовой «Armenian Watch Industries», «Бриллиантовая компания Армении "DCA"» и др.). Пищевая пром-сть специализируется на произ-ве коньяков и вин [заводы: коньячный «Арарат» (основан в кон. 19 в.), шампанских вин, коньячно-винно-водочный комбинат (коньяк марки «Ной»)], табачных изделий (совместное арм.-канад. предприятие «Гранд Тобако», табачный завод), плодоовощных консервов (консервный завод «Бородино»); произ-во чая и приправ («Био файн») и др. Предприятия лёгкой (комбинаты: шёлковый «Метакс», камвольный; фабрики: суконная, хлопкоткацкая, ковроткацкие, кожевенно-обувные, кожгалантерейная и др.) и мебельной («Арстайл», «Акант» и др.) пром-сти. Произ-во строит. материалов (шпаклёвка, фасадные краски, цемент, жел.-бетон. изделия и др.). Добыча и обработка строит. и отделочного камня (комбинат «Арммрамор», компания «Мульти Стоун» и др.).
В сфере услуг выделяется сектор связи и телекоммуникаций; развивается сектор интернет-услуг (компании «Xalt», «AMB Soft» и др.). Е. – важнейший банковско-финансовый центр страны (Центр. банк Армении, а также ведущие коммерч. банки – Армсбербанк, Армэкономбанк, Армянский банк развития и др.). Туризм.
Ереванская ТЭЦ (установленная мощность 550 МВт), Ереванская ГЭС-2.
В 20 км к западу от Е. расположен город Вагаршапат; в 24 км к северу от Е. – курорт Арзни.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив БРЭ;
Ереван. Церковь Аствацацин (Зоравор).1691–1705. Архив БРЭ;
Ереван. Памятник Давиду Сасунскому (1959, скульптор Е. Кочар) перед железнодорожным вокзалом (1956, архитектор Э. Тигранян). Архив БРЭ.
Авторы статьи: Д. Ю. Арапов (история), А. А. Герцен (экономика), С. К. Саркисян (муз. культура).