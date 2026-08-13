ЕРЕВАН

Столица и крупнейший город Армении; имеет статус области.

Нас. 1,1 млн. чел. (2007; с при­го­ро­да­ми 1,5 млн., что со­став­ля­ет св. 34% на­се­ле­ния стра­ны). Рас­по­ло­жен на сев. ок­раи­не Ара­рат­ской рав­ни­ны, в пред­горь­ях Ма­ло­го Кав­ка­за, на р. Раз­дан (при­ток р. Аракс). Круп­ный транс­порт­ный узел. Близ Е. – ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Зварт­ноц (1982, арх. А. Тар­ха­нян и др.). Мет­ро­по­ли­тен (с 1981).

Один из древ­ней­ших го­ро­дов ми­ра. Со­глас­но ар­хео­ло­гич. дан­ным, по­се­ле­ние на мес­те Е. су­ще­ст­во­ва­ло с 4-го тыс. до н. э. В 783 до н. э. (по др. све­де­ни­ям, в 782) здесь бы­ла воз­двиг­ну­та кре­пость Эре­бу­ни, дав­шая назв. го­ро­ду, воз­ник­ше­му у её стен. В 6–4 вв. до н. э. Е. был од­ним из важ­ных цен­тров ахе­ме­нид­ской сат­ра­пии (см. Ахемениды ). В 5 в. н. э. в Е. бы­ла по­строе­на пер­вая цер­ковь – Свя­тых Пет­ра и Пав­ла. В арм. ис­то­рич. лит-ре Е. впер­вые упо­ми­на­ет­ся в нач. 6 в. В 658 за­хва­чен ара­ба­ми; с 9 в. на­хо­дил­ся под вла­стью Баг­ра­ти­дов; во 2-й пол. 11 в. под­верг­ся на­ше­ст­вию сель­джу­ков. При мон­го­лах Е. вхо­дил в со­став иль­хан­ст­ва с цен­тром в Теб­ри­зе; в 1387 раз­граб­лен вой­ска­ми Ти­му­ра. С 1440 адм. центр Вост. Ар­ме­нии, с 1500 по­гра­нич­ная кре­пость. В хо­де ос­ма­но-­се­фе­вид­ских войн (16–18 вв.) 14 раз за­воё­вы­вал­ся тур. и иран. вой­ска­ми. По­сле взя­тия в 1604 иран. ша­хом Аб­ба­сом I арм. на­се­ле­ние Ара­рат­ской до­ли­ны бы­ло уг­на­но в Иран, по­это­му на про­тя­же­нии 17 в. боль­шин­ст­во жи­те­лей Е. со­став­ляли му­суль­ма­не. В 1604–1828 сто­ли­ца Эри­ван­ско­го хан­ст­ва, на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Ира­на. 7.6.1679 го­род был пол­но­стью раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем. В хо­де рус.-перс. вой­ны 1826–28 взят рус. вой­ска­ми 1(13). 10.1827 и по Турк­ман­чай­ско­му ми­ру 1828 при­сое­ди­нён к Рос­сии. В 1828–1936 офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся Эри­вань. В кон. 1820-х гг. в Е. на­счи­ты­ва­лось ок. 11,5 тыс. жит., к кон. 19 в. на­се­ле­ние вы­рос­ло до 29 тыс. чел. бла­го­да­ря по­ощ­ре­нию рос. пра­ви­тель­ст­вом пе­ре­се­ле­ния ар­мян из Ира­на и Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1828–40 центр Ар­мян­ской об­лас­ти. В 1840–46 уезд­ный го­род Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской губ., в 1846–49 – Тиф­лис­ской губ. В 1849–1918 центр Эри­ван­ской губ. По­сле 1869 в свя­зи с из­ме­не­ни­ем рос. гра­ни­цы в За­кав­ка­зье ут­ра­тил зна­че­ние по­гра­нич­ной кре­по­сти и за­мет­но рас­ши­рил­ся. Эко­но­мич. раз­ви­тие го­ро­да ожи­ви­лось с по­строй­кой ж.-д. ли­нии Алек­сан­д­ро­поль – Эри­вань За­кав­каз­ских же­лез­ных до­рог (1902), со­еди­нив­шей его с Тиф­ли­сом (ны­не Тби­ли­си), а за­тем с Джуль­фой (по­сле по­ст­рой­ки в 1908 ли­нии Улу­хан­лу – Джуль­фа). В мае 1918 – но­яб. 1920 сто­ли­ца рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния, с но­яб. 1920 по 23.8.1990 – Арм. ССР. С 1936 но­сит совр. на­зва­ние. С 23.8.1990 сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния.

Со­хра­ни­лись руи­ны кре­по­стей Кар­мир-­ам­роц, Аг­ве­са­берд (обе 2–1-го тыс. до н. э.), урарт­ских го­ро­дов-кре­по­стей Эре­бу­ни и Тей­ше­баи­ни. Сре­ди древ­них па­мят­ни­ков: руи­ны ка­фед­раль­но­го со­бо­ра (591–602) и двор­ца (кон. 6 в.), цер­ковь Св. Ова­не­са (13 в.) в рай­оне Аван; руи­ны кре­по­сти (1-го тыс. до н. э.) и ча­сов­ни (12–13 вв.), цер­ковь (17 в.) в рай­оне Ариндж; церк­ви Бо­го­ро­ди­цы и Св. Ако­па в рай­оне Ка­на­кер (обе 17 в.). В цен­тре Е. – церк­ви Ка­то­ги­ке (13 в.), Ас­т­ва­ца­цин (Зо­ра­вор; 1691–1705; фун­да­мент 7 в., мо­щи св. Ана­нии), Св. Сар­ки­са (15–20 вв.), Св. Ова­не­са (18 в.); ме­четь Гёй-джа­ми (18 в.), мост че­рез р. Ге­тар (1664), мост «Кар­мир» че­рез р. Раз­дан (1679), ос­тат­ки за­строй­ки 19 – нач. 20 вв. В 20 в. Е. стро­ил­ся по ге­не­раль­но­му пла­ну 1924–32 (арх. А. Та­ма­нян). В ос­но­ве пла­ни­ров­ки цен­тра – со­вме­ще­ние коль­ца буль­ва­ров и улиц М. Сарь­я­на и Мов­се­са Хо­ре­на­ци с сет­кой пе­ре­се­каю­щих­ся ши­ро­ких про­спек­тов. Гл. ан­самбль го­ро­да – пл. Рес­пуб­ли­ки (быв. пл. Ле­ни­на, арх. А. Та­ма­нян), на ней рас­по­ло­же­ны: му­зей­ный ком­плекс (ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1957, ар­хи­тек­то­ры М. Гри­го­рян и Э. Са­ра­пян; вклю­ча­ет Нац. кар­тин­ную га­ле­рею Ар­ме­нии, Арм. гос. ис­то­рич. му­зей и др.), Дом пра­ви­тель­ст­ва (1926–1941, арх. А. Та­ма­нян), Дом ми­ни­стерств (1955, арх. С. Са­фа­рян и др.), гос­ти­ни­ца «Ар­ме­ния» (1958), Дом Мин-ва свя­зи и Со­ве­та проф­сою­зов (1956–58, оба – ар­хи­тек­то­ры Гри­го­рян и Са­ра­пян и др.). Сре­ди об­ществ. зда­ний 1920–60-х гг. в сти­ле сов. не­оклас­си­циз­ма и с ис­поль­зо­ва­ни­ем прин­ци­пов арм. ар­хи­тек­ту­ры: гос­ти­ни­ца «Ере­ван» (1926–28, арх. Н. Бу­ниа­тян), ки­но­те­атр «Мо­ск­ва» (1935, ар­хи­тек­то­ры Т. Ер­ка­нян, Г. Ко­чар), зда­ния пра­ви­тель­ст­ва (быв. зда­ние ЦК КП Ар­ме­нии; 1949–50, арх. Гри­го­рян) и пре­зи­диу­ма АН Ар­ме­нии (1950-е гг., арх. Са­фа­рян и др.), Центр. кры­тый ры­нок (1952, арх. Г. Ага­ба­бян, кон­ст­рук­тор А. Ара­ке­лян), ком­плекс конь­яч­но­го за­во­да «Ара­рат» (1952, арх. О. Мар­ка­рян), хра­ни­ли­ще древ­них ру­ко­пи­сей Ма­те­на­да­ран, уни­вер­си­тет­ский го­ро­док (1965, арх. Э. Ти­гра­нян). Свое­об­раз­ный ко­ло­рит го­ро­ду при­дал ши­ро­ко ис­поль­зуе­мый ме­ст­ный ка­мень (ро­зо­вый, кре­мо­вый, бе­лый туф, се­рый ба­зальт). В 1960–80-х гг. по­строе­ны: ста­ди­он «Раз­дан» (1967–72, арх. К. Ако­пян и др.), Дом шах­ма­ти­стов им. Т. Пет­ро­ся­на (1970, арх. Ж. Ме­ще­ря­ко­ва), ар­хит.-ху­дож. ком­плекс «Кас­кад» (1966–82, ар­хи­тек­то­ры С. Гур­задян, Дж. То­ро­сян, А. Мхи­та­рян), ки­но­те­атр «Ай­ра­рат» (быв. «Рос­сия»; 1974, ар­хи­тек­то­ры А. Тар­ха­нян, С. Ха­чи­кян, Г. По­го­сян), Дом ка­мер­ной му­зы­ки им. Ко­ми­та­са (1977–78, арх. С. Кюрк­чян), гос­ти­ни­ца «Двин» (1978–79, арх. Ф. Ако­пян и др.), Спор­тив­но-кон­церт­ный ком­плекс (1977–84, арх. Тар­ха­нян и др.) и др. В нач. 21 в. в цен­тре го­ро­да ста­ли воз­во­дить вы­сот­ные до­ма в ев­роп. сти­ле. Па­мят­ни­ки: С. Шау­мя­ну (1931, скульп­тор С. Д. Мер­ку­ров, арх. И. В. Жол­тов­ский), Да­ви­ду Са­сун­ско­му (1959, скульп­тор Е. Ко­чар), М. Нал­бан­дя­ну (1965, Н. Ни­ко­го­сян), жерт­вам ге­но­ци­да ар­мян 1915 «Егерн» (1967, ар­хи­тек­то­ры Тар­ха­нян, С. Ка­ла­шян, скульп­тор О. Ха­чат­рян), мо­ну­мент «Мать Ар­ме­ния» в пар­ке По­бе­ды (1970, арх. Р. Ис­ра­элян, скульп­тор А. Ару­тю­нян; в по­ста­мен­те – Му­зей Вел. Отеч. вой­ны), А. Та­ма­ня­ну (1974, скульп­тор А. Ов­се­пян), А. С. Гри­бое­до­ву (1974, скульп­тор О. Бед­жа­нян), Ко­ми­та­су (1987, скульп­тор Ару­тю­нян), Т. Пет­ро­ся­ну (1989), Са­ят-Но­ве (скульп­тор Ару­тю­нян), А. Спен­диа­ро­ву (скульп­то­ры Г. Чу­ба­рян, А. Сарг­сян), комп. А. Ха­ча­ту­ря­ну (скульп­тор Ю. Пет­ро­сян), Арно Ба­бад­жа­ня­ну (скульп­тор Бед­жа­нян).

Е. – круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ар­ме­нии. Ве­ду­щий на­уч. центр – Нац. АН (1943); вклю­ча­ет неск. де­сят­ков н.-и. уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. ин­сти­ту­ты: ис­то­рии (1943), эко­но­ми­ки (1955), ис­кусств (1958), ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии (1959), Му­зей-ин­сти­тут ге­но­ци­да ар­мян (1995) и др. Круп­ней­шие гос. ву­зы: ун-т (1920), Мед. ун-т им. М. Ге­ра­ци (1920), Арм. пе­да­го­гич. ун-т им. Х. Або­вя­на (1922; совр. ста­тус с 2000), Аг­рар­ный ун-т Ар­ме­нии (1930; до 1994 – Арм. с.-х. ака­де­мия), Инж. ун-т (1930), Ин-т нар. хо­зяй­ст­ва (1933), Лин­гвис­тич. ун-т им. В. Я. Брю­со­ва (1935), Ху­дож. ака­де­мия (1944), Амер. ун-т (1991), Рос.-арм. (Сла­вян­ский) ун-т (1999), Франц. ун-т (2000); фи­лиа­лы мн. рос. ву­зов. Кон­сер­ва­то­рия (1923, с 1946 им. Ко­ми­та­са). Нац. б-ка (1921), Центр. б-ка Нац. АН (1935), Рес­пуб­ли­кан­ская на­уч­но-тех­нич. б-ка (1962), б-ки ун-тов и др.

Гл. му­зеи: Арм. гос. ис­то­рич. (1921), лит-ры и ис­кус­ст­ва им. Е. Ча­рен­ца (1921), Эре­бу­ни (1931; ис­то­рии древ­не­го Е.), гео­ло­гич. (1937; при Ин-те гео­ло­гич. на­ук Нац. АН), совр. ис­кус­ст­ва Ар­ме­нии (1972), нар. ис­кус­ст­ва Ар­ме­нии (1978), рус. иск-ва (кол­лек­ция А. Аб­ра­мя­на), арм. ар­хи­тек­ту­ры, ис­то­рии Е. (1968), Нац. му­зей-ин­сти­тут ар­хи­тек­ту­ры (1990); Нац. га­ле­рея Ар­ме­нии (1921), Дет­ская кар­тин­ная га­ле­рея (1970). До­ма-му­зеи: А. Ха­ча­ту­ря­на (1978), С. Па­ра­джа­но­ва, Е. Ко­ча­ра, А. Исаа­кя­на, О. Ту­ма­ня­на, М. Сарь­я­на, ху­дож­ни­ка А. Код­жоя­на и скульп­то­ра А. Сар­ки­ся­на и др. Те­ат­ры: Ар­мян­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та им. А. Спен­диа­ро­ва, Нац. ака­де­ми­че­ский им. Г. Сун­ду­кя­на (1921), ТЮЗ (1929), ку­кол им. Ова­не­са Ту­ма­ня­на (1935), Рус. дра­ма­тич. им. К. С. Ста­нислав­ско­го (1937), муз. ко­ме­дии им. А. Па­ро­ня­на (1942), Дра­ма­тич. им. Г. Ка­пла­ня­на (1969), Ка­мер­ный (1981), Ка­мер­ный му­зы­каль­ный (1997) и др. Гос. фи­лар­мо­ния (1932), в её со­ста­ве: Сим­фо­нич. ор­кестр (ос­но­ван в 1925, с 1991 Фи­лар­мо­нич. ор­кестр Ар­ме­нии), Хо­ро­вая ка­пел­ла (1932), Квар­тет име­ни Ко­ми­та­са, Ка­мер­ный ор­кестр Ар­ме­нии (ос­но­ван в 1962, с 1966 при фи­лар­мо­нии, с 1997 Нац. ка­мер­ный ор­кестр Ар­ме­нии), Эс­т­рад­ный ор­кестр (1938). Эс­т­рад­но-сим­фо­нич. ор­кестр Ра­дио и те­ле­ви­де­ния Ар­ме­нии (1966). Ан­самб­ли: нар. ин­ст­ру­мен­тов им. А. Ме­ран­гу­ля­на (1926), ашуг­ской пес­ни им. Са­ят-Но­вы (1927), нар. пес­ни и пля­ски (1938). Ка­мер­ные ор­ке­ст­ры: «Алан Ова­нес» (1984, назв. с 2002), «Се­ре­на­да» (1991). Ка­мер­ные хо­ры – Ере­ван­ский (1984), «Овер» (1997). Про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей им. А. Ха­ча­ту­ря­на (2003), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Джа­зо­вая па­но­ра­ма» (1998). Гл. кон­церт­ные пло­щад­ки: Боль­шой (1953, с 1978 Кон­церт­ный зал им. А. Ха­ча­ту­ря­на) и Ма­лый (1932, ны­не им. А. Ба­бад­жа­ня­на) за­лы фи­лар­мо­нии; Дом ка­мер­ной му­зы­ки им. Ко­ми­та­са (1978). Ки­но­фаб­ри­ка «Ар­мен­ки­но» (1928, ны­не ки­но­сту­дия «Ар­мен­фильм»). Цирк (1991).

Силь­ней­шие в стра­не фут­боль­ные клу­бы «Ара­рат» (чем­пи­он СССР 1973, об­ла­да­тель Куб­ка СССР 1973 и 1975) и «Пю­ник» (6-крат­ный чем­пи­он Ар­ме­нии в 2001–06). В 1996 в Е. про­хо­ди­ла Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да, в 2001 – ко­манд­ный чем­пио­нат ми­ра по шах­ма­там. Круп­ней­шие ста­дио­ны – «Раз­дан» (ок. 70 тыс. мест, са­мое боль­шое спорт­со­ору­же­ние Ар­ме­нии) и Рес­пуб­ли­кан­ский (15 тыс. мест).

Е. – круп­ней­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный центр стра­ны (ок. 50% пром. про­дук­ции Ар­ме­нии). Спе­циа­ли­за­цию пром-сти оп­ре­де­ля­ют раз­но­об­раз­ное ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­мич. и неф­те­хи­мич., лёг­кая, пи­ще­вая от­рас­ли. Ма­ши­но­строи­тель­ные пред­при­ятия вы­пус­ка­ют элек­тро­тех­нич. про­дук­цию и обо­ру­до­ва­ние для элек­трон­ной пром-сти (за­во­ды: ка­бель­ный «Ган­ни-Ар­мин», «Ар­мен­мо­тор», «Ар­мэ­лек­тро­маш» и др.), ком­пь­ю­те­ры, ра­дио­тех­нич. и ра­дио­из­ме­ри­тель­ные при­бо­ры, тер­мо­ре­гу­ля­то­ры («Рао Марс», «Элек­тро­при­бор», «Ани Элек­тро­ни­ка» и др.), ком­прес­со­ры («Арм­хим­маш»), ави­ац. при­бо­ры («Авиа­ком­плекс»), пре­ци­зи­он­ный ин­ст­ру­мент (арм.-­швейц. пред­при­ятие «Ас­т­ра», «Ал­маст»), стан­ки («Ин­тер­ста­нок», Ере­ван­ское стан­ко­стро­ит. объ­е­ди­не­ние), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции («Стром­маш»), оп­тич. из­де­лия («Ор­би­та»), бы­то­вую тех­ни­ку («Тех­но­ком», «Рао Марс») и др. Чёр­ная ме­тал­лур­гия (про­из-во фер­ро­ти­та­на, фер­ро­мо­либ­де­на и др. фер­ро­спла­вов); дей­ст­ву­ет алю­ми­ние­вый за­вод. Круп­ней­шие хи­мич. и неф­те­хи­мич. пред­при­ятия: за­во­ды – «На­и­рит» (про­из-во хло­ро­пре­но­во­го кау­чу­ка, ла­тек­са), «По­ли­ви­нил­аце­тат» (ис­кусств. во­лок­на, цел­ло­фан и др.), «Хим­реа­гент» (хи­мич. ре­ак­ти­вы), шин­ный, пла­ст­мас­со­вых из­де­лий и др. Вы­пуск ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов (вак­ци­ны и др.) и ви­та­ми­нов, кос­ме­тич. средств. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та юве­лир­ная пром-сть (об­ра­бот­ка ал­ма­зов и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, про­из-во ук­ра­ше­ний и ча­сов из зо­ло­та ; за­во­ды: юве­лир­ный, ча­со­вой «Ar­menian Watch Industries», «Брил­ли­ан­то­вая ком­па­ния Ар­ме­нии "DCA"» и др.). Пи­ще­вая пром-сть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве конь­я­ков и вин [за­во­ды: конь­яч­ный «Ара­рат» (ос­но­ван в кон. 19 в.), шам­пан­ских вин, конь­яч­но-вин­но-во­доч­ный ком­би­нат (конь­як мар­ки «Ной»)], та­бач­ных из­де­лий (со­вме­ст­ное арм.-ка­над. пред­при­ятие «Гранд То­ба­ко», та­бач­ный за­вод), пло­до­овощ­ных кон­сер­вов (кон­серв­ный за­вод «Бо­ро­ди­но»); про­из-­во чая и при­прав («Био файн») и др. Пред­при­ятия лёг­кой (ком­би­на­ты: шёл­ко­вый «Ме­такс», кам­воль­ный; фаб­ри­ки: су­кон­ная, хлоп­ко­ткац­кая, ков­ро­ткац­кие, ко­же­вен­но-обув­ные, кож­га­лан­те­рей­ная и др.) и ме­бель­ной («Ар­стайл», «Акант» и др.) пром-сти. Про­из-во строит. ма­те­риа­лов (шпак­лёв­ка, фа­сад­ные крас­ки, це­мент, жел.-бе­тон. из­де­лия и др.). До­бы­ча и об­ра­бот­ка стро­ит. и от­де­лоч­но­го кам­ня (ком­би­нат «Ар­мм­ра­мор», ком­па­ния «Муль­ти Сто­ун» и др.).

В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ет­ся сек­тор свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций; раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­тер­нет-ус­луг (ком­па­нии «Xalt», «AMB Soft» и др.). Е. – важ­ней­ший бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр стра­ны (Центр. банк Ар­ме­нии, а так­же ве­ду­щие ком­мерч. бан­ки – Ар­мс­бер­банк, Ар­мэ­ко­ном­банк, Ар­мян­ский банк раз­ви­тия и др.). Ту­ризм.

Ере­ван­ская ТЭЦ (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 550 МВт), Ере­ван­ская ГЭС-2.

В 20 км к за­па­ду от Е. рас­по­ло­жен го­род Ва­гар­ша­пат; в 24 км к се­ве­ру от Е. – ку­рорт Арз­ни.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Архив БРЭ;

Ере­ван. Цер­ковь Аст­ва­ца­цин (Зо­ра­вор).1691–1705. Архив БРЭ;

Ере­ван. Па­мят­ник Да­ви­ду Са­сун­ско­му (1959, скульп­тор Е. Ко­чар) пе­ред же­лез­но­до­рож­ным во­кза­лом (1956, ар­хи­тек­тор Э. Ти­гра­нян). Архив БРЭ.

Авторы статьи: Д. Ю. Ара­пов (ис­то­рия), А. А. Гер­цен (эко­но­ми­ка), С. К. Сар­ки­сян (муз. куль­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)