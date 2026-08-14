EРЕСИ

Ереси — религиозные учения, отклоняющиеся от доминирующего и подвергшиеся официальному осуждению. Обычно термин Е. применяется только к учениям христианских сект и деноминаций.

В первые века христианства он не обязательно имел отрицательный смысл (например, Евсевий Кесарийский использовал его для обозначения учения Вселенской Церкви), но таковой присутствует уже в посланиях апостолов Петра и Павла. Отцы Церкви, например Василий Великий, отличали Е. от схизмы (раскола), однако решения Вселенских соборов и каноническое право зачастую их смешивали. Отсюда затруднения в определении, например, старообрядцев-поповцев.

Существует несколько классификаций Е. Первая — хронологическая, которая одновременно является и их периодизацией. Выделяют раннехристианские Е. II—III вв. (гностики (см. Гностицизм ), докеты, монтанисты), Е. эпохи Вселенских соборов IV—VIII вв. (арианство (см. Арий ), донатизм , пелагианство, монофизитство , несторианство , иконоборчество и др.), средневековые Е. IX—XV вв. ( павликиане , катары , патарены, богомилы, альбигойцы , вальденсы , иоахимиты, табориты , лолларды , жидовствующие и др.). Дальше, однако, возникают сложности: если некоторые религиозные движения периода Реформации (например, анабаптисты , янсенисты, арминиане, антитринитарии, квиетисты) так же безусловно можно обозначить как Е., то что делать с протестантизмом и его направлениями, которые формально были осуждены как Е., но не были подавлены и очень быстро превратились в признанные государством деноминации и даже в господствующие церкви, непонятно. Начиная с периода Просвещения и по сей день о религиозных диссидентах обычно говорят как о сектантах, а не как о еретиках, хотя исторически само слово «secta» фактически является латинским эквивалентом греческого «αἵρεσις».

Вторая классификация — богословская, основанная на сущностных чертах вероучения еретиков. Выделяются: дуалистические Е. (гностики, павликиане, богомилы, катары, альбигойцы), рассматривавшие материальный мир как порождение дьявола; триадологические и христологические Е. (адопциане, аполлинариане, ариане, монофизиты, несториане, иконоборцы, антитринитарии, жидовствующие), содержавшие неортодоксальные взгляды на соотношение лиц Троицы и божественного и человеческого в Иисусе Христе ; милленаристские Е. (иоахимиты, апостолики, табориты, анабаптисты, ряд протестантских и старообрядческих сект и деноминаций), проповедовавшие возвращение к «изначальному» христианству ввиду приближающегося Страшного Суда; сотериологические Е. (пелагианство, протестантизм, янсенизм , квиетизм), видевшие неортодоксальные пути к спасению. В учении и практике еретических движений неортодоксальное понимание различных аспектов догматики могло сочетаться. Все Е. имели также и экклесиологический аспект, т. е. иначе смотрели на церковную иерархию и источники вероучения, что и делало их опасными для доминирующей церкви.

Третья классификация, присущая главным образом марксистской историографии, — социологическая, исходящая из того, какую социальную (классовую) основу имели те или иные Е. Выделяются: плебейско-крестьянские Е., которые отвергали не только церковь, обрядность, но и основанный на неравенстве социальный порядок вообще; бюргерские Е., требовавшие «дешевой церкви». Однако их разграничение весьма проблематично: например, альбигойцев причисляют и к тем и к другим; учения Джона Уиклифа и Яна Гуса относят к бюргерским Е., но возникшие на их основе движения лоллардов и таборитов — к плебейско-крестьянским. Очевидно, что на самом деле абсолютное большинство Е. четко выраженной классовой природы не имели, а вовлекали в свою орбиту представителей всех социальных слоев, в том числе аристократии, как например альбигойцы. Это, однако, не исключает того, что Е., зарождавшиеся главным образом в среде интеллектуалов (в конце Античности и в Средние века это почти всегда духовные лица), зачастую становились идеологиями протестных движений этнотерриториального характера (донатисты в Африке, пелагиане в Британии, ариане у германцев, монофизиты и несториане в восточных провинциях Византии, богомилы в Боснии, катары и альбигойцы в Окситании, гуситы и табориты в Чехии, жидовствующие в Новгороде и т. д.). Разумеется, были Е., которые охватывали только сравнительно небольшие группы духовенства или знати, не становясь основой для массовых движений (гностики, Е. Готшалка из Орбэ, амальрикане, иоахимиты, эккартианцы, янсенисты, Е. Матвея Башкина и пр.).

До Миланского эдикта 313 осуждение Е. внутри Церкви происходило через сочинения богословов (Иринея Лионского, Ипполита Римского, Климента Александрийского , Тертуллиана и др.), после — на Вселенских и поместных соборах. Решения соборов были подкреплены санкциями со стороны государственной власти. Уже после осуждения арианства на I Никейском соборе (325) император Константин I издал эдикт о сожжении всех книг Ария и его учеников. Согласно Феодосия кодексу , на еретиков накладывались штрафы, им запрещалось вступать в сделки, занимать государственные должности, быть свидетелями в суде. Последующие конституции римских императоров запретили им наследование, а также ввели смертную казнь для отдельных категорий. Вестготская правда содержит те же санкции, кроме смертной казни. Варварские правды и капитулярии Каролингов не знают Е. как состава преступления. Организованное преследование еретиков началось в Зап. Европе с XIII в., хотя случаи сожжения, телесных наказаний и конфискации их имущества отмечаются с XI в. Император Фридрих II Штауфен ввел смертную казнь через сожжение для еретиков в государственное право подвластных ему стран. Вскоре этому последовали в других государствах Европы. Для выявления, обвинения и осуждения еретиков римскими папами были созданы инквизиционные трибуналы (на постоянной основе стали работать с 1229 — см. Инквизиция ). Они получили право использовать пытки, но для казни еретики передавались светским властям. В период Реформации Е. преследовались и протестантами. Самый яркий пример — сожжение в 1553 женевскими кальвинистами М. Сервета . В России специальные институты для борьбы с Е. отсутствовали, что не мешало жестоко наказывать предводителей еретиков: стригольников в 1376 утопили, жидовствующих в 1504 сожгли. Сожжение широко применялось к старообрядцам (см. Старообрядчество ) и сектантам-беспоповцам в 1682—1716. В дальнейшем законодательство было смягчено, однако преследование «ересей и расколов» (в терминологии Уголовного уложения 1845) продолжалось вплоть до конца XIX в., в то время как в Зап. Европе государственное преследование Е. практически прекратилось к концу XVIII в.

Лит.: Винрих Л. Ортодоксия и ересь в раннехристианской и византийской традиции // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II: «История. История Русской Православной Церкви». 2014. Вып. 4 (59). С. 9—27; Ересь // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 598—607; Лапшин А. Г. Средневековая христианская ересь как предмет исторического исследования // Интеллигенция и мир. 2004. № 1—2. С. 34—47; Таевский Д. А. Христианские ереси и секты I—XXI веков. Словарь. М., 2003; Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte: 2. Aufl. B. II. Berlin, 2012. S. 1720—1726.