ЕПИСКОП
Наименование высшей из трёх степеней священства в православной, а также в католических и древних восточных церквах: монофизитских и Несторианской.
Епископское служение восходит к апостольскому веку, первые Е. (главы христианских общин) были поставлены апостолами, затем новые Е. поставлялись соборами Е. (с участием не менее двух). Важнейшим признаком благодатной действительности епископского сана является преемство рукоположений, восходящее к апостолам. Имея через чреду рукоположений благодатную связь с апостолами, Е. являются их преемниками и потому обладают в Церкви высшими полномочиями. По учению св. Иоанна Дамаскина, им вручена Церковь.
В Е. поставляются из пресвитеров; со времени Трулльского собора (691–692) для Е. обязательно безбрачие. В Рус. церкви, как и в некоторых других православных поместных церквах, Е. могут быть лишь монашествующие. О возрасте лиц, поставляемых в Е., в отличие от пресвитеров и диаконов, каноны умалчивают. Древние «Апостольские постановления», не имеющие канонич. значения, но отражающие практику ранней Церкви, предусматривают для кандидата в Е. 50-летний возраст. В Номоканон Фотия внесено положение из 123 новелл имп. Юстиниана, которое устанавливает для кандидата 35-летний возрастной ценз, а в исключит. случаях – 25-летний. Но из церковной истории известны и значит. отступления от этой нормы (напр., случаи поставления в Е. лиц, не достигших 20 лет). В Рус. православной церкви в нач. 21 в. её Уставом установлен 30-летний возрастной ценз для Е. 2-е правило 7-го Вселенского собора требует от кандидатов в Е. твёрдого знания Псалтири, а также хорошего навыка в чтении Священного Писания и канонов. В Рус. церкви с 19 в. кандидаты в Е. должны обладать высшим богословским образованием.
Права и обязанности Е. очерчены в посланиях ап. Павла к Тимофею и Титу. В титул Е. включается название города, в котором он имеет кафедру.
Е. имеют благодать совершения всех 7 таинств, установленных в православной и в католич. церквах. В православной церкви им принадлежит исключительное право совершать хиротонии (в диаконы и пресвитеры – единолично, в Е. – в составе собора). Е. может совершать рукоположения в диакона и пресвитера только в пределах своей епархии и исключительно для служения в ней. В католич. церкви лишь Е. могут совершать таинство миропомазания (конфирмацию). Епархиальные Е. по своему положению, без всякого избрания, являются полноправными членами Вселенских и поместных соборов.
Все Е. стоят на одной, высшей степени священства, но как члены правительствующей иерархии Церкви они различаются своими властными полномочиями и в связи с этим имеют разные титулы. Е. могут носить титул пап, патриархов, католикосов, митрополитов и архиепископов. В Рус. церкви титул патриарха Московского и всея Руси непременным образом сопряжён с возглавлением церкви, подобным образом обстоит дело с титулами патриархов (Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского), папы Римского и католикосов в др. церквах. Некоторые из поместных церквей возглавляются митрополитами или архиепископами. Последние титулы употребляются также епархиальными или викарными Е., либо в связи с тем, что они являются принадлежностью кафедры, которую эти Е. занимают, либо в качестве личного отличия. Так, в нач. 21 в. в Рус. церкви Киевскую, Минскую, Кишинёвскую, а также Крутицкую кафедры непременно по Уставу, а С.-Петербургскую по традиции, занимают митрополиты, но этот титул, а также титул архиепископа могут носить и др. архиереи, для которых он является их личным отличием – патриаршей наградой.
Признание православной церковью действительности католич. епископата, а также епископата древних вост. церквей выражается в том, что, когда Е. этих церквей присоединяются к православной церкви, они принимаются «в сущем сане», т. е. в качестве Е., без их повторного рукоположения. Аналогичная практика имеет место и в католич. церкви.
Е. существуют в Англиканской церкви. В соответствии с собственным учением этой церкви Е. имеют преемство рукоположений от апостолов, что категорически отвергается католич. церковью. Представители православных поместных церквей в разное время высказывали разные точки зрения относительно апостольского преемства англиканского епископата, но православная церковь официально не признаёт его действительность. Данный вопрос ныне утратил актуальность в связи с введением в Англиканской церкви женского священства и епископата, что совершенно несовместимо с православным учением о священстве, равно как и с учением др. церквей, имеющих апостольское преемство.
Титул Е. употребляется и в некоторых протестантских церквах, в частности в лютеранской, но богословские доктрины самих этих церквей не претендуют на обоснование апостольского преемства своих Е., не считая само поставление таких Е., равно как и пасторов, таинством.
Автор статьи: В. Цыпин.