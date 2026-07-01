ЕПИСКОП

Наименование высшей из трёх степеней священства в православной , а также в католических и древних восточных церквах: монофизитских и Несторианской.

Епи­скоп­ское слу­же­ние вос­хо­дит к апо­столь­ско­му ве­ку, пер­вые Е. (гла­вы хри­сти­ан­ских об­щин) бы­ли по­став­ле­ны апо­сто­ла­ми, за­тем но­вые Е. по­став­ля­лись со­бо­ра­ми Е. (с уча­сти­ем не ме­нее двух). Важ­ней­шим при­зна­ком бла­го­дат­ной дей­ст­ви­тель­но­сти епи­скоп­ско­го са­на яв­ля­ет­ся пре­ем­ст­во ру­ко­по­ло­же­ний, вос­хо­дя­щее к апо­сто­лам. Имея че­рез чре­ду ру­ко­по­ло­же­ний бла­го­дат­ную связь с апо­сто­ла­ми, Е. яв­ля­ют­ся их пре­ем­ни­ка­ми и по­то­му об­ла­да­ют в Церк­ви выс­ши­ми пол­но­мо­чия­ми. По уче­нию св. Ио­ан­на Да­ма­ски­на, им вру­че­на Цер­ковь.

В Е. по­став­ля­ют­ся из пре­сви­те­ров; со вре­ме­ни Трулль­ско­го со­бо­ра (691–692) для Е. обя­за­тель­но без­бра­чие. В Рус. церк­ви, как и в не­ко­то­рых дру­гих пра­во­слав­ных по­ме­ст­ных церк­вах, Е. мо­гут быть лишь мо­на­ше­ст­вую­щие. О воз­рас­те лиц, по­став­ляе­мых в Е., в от­ли­чие от пре­сви­те­ров и диа­ко­нов, ка­но­ны умал­чи­ва­ют. Древ­ние «Апо­столь­ские по­ста­нов­ле­ния», не имею­щие ка­но­нич. зна­че­ния, но от­ра­жаю­щие прак­ти­ку ран­ней Церк­ви, пре­ду­смат­ри­ва­ют для кан­ди­да­та в Е. 50-лет­ний воз­раст. В Но­мо­ка­нон Фо­тия вне­се­но по­ло­же­ние из 123 но­велл имп. Юс­ти­ниа­на, ко­то­рое ус­та­нав­ли­ва­ет для кан­ди­да­та 35-лет­ний воз­рас­тной ценз, а в ис­клю­чит. слу­ча­ях – 25-лет­ний. Но из цер­ков­ной ис­то­рии из­вест­ны и зна­чит. от­сту­п­ле­ния от этой нор­мы (напр., слу­чаи по­став­ле­ния в Е. лиц, не дос­тиг­ших 20 лет). В Рус. пра­во­слав­ной церк­ви в нач. 21 в. её Ус­та­вом ус­та­нов­лен 30-лет­ний воз­рас­тной ценз для Е. 2-е пра­ви­ло 7-го Все­лен­ско­го со­бо­ра тре­бу­ет от кан­ди­да­тов в Е. твёр­до­го зна­ния Псал­ти­ри, а так­же хо­ро­ше­го на­вы­ка в чте­нии Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ка­но­нов. В Рус. церк­ви с 19 в. кан­ди­да­ты в Е. долж­ны об­ла­дать выс­шим бо­го­слов­ским об­ра­зо­ва­ни­ем.

Пра­ва и обя­зан­но­сти Е. очер­че­ны в по­сла­ни­ях ап. Пав­ла к Ти­мо­фею и Ти­ту. В ти­тул Е. вклю­ча­ет­ся на­зва­ние го­ро­да, в ко­то­ром он име­ет ка­фед­ру.

Е. име­ют бла­го­дать со­вер­ше­ния всех 7 та­инств, ус­та­нов­лен­ных в пра­во­слав­ной и в ка­то­лич. церк­вах. В пра­во­слав­ной церк­ви им при­над­ле­жит ис­клю­чи­тель­ное пра­во со­вер­шать хи­ро­то­нии (в диа­ко­ны и пре­сви­те­ры – еди­но­лич­но, в Е. – в со­ста­ве со­бо­ра). Е. мо­жет со­вер­шать ру­ко­по­ло­же­ния в диа­ко­на и пре­сви­те­ра толь­ко в пре­де­лах сво­ей епар­хии и ис­клю­чи­тель­но для слу­же­ния в ней. В ка­то­лич. церк­ви лишь Е. мо­гут со­вер­шать та­ин­ст­во ми­ро­по­ма­за­ния (кон­фир­ма­цию). Епар­хи­аль­ные Е. по сво­ему по­ло­же­нию, без вся­ко­го из­бра­ния, яв­ля­ют­ся пол­но­прав­ны­ми чле­на­ми Все­лен­ских и по­ме­ст­ных со­бо­ров.

Все Е. сто­ят на од­ной, выс­шей сте­пе­ни свя­щен­ст­ва, но как чле­ны пра­ви­тель­ст­вую­щей ие­рар­хии Церк­ви они раз­ли­ча­ют­ся свои­ми вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми и в свя­зи с этим име­ют раз­ные ти­ту­лы. Е. мо­гут но­сить ти­тул пап, пат­ри­ар­хов, ка­то­ли­ко­сов, ми­тро­по­ли­тов и ар­хи­епи­ско­пов. В Рус. церк­ви ти­тул пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си не­пре­мен­ным об­ра­зом со­пря­жён с воз­глав­ле­ни­ем церк­ви, по­доб­ным об­ра­зом об­сто­ит де­ло с ти­ту­ла­ми пат­ри­ар­хов (Алек­сан­д­рий­ско­го, Ан­ти­охий­ско­го, Ие­ру­са­лим­ско­го), па­пы Рим­ско­го и ка­то­ли­ко­сов в др. церк­вах. Не­ко­то­рые из по­ме­ст­ных церк­вей воз­глав­ля­ют­ся ми­тро­по­ли­та­ми или ар­хи­епи­ско­па­ми. По­след­ние ти­ту­лы упот­реб­ля­ют­ся так­же епар­хи­аль­ны­ми или ви­кар­ны­ми Е., ли­бо в свя­зи с тем, что они яв­ля­ют­ся при­над­леж­но­стью ка­фед­ры, ко­то­рую эти Е. за­ни­ма­ют, ли­бо в ка­че­ст­ве лич­но­го от­ли­чия. Так, в нач. 21 в. в Рус. церк­ви Ки­ев­скую, Мин­скую, Ки­ши­нёв­скую, а так­же Кру­тиц­кую ка­фед­ры не­пре­мен­но по Ус­та­ву, а С.-Пе­тер­бург­скую по тра­ди­ции, за­ни­ма­ют ми­тро­по­ли­ты, но этот ти­тул, а так­же ти­тул ар­хи­епи­ско­па мо­гут но­сить и др. ар­хие­реи, для ко­то­рых он яв­ля­ет­ся их лич­ным от­ли­чи­ем – пат­ри­ар­шей на­гра­дой.

При­зна­ние пра­во­слав­ной цер­ко­вью дей­ст­ви­тель­но­сти ка­то­лич. епи­ско­па­та, а так­же епи­ско­па­та древ­них вост. церк­вей вы­ра­жа­ет­ся в том, что, ко­гда Е. этих церк­вей при­сое­ди­ня­ют­ся к пра­во­слав­ной церк­ви, они при­ни­ма­ют­ся «в су­щем са­не», т. е. в ка­че­ст­ве Е., без их по­втор­но­го ру­ко­по­ло­же­ния. Ана­ло­гич­ная прак­ти­ка име­ет ме­сто и в ка­то­лич. церк­ви.

Е. су­ще­ст­ву­ют в Анг­ли­кан­ской церк­ви. В со­от­вет­ст­вии с соб­ст­вен­ным уче­ни­ем этой церк­ви Е. име­ют пре­ем­ст­во ру­ко­по­ло­же­ний от апо­сто­лов, что ка­те­го­ри­че­ски от­вер­га­ет­ся ка­то­лич. цер­ко­вью . Пред­ста­ви­те­ли пра­во­слав­ных по­ме­ст­ных церк­вей в раз­ное вре­мя вы­ска­зы­ва­ли раз­ные точ­ки зре­ния от­но­си­тель­но апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва анг­ли­кан­ско­го епи­ско­па­та, но пра­во­слав­ная цер­ковь офи­ци­аль­но не при­зна­ёт его дей­ст­ви­тель­ность. Дан­ный во­прос ны­не ут­ра­тил ак­ту­аль­ность в свя­зи с вве­де­ни­ем в Анг­ли­кан­ской церк­ви жен­ско­го свя­щен­ст­ва и епи­ско­па­та, что со­вер­шен­но не­со­вмес­ти­мо с пра­во­слав­ным уче­ни­ем о свя­щен­ст­ве, рав­но как и с уче­ни­ем др. церк­вей, имею­щих апо­столь­ское пре­ем­ст­во.

Ти­тул Е. упот­реб­ля­ет­ся и в не­ко­то­рых про­тес­тант­ских церк­вах, в ча­ст­но­сти в лю­те­ран­ской, но бо­го­слов­ские док­три­ны са­мих этих церк­вей не пре­тен­ду­ют на обос­но­ва­ние апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва сво­их Е., не счи­тая са­мо по­став­ле­ние та­ких Е., рав­но как и пас­то­ров, та­ин­ст­вом.

Автор статьи: В. Цы­пин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)