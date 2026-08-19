ЭПИНИКИЙ (др.-греч. ἐπινίκιον)

Вид древнегреческой хоральной лирики , прославляющей победителя спортивных состязаний или военные успехи.

Сложная композиция, совершенствовавшаяся на протяжении времени, свидетельствует о длительном поэтапном развитии эпиникия, однако происхождение его остается неясным. Наиболее известными авторами эпиникиев были Симонид , Вакхилид и Пиндар .

Самые ранние из дошедших до нас, к сожалению, лишь во фрагментах, произведений этого стихотворного жанра принадлежат Симониду Кеосскому и датируются 520-ми гг. до н. э. Общеэллинское признание Симонид получил после Греко-персидских войн, когда воспел победы греков у Марафона и при Саламине. Он был первым профессиональным поэтом, писавшим стихи в честь атлетов-победителей на заказ. Симонид придал окончательную форму эпиникию, объединив в нем повествование о спортивных достижениях с нравственными и философскими размышлениями. Эпиникии Вакхилида первоначально были известны благодаря другим древним авторам, цитировавшим его произведения, которые считались утраченными вплоть до конца 19 в., когда был обнаружен папирусный манускрипт с пятнадцатью его стихотворениями. Наибольшее же число эпиникиев, дошедших до нашего времени, принадлежит Пиндару. Сохранилось полностью 45 его эпиникиев, самый ранний из которых датируется 498 г. до н. э., а самый поздний – ок. 446 г. до н. э. Они разделены на четыре неполных цикла по принципу места одержанных побед – олимпийские (14 эпиникиев), пифийские (12), немейские (11), и истмийские (8). Многие из них содержат информацию о событии, называют имя победителя и год, который принес победу.

Среди дошедших до нас памятников греческой лирики можно выделить два типа эпиникиев. К первому относятся короткие песни, которые скандировались на стадионе сразу после победы или во время шествования победителя от стадиона к святилищу. Эпиникии этого вида редко записывались, поэтому сохранилось их немного. Известно несколько таких примеров из лирики Пиндара и Вакхилида. Песни второго типа больше по объему, имеют более сложную композицию и исполнялись, как правило, после возвращения победителя в родной полис, во время религиозных и государственных праздников.

Большинство эпиникиев написаны строфическими триадами, состоящими из строфы, антистрофы и эпода. Общая схема эпиникия состояла в следующем: сначала автор обращался к богам и перечислял признаки их величия, далее воспевались родной город победителя, место игр и род победителя, затем приводился миф, связанный с этим родом, в конце шло описание непосредственно самой победы, которое завершалось молением о том, чтобы боги не оставляли и впредь своей милостью победителя.

Особый расцвет жанра пришелся на VI и V вв. до н. э., время, когда роль аристократии в греческих полисах начала уменьшаться, и ее представители были вынуждены обратить внимание на спортивные состязания в поисках способа сохранения своего общественного положения. Эпиникии восхваляли аристократа-победителя как идеального представителя общества, связывая его личные достижения с подвигами героев. В позднейший период в жанре эпиникия наметился упадок, выразившийся, главным образом, в снижении художественной ценности произведений.

Автор статьи: М.В. Поникаровская