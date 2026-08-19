ЭПИГОНЫ (др.-греч. επιγίγνομαι ‒ «рождаться после кого-то, приходить на смену кому-то», греч. επίγονοι ‒ «родившиеся после, потомки»)

Цари эпохи эллинизма, правившие после так называемых диадохов , прежних полководцев Александра Великого , разделивших между собой созданную им державу.

В современной исторической науке термин «эпигоны» прочно закрепился после издания «Истории эпигонов», написанной выдающимся немецким историком И. Г. Дройзеном (1808–1884); этот том, изложение событий в котором Дройзен довел лишь до 220 г. до н.э., вошел в качестве третьего в его знаменитый фундаментальный труд «История эллинизма» (1833–1846, 1877–1878). В настоящее время хронологические рамки эпохи эпигонов, как правило, определяются так: 281 г. до н.э. (смерть Селевка , последнего бывшего полководца Александра Великого, создателя крупнейшего из эллинистических государств) – 30 г. до н.э. (подчинение Римом Птолемеевского Египта); соответственно, данная эпоха представляет собой наступивший за эпохой диадохов последующий период эллинизма.

До конца III в. до н.э. для эллинистического мира времени эпигонов была характерна относительная политическая устойчивость, сохранение сложившейся ранее системы равновесия сил: несмотря на войны, которые эпигоны периодически вели друг с другом (к примеру, Сирийские войны между Селевкидами и Птолемеями ), и появление ряда новых эллинистических государств, выделившихся главным образом из состава Селевкидской державы (Пергам, Понт, Вифиния, Каппадокия – в Анатолии, Бактрия – в Средней Азии), основными политическими силами здесь, как и прежде, оставались три царства: держава Селевкидов, или Сирийское царство (династия Селевкидов), Египет (династия Птолемеев) и Македония (династия Антигонидов). Однако позднее политическая система эллинистического мира начала испытывать на себе – и чем дальше, тем больше – сильное давление извне: на западе уже с первых лет II в. до н.э. со стороны римлян, а на востоке спустя приблизительно полстолетия со стороны парфян. Если за последними оказались в итоге все восточные владения Селевкидов, вошедшие в состав Парфянского царства , то жертвой Рима со временем становится почти вся остальная часть земель мира эллиниза: после начала своего вмешательства в дела эллинистических государств Рим очень скоро втягивает их в орбиту своих великодержавных устремлений, а затем и лишает их одно за другим независимости (в 168 г. фактически, а в 147–146 гг. окончательно Македонию и Грецию, в 133–129 г. Пергам, в 74–63 гг. Вифинию, в 63 г. Селевкидскую Сирию, а в 30 г. до н.э. Птолемеевский Египет).

Исторические источники:

Полибий. История;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. XXI-XL (exc.);

Страбон. География;

Флавий Иосиф. Иудейские древности;

Аппиан. Македонская и Иллирийская, Греческая и Ионийская, Сирийская, Митридатова кн.;

Плутарх. Биографии Филопемена, Пирра, Арата, Агиса и Клеомена;

Ливий, Тит. История Рима от основания города;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XVIII-XLIV.

Автор статьи: М.М. Холод