ЕПАНЕЧНИКОВЫ

ЕПАНЕЧНИКОВЫ (Епанешниковы) - московские иконописцы и реставраторы.

Вторая половина XIX - середина XX веков.

Яков Ефимович.

Происходил из купеческого сословия. Владелец художественной мастерской в Москве, на 1-й Мещанской ул., д. 25; имел звание «поставщик двора Его Императорского Величества». Наряду с В.П. Гурьяновым и М.И. Дикарёвым принадлежал к числу наиболее известных московских мастеров, исполнявших иконы, иконостасы и «живописные работы».

Автор монументальных росписей в храмах Москвы и Подмосковья, в частности в 1877 году выполнил в масляной технике стенопись церковь Рождества Пресвятой Богородицы (поновлена в 60-х годах XX века) в с. Никольском (ныне Никольское-Трубецкое Балашихинского р-на Московской обл.); в 1884 году работал над росписью сводов церкви свт. Николая Чудотворца (уцелела фрагментарно) в с. Никольское-Сверчково (ныне Никольское Клинского р-на Московской обл.). В 1885-1886 годы на средства купцов братьев А.И. и К.И. Шушаковых написал 50 икон для восстановленной после пожара 1879 года Прокопиевской (Чудотворской) церкови Иркутска (не сохр.), за что получил «благодарственный аттестат» от духовенства и прихожан (Романов Н.С. Летопись г. Иркутска за 1881-1901 годы Иркутск, 1993 год. С. 143).

Известен как автор иконостаса (1899-1900 год) и росписей (1900 год) в церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньине в Москве.

Яков Ефимович получал заказы на иконописные работы не только в России, но и за рубежом. Несколько икон 1883 года письма Якова Ефимовича с греческими надписями - «Благовещение», «Прп. Евфимий Великий», «Причащение прп. Марии Египетской», «Бегство в Египет» - находятся в местном ряду иконостасов северного и южного приделов главного храма монастыря прп. Герасима Иорданского в Палестине (надписи в правом нижнем углу средника: «п. Москва 1883 года Я.Е. Епанечниковъ»). В 1901-1902 годы по заказу В.Г. Дудышкина в мастерской Якова Ефимовича «в византийском стиле» был сделан безвозмездно 3-ярусный иконостас «под слоновую кость и золото» с иконами для церкви Благовещения Пресв. Богородицы в Киото в Японии (построена по инициативе свт. Николая Японского, убранство сохр.).

Как реставратор Якова Ефимовича под наблюдением И.Е. Забелина и В.И. Сизова «добросовестно и осторожно» возобновил в 1894 году 120 образов из собора в честь Чуда архистратига Михаила в Хонех Чудова монастыря в Москве (см.: Древности: Тр. МАО. М., 1900 год. Т. 17. С. 170-172). В 1899 году поновлял стенопись церкви Воскресения словущего (не сохр.) в Павловском посаде (ныне г. Павловский Посад Московской обл.). В 1906 году обновил местночтимую Иверскую икону Божией Матери 1765 году в Троицком соборе г. Вязьмы Смоленской губ. (см.: Изв. имп. археол. комис. СПб., 1914 год. Вып. 52. С. 43. Б. подписи).

Имеется ряд подписных икон, выполненных Яковом Ефимовичем или в его мастерской: 2 иконы свт. Николая Чудотворца - конца XIX века и конце XIX - начале XX веков (г. Тарту, Эстония; ПГХГ - храмовый образ из иконостаса церкви свт. Николая Чудотворца в Перми со штампом мастерской на лицевой стороне), образ «Успение Богородицы» 1896 год (частное собрание; надпись справа возле нижнего края средника: «[Я.] Епанешниковъ 1896 год»), икона «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» конец XIX – начало XX века (частное собрание), икона «Вмц. Параскева» конец XIX - начало XX веков (частное собрание, Германия; клеймо мастерской слева на поземе), список 1900 году иконы Божией Матери «Благодатное Небо» из Архангельского собора Московского Кремля, выполненный для Успенской церкви в усадьбе В.П. Мордвинова в с. Ваулове Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губ. (в настоящее время в Воскресенском соборе Тутаева; на обороте подробная надпись об авторстве и освящении иконы), образ «Успение Богородицы» 1901 года (г. Лиепая, Латвия) и др.

Стилистика работ Якова Ефимовича сочетает традиционные иконописные принципы исполнения с академической светотеневой моделировкой формы, особенно личного. Произведения мастерской отличаются большим разнообразием творческих приемов (гравировка по левкасу, чеканка по золоту, «золотопробельное» письмо и т. п.). Как правило, иконы Якова Ефимовича выполнены темперой или в смешанной технике на орнаментированном золотом фоне с имитацией на полях цветных эмалей или на цветном разбеленном фоне, иногда с пейзажем. Некоторые иконы написаны на металле. Кроме подписей на лицевой стороне, свидетельствующих об авторстве Якова Ефимовича, на оборотах икон встречается штамп мастерской с изображением государственного герба (двуглавый орел с короной) и текстом: «Исполнено въ придворной Художественной Мастерской Якова Ефимовича Епанечникова Москва, 1-ая Мещанская ул., С. Д. [собственный дом]».

Николай Яковлевич сын Якова Ефимовича, получил звание придворного поставщика, которое не передавалось по наследству. В начале XX веков мастерская перешла к Николая Яковлевича. Около 1908 года игум. Антония (Аносова) заказала ему заклиросные киоты (отделка под цветной фаянс эмалевыми красками с позолотой) для главного храма Вознесенского женского монастыря в Тамбове. В 1910 году художник расписал храм св. прор. Илии (Воскресенский) в Курске, согласно надписи под одной из композиций: «Стенную живопись исполнил придворный поставщик Н.Я. Епанечников». Принимал участие в украшении государева собора в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Царском Селе, освященного в 1912 году к празднованию 300-летия Дома Романовых (Бардовская Л.В., Ходасевич Г.Д. Феодоровский Государев собор. СПб., 2002 год. С. 26). В числе его иконописных работ - образ свт. Николая Чудотворца в изысканном серебряном окладе (после 1908 года, частное собрание), отмеченный влиянием стиля модерн, со штампом на обороте: «Поставщик двора Его императорского величества Н.Я. Епанечниковъ Художественная мастерская церковной […] живописи Москва».

Работал как реставратор в Успенском соборе Московского Кремля, в храме Христа Спасителя, в церкви Спаса на Нередице в Новгороде. В 1915 году его бригада выполнила частичное укрепление фресок Дионисия и заделку трещин в соборе Рождества Пресв. Богородицы Ферапонтова монастыря (Сарабьянов В.Д. История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря // Ферапонтовский сб. М., 1988. Вып. 2. С. 47-51). В советское время занимался преимущественно реставрацией, сотрудничал в ЦГРМ, затем во ВХНРЦ. В 30-х годов вместе с Ю.А. Олсуфьевым и его супругой выезжал в командировки в города России (Новгород, Псков, Тверь, Ярославль), где занимался укреплением древней стенописи.

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