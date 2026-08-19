ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

ЕНИСЕЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - иррегулярные формирования в составе российских казачьих войск в XIX - начале XX веков.

Вклю­ча­ли по­том­ков ка­за­ков , при­шед­ших в Си­бирь с Ер­ма­ком Ти­мо­фее­ви­чем из Русскго государства, а так­же пред­ста­ви­те­лей ко­рен­ных на­ро­дов. Во 2-й половине XVI - 1-й четверти XIX веков отдельные фор­ми­ро­ва­ния ени­сей­ских ка­за­ков по­лу­ча­ли на­зва­ния от го­род­ков (ост­рож­ков) на реке Ени­сей, где они не­сли сто­ро­же­вую, а за­тем и по­ли­цей­скую служ­бу. В 1822 году из ени­сей­ских ка­за­ков сфор­ми­ро­ван го­ро­до­вой ка­за­чий кон­ный полк. Ка­за­ки по­лу­чи­ли зе­мель­ные на­де­лы (12-28 де­ся­тин), кро­ме то­го, им вы­да­ва­лось про­до­воль­ст­вие, а ино­гда - де­неж­ное жа­ло­ва­нье. В 1851 году полк пре­об­ра­зо­ван в Ени­сей­ский ка­за­чий кон­ный полк, пред­на­зна­чен­ный пре­имущественно для по­ли­цей­ской служ­бы. В 1871 году полк рас­фор­ми­ро­ван, а все ка­за­ки, кро­ме уряд­ни­ков и ка­за­ков бывших го­ро­до­вых пол­ко­вых, ста­нич­ных и Тун­кин­ско­го отдельного по­гра­нич­но­го вой­ска, пе­ре­шли в кре­сть­ян­ское со­сло­вие . Офи­це­ры ка­зачь­е­го про­ис­хо­ж­де­ния бы­ли уво­ле­ны из ка­зачь­е­го со­сло­вия с пра­ва­ми по при­сво­ен­ным им при­ви­ле­ги­ям (то есть тех, кто хо­тел про­дол­жать служ­бу, пе­ре­ве­ли в другие ка­за­чьи вой­ска или в ре­гу­ляр­ную ар­мию). Из час­ти ка­за­ков об­ра­зо­ва­ли Крас­но­яр­скую отдельную ка­за­чью сот­ню (с 1904 года отдельный ка­за­чий ди­ви­зи­он). Ени­сей­ские ка­за­ки уча­ст­во­ва­ли в русско-японской вой­не 1904-1905 годов и 1-й ми­ро­вой вой­не . В начале 1917 года из Крас­но­яр­ско­го и Ир­кут­ско­го отдельных ка­зачь­их ди­ви­зио­нов об­ра­зо­ва­но Еенисейское казачье войско, на­счи­ты­вав­шее (с чле­на­ми се­мей) свыше 14 тысяч человек. Как и другие ка­за­чьи вой­ска, в 1920 году оно уп­разд­не­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)