ЭНЕЙ

ЭНЕЙ (др.-греч. Αἰνείας, лат. Aeneas) - в древнегреческой и римской мифологии сын Анхиза и богини Афродиты (в Риме - Венеры).

В событиях Троянской войны, представленной в «Илиаде» Гомера , он является весьма заметным героем, хотя происходил от младшей ветви троянского царского рода (Приам, царь Трои, принадлежал к старшей ветви). Бог Посейдон предсказал, что Эней и его потомки будут править троянцами, этому прорицанию вторит Афродита в Гомеровском гимне Афродите.

Его мужественность и храбрость видна в сцене, где он сражается с Ахиллом (Il., XX), от смертельной опасности в этом бою его спасает Посейдон. Важный сюжет, связанный с Энеем – его бегство из разрушенной Трои: он берет с собой отца Анхиза, сына Аскания, а также пенаты, что указывает на благочестивую натуру героя. Рассказ о его последующих странствиях, которые привел его в Италию, возможно, уже существовали в VI в. до н.э., он определенно известен греческому историку Тимею (III в. до н.э.), которы называет ЛАвиний первым послением, основанном Энеем в Италии.

История, которая связывала Рим (через фигуру Энея) с Троей, приняла свой полный и законченный вид в IV в. до н.э., когда она была соединена с хронологически трудной, непростой легендой об основании Города Ромулом, потомком Энея по линии матери. Рим скоро развил легенду об Энее как основателе города, чтобы с гордостью связать свою собственную историю с историей греческого мира, и к III в. до н.э. история, позднее представленная у Вергилия в «Энеиде», была хорошо известной и популярной.

Когда Пирр, царь Эпира, предпринял военные действия против Рима в 281 г. до н.э., ситуация не могла не родить аллюзий: он выглядел как потомок Ахилла, пошедший воной на троянскую колонию. Возможно, что Фабий, первый римский историк, а также римский поэт Энний восполнили пробел между предполагаемой датой падения Трои (1184 г. до н.э.) и основанием Ромулом Рима (753 г. до н.э.) – обе даты имеют варианты – историей пребывания потомков Энея в Альбе Лонге. Со II в. до н.э. род Юлиев, и Юлий Цезарь прежде всего, использовал свое происхождение от Энея и Венеры для политического успеха. Вергилий, по-видимому, заботливо создавал, типологическую связь между Энеем и императором Августом .

«Энеида» Вергилия сохраняет идущую из эпоса характеристику Энея как героического воина, однако при падении Трои он не отличился каким-либо личным военным успехом, вместо этого он бежит из Трои, неся отца на плечах. Это популярный сюжет в античном искусстве с к. VI в. до н.э., при этом особо подчеркивается его благочестия (pietas). Он отказывается от личного счастья с Додоной в Карфагене и подчиняет свои собственные интересы высшему авторитету, римскому долгу; однако и ему порой свойственны человеческие слабости и страсти.

Иллюстрация :

Бегство Энея из Трои. Картина Ф. Бароччи. Рим, Галерея Боргезе.