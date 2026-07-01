ЕНАКИЕВО

ЕНАКИЕВО - город на востоке Украины, в Донецкой области.

Население 97,3 тысячи человек (2007). Рас­по­ло­жен на реке Бу­ла­вин (бас­сейн реки Ми­ус), на от­ро­гах До­нец­ко­го кря­жа, в 60 км к се­ве­ро-вос­то­ку от До­нец­ка. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог .

Воз­ник как шах­тёр­ский по­сё­лок в 1883 году в свя­зи с ос­вое­ни­ем ка­мен­но-уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний Дон­бас­са. В 1925 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да; в 1928-1937 годах на­зы­вал­ся Ры­ко­во, в 1937-1943 годах - Орд­жо­ни­кид­зе. С 1 ноября 1941 года по 4 сентяря 1943 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми.

Со­хра­ни­лись: Свя­то-По­кров­ский храм (XIX век), про­тес­тант­ская цер­ковь. Эко­но­ми­ко-промышленный институт Дон­бас­ско­го государственного технического университета. Му­зеи: ис­то­рии го­ро­да, ис­то­рии ме­тал­лур­гич. за­во­да.

Важ­ный центр до­бы­чи ка­мен­но­го уг­ля и чёр­ной ме­тал­лур­гии. Ме­тал­лур­гический за­вод (чу­гун), украино-швейцарское со­вме­ст­ное пред­при­ятие «Ме­та­лен» (кон­вер­тер­ная сталь, про­кат, ли­тая и ка­та­ная за­го­тов­ка), кок­со­хи­мический за­вод. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­бра­бот­ки (за­во­ды: ко­тель­но-ме­ха­нический, «Дон­бас­сталь­кон­ст­рук­ция», ре­монт­но-ме­ха­нический, ав­то­ре­монт­ный, «Рем­энер­го­мон­таж»), пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, мо­ло­ко­за­вод и др.) и лёг­кой (швей­ная фаб­ри­ка и др.) промышленно­сти. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (це­мент, железобе­тонные на­пор­ные тру­бы и др.). (смотри Предпринимательская деятельность )

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)