ЕНАКИЕВО
ЕНАКИЕВО - город на востоке Украины, в Донецкой области.
Население 97,3 тысячи человек (2007). Расположен на реке Булавин (бассейн реки Миус), на отрогах Донецкого кряжа, в 60 км к северо-востоку от Донецка. Узел автомобильных и железных дорог.
Возник как шахтёрский посёлок в 1883 году в связи с освоением каменно-угольных месторождений Донбасса. В 1925 году получил статус города; в 1928-1937 годах назывался Рыково, в 1937-1943 годах - Орджоникидзе. С 1 ноября 1941 года по 4 сентяря 1943 года оккупирован германскими войсками.
Сохранились: Свято-Покровский храм (XIX век), протестантская церковь. Экономико-промышленный институт Донбасского государственного технического университета. Музеи: истории города, истории металлургич. завода.
Важный центр добычи каменного угля и чёрной металлургии. Металлургический завод (чугун), украино-швейцарское совместное предприятие «Метален» (конвертерная сталь, прокат, литая и катаная заготовка), коксохимический завод. Предприятия машиностроения и металлобработки (заводы: котельно-механический, «Донбасстальконструкция», ремонтно-механический, авторемонтный, «Ремэнергомонтаж»), пищевой (мясокомбинат, молокозавод и др.) и лёгкой (швейная фабрика и др.) промышленности. Производство стройматериалов (цемент, железобетонные напорные трубы и др.). (смотри Предпринимательская деятельность)