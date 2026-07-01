ЭМПУСА

ЭМПУСА, ЭМПУЗА (др.-греч. Ἔμπουσα) - в древнегреческой мифологии чудовище из окружения богини Гекаты.

Этимология ее имени неясна. По общему содержанию ее образа она близка к другим демоническим существам, особенно к Ламии , которая оказывается наиболее известным чудовищем из целого ряда схожих персонажей – Эмпуса, Мормо, похищающих и пожирающих.

Первое упоминание об Эмпусе содержится в комедии Аристофана «Лягушки». Она может изменять облик, принимая вид прекрасной девы, или различных животных. С помощью таких превращений она отыскивает свои жертвы. Вид ее мыслится ужасным хотя подробного описания в античной традиции не встречается, показательны детали: лицо ее пылает жаром, одна нога ее медная (Aristoph. Ran., 292 sqq.) и т.д.

Иллюстрация :

Геката. Картина У. Блейка. 1795.