ЭМПЕДОКЛ (др.-греч. Ἐμπεδοκλῆς)

Древнегреческий философ.

Принимал активное участие в политической жизни родного города, был вождем демократической партии, хотя происходил из знатного рода, при этом традиция изображает Эмпедокла мистиком и чудотворцем.

Эмпедоклу принадлежали две поэмы: «О природе» и «Очищения». Философия Эмпедокла совмещает в себе ионийскую физику, элейскую метафизику и пифагорейское учение о числовых пропорциях. Четыре стихии – огонь, воздух, вода и земля – Эмпедокл назвал основой всего («корни всех вещей»), из их сочетаний в различных пропорциях возникают все вещи. Под воздействием двух мировых сил – Любви и Вражды – эти элементы соединяются или разделяются; эти силы попеременно господствуют в мире, и их взаимодействие задает цикличность мирового процесса. Во время господства Любви все элементы объединены в один однородный шар (σφαῖρος), но с постепенным усилением действия Вражды отдельные части этого шара отсоединяются и дают единичным начало вещам; при тотальном господстве Вражды все разделено на мельчайшие частицы элементов.

Теория Эмпедокла дает первый образец учения об эволюции и естественном отборе: сначала возникают отдельные органы, которые соединяются друг с другом случайным образом, и выживают лишь наиболее приспособленные к жизни образования, способные к размножению. Эмпедокл создал свою трактовку ощущений, согласно которой от воспринимаемого объекта постоянно выделяются «истечения», которые попадают в «поры»воспринимающего субъекта. Субстратом сознания Эмпедокл считал кровь; Гален считал Эмпедокла основателем сицилийской медицинской школы.

В поэме «Очищения» излагалось учение о переселении душ (метемпсихозе) и избавлении от круга перерождений, сходное с орфико-пифагорейским. Эмпедокл был учителем софиста Горгия .

Издания фрагментов :

Empedocle di Agrigento, Frammenti e testimonianze. Origini, Purificazioni, con i frammenti del papiro di Strasburgo / Ed. A. Tonelli. Milano, 2002;

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.

Иллюстрация :

Эмпедокл. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.