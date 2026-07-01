ЕММАНУИЛ ГРИМАНИС

ЕММАНУИ́Л ГРИМАНИ́С​ - священник и иконом, греческий кодикограф.

Известен по выполненному им в 1820 году разделу певческой рукописи - тетради, приплетенной к Анфологии XVIII веке, ранее принадлежавшей некоему свящ. Георгию Папахристу, а ныне хранящейся в Кабинете практического богословия Богословского факультета Фессалоникийского университета (Thessal. Theol. gr. 2. Fol. 219-226v).

В указанном разделе помещены песнопения на преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (26 сентября) - праздник, особо почитаемый на о-ве Патмос, где жил Еммануил Гриманис (точнее его происхождение не установлено).

В других источниках упоминаний о Еммануиле Гриманисе не найдено.