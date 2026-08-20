ЁМИУРИ
ЁМИУРИ - ведущая японская общенациональная ежедневная газета.
Основана в Токио в 1874 году. Название (с японского языка - читая, продавать) восходит к обычаю продавцов газет зачитывать прохожим наиболее интересные публикации. Долгое время оставалась небольшим изданием, печатающим литературные материалы. В начале XX века испытывала серьёзные трудности, в 1924 году была продана будущему члену японского парламента Сёрики Мацутаро, который, сделав ставку на публикацию сенсационных новостей, превратил её в одну из ведущих японских газет. В 1925 году «Ёмиури» первой из японских газет стала печатать программы радиопередач, комиксы, открыла рубрику для домохозяек. Большое внимание уделялось освещению спортивных соревнований, в том числе по национальным видам спорта. «Ёмиури» организовала первую в Японии профессиональную бейсбольную команду «Ёмиури джайантс». К 1942 году тираж «Ёмиури» составлял свыше 1,5 млн. экземпляров. В 1942 году слилась с газетой «Хоти», до 1946 года выходила под двойным названием. В 1948 году учредила собственную литературную премию. Её лауреатами в разные годы были Юкио Мисима, Х. Мураками и др. С 1952 года стала издаваться также в Осаке, с 1959 года - в Саппоро, с 1961 года - в Такаоке, с 1964 года - в Китакюсю. В 1953 году начала работу находившаяся в собственности «Ёмиури» телевизионная компания «Нихон тереби». В 1981 году тираж «Ёмиури» был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой газетный тираж в мире (8,68 млн. экземпляров). «Ёмиури» имеет англоязычные версии - ежедневную «Daily Yomiuri», еженедельную «Yomiuri Weekly».
Выходит 2 раза в сутки - утром и вечером. Общий тираж «Ёмиури» превышает 14 млн. экземпляров (2007). Стоит на позициях неоконсерватизма, придерживается проправительственной ориентации.