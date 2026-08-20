ЁМИУРИ

ЁМИУРИ - ведущая японская общенациональная ежедневная газета .

Ос­но­ва­на в То­кио в 1874 году. На­зва­ние (с японского языка - чи­тая, про­да­вать) вос­хо­дит к обы­чаю про­дав­цов га­зет за­чи­ты­вать про­хо­жим наи­бо­лее ин­те­рес­ные пуб­ли­ка­ции. Дол­гое вре­мя ос­та­ва­лась не­боль­шим из­да­ни­ем, пе­ча­таю­щим литературные ма­те­риа­лы. В начале XX века ис­пы­ты­ва­ла серь­ёз­ные труд­но­сти, в 1924 году бы­ла про­да­на бу­ду­ще­му чле­ну японского пар­ла­мен­та Сё­ри­ки Ма­цу­та­ро, ко­то­рый, сде­лав став­ку на пуб­ли­ка­цию сен­са­ци­он­ных но­во­стей, пре­вра­тил её в од­ну из ве­ду­щих японских га­зет. В 1925 году «Ёмиури» пер­вой из японских га­зет ста­ла пе­ча­тать про­грам­мы ра­дио­пе­ре­дач, ко­мик­сы , от­кры­ла руб­ри­ку для до­мо­хо­зя­ек. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось ос­ве­ще­нию спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний, в том числе по национальным ви­дам спор­та. «Ёмиури» ор­га­ни­зо­ва­ла пер­вую в Япо­нии профессиональную бейс­боль­ную ко­ман­ду «Ёмиу­ри джай­антс». К 1942 году ти­раж «Ёмиури» со­став­лял свыше 1,5 млн. экземпляров. В 1942 году сли­лась с газетой «Хо­ти», до 1946 года вы­хо­ди­ла под двой­ным на­зва­ни­ем. В 1948 году уч­ре­ди­ла собственную литературную пре­мию. Её лау­реа­та­ми в раз­ные го­ды бы­ли Юкио Ми­си­ма, Х. Му­ра­ка­ми и др. С 1952 года ста­ла из­да­вать­ся так­же в Оса­ке, с 1959 года - в Сап­по­ро, с 1961 года - в Та­као­ке, с 1964 года - в Ки­та­кю­сю. В 1953 году на­ча­ла ра­бо­ту на­хо­див­шая­ся в соб­ст­вен­но­сти «Ёмиури» те­ле­ви­зи­он­ная ком­па­ния «Ни­хон те­ре­би». В 1981 году ти­раж «Ёмиури» был за­не­сён в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са как са­мый боль­шой га­зет­ный ти­раж в ми­ре (8,68 млн. экземпляров). «Ёмиури» име­ет анг­лоя­зыч­ные вер­сии - еже­днев­ную «Daily Yomiuri», еже­не­дель­ную «Yomiuri Weekly».

Вы­хо­дит 2 раза в су­тки - ут­ром и ве­че­ром. Об­щий ти­раж «Ёмиури» пре­вы­ша­ет 14 млн. экземпляров (2007). Сто­ит на по­зи­ци­ях не­окон­сер­ва­тиз­ма, при­дер­жи­ва­ет­ся про­пра­ви­тель­ст­вен­ной ори­ен­та­ции.

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