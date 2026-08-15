ЭМИЛИЙ МАКР (Aemilius Macer)

Римский поэт I в до н.э., автор дидактических поэм.

Эмилий Макр происходил из семьи вольноотпущенника, получил хорошее образование. В юности он переехал в Рим, где сблизился с Меценатом и подружился с Вергилием и Тибуллом; одним из его восторженных слушателей был молодой Овидий. Макр писал дидактические поэмы; все они сохранились только в виде отдельных фрагментов. Нам известно о существовании «Орнитогонии» – поэмы о превращении людей в птиц и гаданиях по птичьему полету, «Фериака» – поэме об укусах ядовитых змей и животных и ранах, которые они вызывают (явное подражание Никандру Колофонскому, греческому поэту II в. до н.э.), «О травах» – рассказа о лекарственных растениях. Поэмы Эмилия Макра использовали Вергилий и Плиний Старший, возможно, Лукан. В средние века Макр пользовался репутацией знатока лекарств и тайн природы.