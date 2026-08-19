ЕМИЛИАНА

ЕМИЛИАНА [латинский Aemiliana] - римская дева, тетя по отцу святого Григория I Великого .

Единственное упоминание о Емилиане есть в проповеди Григория Великого, когда он комментирует слова Евангелия «ибо много званых, а мало избранных» (Мф 20. 16).

Емилиана вместе с сестрами Тарсилой и Гордианой решила посвятить себя Господу, вела аскетический образ жизни. Гордиана позднее вернулась к мирской жизни и вышла замуж за управляющего имениями. Тарсила умерла незадолго до Рождества (год неизв.), потом она явилась Емилиане и сказала: «Приходи, если Рождество Господне я отпраздновала без тебя, то праздник Богоявления я отпраздную с тобой» (Greg. Magn. In Evang. 38 // PL. 76. Col. 1291).

Через несколько дней Емилиана скончалась.

Имя Емилиана внесено кард. Цезарем Баронием в Римский Мартиролог (XVI век) под 5 января (возможной датой ее кончины).