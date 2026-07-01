ЕЛУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ЕЛУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура рубежа среднего и позднего бронзового века в северных предгорьях Алтая, степных и лесостепных районах Обь-Иртышского междуречья.

Вы­де­ле­на в 1980-е годы Ю.Ф. Ки­рю­ши­ным по мо­гиль­ни­ку , рас­ко­пан­но­му у села Елу­ни­но (Пав­лов­ский район Ал­тай­ско­го края, Рос­сия). Се­ли­ща лет­ние (на рав­ни­не) и зим­ние (в пред­горь­ях и до­ли­нах). По­лу­зем­лян­ки стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с оча­гом, золь­ни­ки и др. Не­боль­шие грун­то­вые мо­гиль­ни­ки на воз­вы­шен­но­стях, дет­ские за­хо­ро­не­ния на по­се­ле­ни­ях. По­гре­бе­ния сгруп­пи­ро­ва­ны ря­да­ми; в ямах (час­то обож­жён­ных, с бе­ре­стя­ной под­стил­кой, сле­да­ми ох­ры), ре­же на по­верх­но­сти; с де­ревянными над­мо­гиль­ны­ми и внут­ри­мо­гиль­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми; со­про­во­ж­да­лись со­су­дом, час­тя­ми туш ко­ро­вы, ло­ша­ди, ов­цы, ино­гда ору­дия­ми и ук­ра­ше­ния­ми. Кос­тя­ки на ле­вом бо­ку с по­дог­ну­ты­ми но­га­ми или на спи­не с со­гну­ты­ми и по­вёр­ну­ты­ми вле­во но­га­ми, го­ло­вой на вос­ток или се­ве­ро-вос­ток, из­ред­ка тру­по­сож­же­ния; есть кол­лек­тив­ные мо­ги­лы, под­за­хо­ро­не­ния, отдельные че­ре­па, ке­но­та­фы . Ке­ра­ми­ка преимущественно ба­ноч­ных форм, ту­ло­во и дно в основном ук­ра­ше­ны в тех­ни­ке «ша­гаю­щей гре­бён­ки», под шей­кой ино­гда пря­мые или зиг­за­го­об­раз­ные ва­ли­ки, ря­ды ямок. Брон­зо­вые но­жи, ши­лья; ка­мен­ные то­по­ры; жез­лы с изо­бра­же­ни­ем на кон­це го­ло­вы ло­ша­ди, ба­ра­на, че­ло­ве­ка и др. (смотри рисунок); тёсла, пес­ты, пил­ки, де­та­ли ры­бо­лов­ных крюч­ков; ка­мен­ные, кос­тя­ные, ро­го­вые, де­ревянные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, ост­ро­ги, иголь­ни­цы; ук­ра­ше­ния из свин­ца, брон­зы, кос­тя­ные ас­т­ра­га­лы и др. Муж­чи­ны в основном ев­ро­пео­и­ды (с вы­ра­жен­ны­ми при­зна­ка­ми сре­ди­зем­но­мор­ско­го ва­ри­ан­та ин­до-сре­ди­зем­но­мор­ской ра­сы), у жен­щин пре­об­ла­да­ют чер­ты мон­го­ло­ид­но­сти. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ско­то­вод­ст­во, раз­ви­та ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Про­исхо­ж­де­ние Елунинской культуры свя­зы­ва­ют с ме­ст­ным эне­о­ли­тическим на­се­ле­ни­ем и при­шлым из юго-западных рай­онов Средней Азии. Часть на­се­ле­ния Елунинской культуры уча­ст­во­ва­ла в сло­же­нии сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры, дру­гая - вы­тес­не­на к се­ве­ру но­си­те­ля­ми ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры и уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии кро­тов­ской куль­ту­ры, ос­тав­шая­ся - во­шла в со­став ан­д­ро­нов­ской (фё­до­ров­ской) куль­ту­ры.

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