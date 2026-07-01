ЕЛУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ЕЛУНИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура рубежа среднего и позднего бронзового века в северных предгорьях Алтая, степных и лесостепных районах Обь-Иртышского междуречья.
Выделена в 1980-е годы Ю.Ф. Кирюшиным по могильнику, раскопанному у села Елунино (Павловский район Алтайского края, Россия). Селища летние (на равнине) и зимние (в предгорьях и долинах). Полуземлянки столбовой конструкции с очагом, зольники и др. Небольшие грунтовые могильники на возвышенностях, детские захоронения на поселениях. Погребения сгруппированы рядами; в ямах (часто обожжённых, с берестяной подстилкой, следами охры), реже на поверхности; с деревянными надмогильными и внутримогильными конструкциями; сопровождались сосудом, частями туш коровы, лошади, овцы, иногда орудиями и украшениями. Костяки на левом боку с подогнутыми ногами или на спине с согнутыми и повёрнутыми влево ногами, головой на восток или северо-восток, изредка трупосожжения; есть коллективные могилы, подзахоронения, отдельные черепа, кенотафы. Керамика преимущественно баночных форм, тулово и дно в основном украшены в технике «шагающей гребёнки», под шейкой иногда прямые или зигзагообразные валики, ряды ямок. Бронзовые ножи, шилья; каменные топоры; жезлы с изображением на конце головы лошади, барана, человека и др. (смотри рисунок); тёсла, песты, пилки, детали рыболовных крючков; каменные, костяные, роговые, деревянные наконечники копий и стрел, остроги, игольницы; украшения из свинца, бронзы, костяные астрагалы и др. Мужчины в основном европеоиды (с выраженными признаками средиземноморского варианта индо-средиземноморской расы), у женщин преобладают черты монголоидности. В основе хозяйства скотоводство, развита металлообработка. Происхождение Елунинской культуры связывают с местным энеолитическим населением и пришлым из юго-западных районов Средней Азии. Часть населения Елунинской культуры участвовала в сложении сейминско-турбинской культуры, другая - вытеснена к северу носителями андроновской культуры и участвовала в формировании кротовской культуры, оставшаяся - вошла в состав андроновской (фёдоровской) культуры.
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