ЕЛЬНЯ

Город в России, в восточной части Смоленской области, центр Ельнинского района.

Нас. 10,1 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти, на р. Дес­на. Ж.-д. стан­ция.

Со­глас­но ар­хео­ло­гич. ис­сле­до­ва­ни­ям (про­во­ди­лись на тер­ри­то­рии древ­не­го го­ро­ди­ща – т. н. Го­род­ка, Ост­рож­ка), Е. воз­ник­ла в сер. 12 в. на хол­ме как кре­пость на смо­лен­ско-чер­ни­гов­ском по­гра­ни­чье при впа­де­нии р. Има (совр. Мой­ка) в р. Дес­на. Впер­вые упо­мя­ну­та в ус­тав­ной гра­мо­те «О по­го­ро­дье и по­че­стье» (1210–17) как во­ло­ст­ной центр дес­нян­ских кри­ви­чей в Смо­лен­ском кн-ве. В раз­ных ре­дак­ци­ях спи­ска «Рус­ских го­ро­дов» (2-й пол. 14 – нач. 15 вв.) «Ел­но на Име» упо­ми­на­ет­ся в чис­ле смо­лен­ских го­ро­дов; в ср.-век. ис­точ­ни­ках так­же на­зы­ва­лась Ель­на, Ель­ня­не, Ель­ная. В 1403–04 под­чи­не­на Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским (ВКЛ). Со­глас­но Ли­тов­ской мет­ри­ке, в пе­ри­од прав­ле­ния вел. кн. ли­тов­ско­го и поль­ско­го ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV с. Ель­ня­не и ад­ми­ни­ст­ра­тив­но под­чи­нён­ные ему сё­ла, во­лос­ти и лю­ди не­од­но­крат­но пе­ре­да­ва­лись в корм­ле­ние смо­лен­ским боя­рам. В сер. 1440-х гг. Е. – ме­сто пе­ре­се­че­ния важ­ных пу­тей со­об­ще­ния: из Чер­ни­го­ва, Брян­ска и Мсти­слав­ля в Мо­ск­ву. Управ­ле­ние Е. и её во­лос­тя­ми на­хо­ди­лось в ве­де­нии смо­лен­ско­го на­ме­ст­ни­ка-вое­во­ды, при этом го­род имел собств. на­ме­ст­ни­ков, «при­каз­ни­ков» и му­жей, с ко­то­ры­ми ко­роль со­гла­со­вы­вал свои дей­ст­вия при на­де­ле­нии смо­лен­ских бо­яр сво­бод­ны­ми зем­ля­ми в её во­лос­тях. В 1500 жи­те­ли Е. при­сяг­ну­ли на вер­ность вел. кн. мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу. По ус­ло­ви­ям Мо­с­ков­ско­го пе­ре­ми­рия 1503 Е. долж­на бы­ла воз­вра­тить­ся под власть польск. ко­ро­ля Алек­сан­д­ра. Од­на­ко это ре­ше­ние пол­но­стью не бы­ло вы­пол­не­но, и уже осе­нью 1503 часть во­лос­тей Е. бы­ла за­хва­че­на мо­ск­ви­ча­ми. В 1508 ко­роль Си­гиз­мунд I Ста­рый по­жа­ло­вал Е. вме­сте с ос­тав­ши­ми­ся во­лос­тя­ми в вот­чи­ну Б. С. Са­пе­ге. Е. во­шла в со­став Рус. гос-ва по­сле при­сое­ди­не­ния к не­му Смо­лен­ска в 1514 в хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1512–22. В Смут­ное вре­мя не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки. По ус­ло­ви­ям Де­улин­ско­го пе­ре­ми­рия 1618 ото­шла к Ре­чи По­спо­ли­той. В 1654 бы­ла за­ня­та рус. вой­ска­ми и по ус­ло­ви­ям Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 окон­ча­тель­но во­шла в со­став Рус. гос-ва как се­ло (во 2-й пол. 17 в. двор­цо­вое се­ло). С нач. 18 в. еже­год­но про­во­ди­лось две яр­мар­ки. В 1776–96 уезд­ный го­род Смо­лен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796–1802 за­штат­ный, в 1802–1929 уезд­ный го­род Смо­лен­ской губ. В авг. 1812, во вре­мя Отеч. вой­ны, Е. за­хва­че­на франц. вой­ска­ми. Близ го­ро­да рус. пар­ти­за­ны ок­ру­жи­ли и раз­гро­ми­ли бри­га­ду франц. ген. Ж. П. Оже­ро. В но­яб. 1812 в Е. рас­по­ла­гал­ся штаб М. И. Ку­ту­зо­ва. В пе­ри­од ин­тен­сив­но­го ж.-д. строи­тель­ства че­рез го­род про­шла ли­ния Смо­ленск – Су­хи­ни­чи Ря­зан­ско-Ураль­ской ж. д. (1899). В 1929–37 Е. – рай­он­ный центр За­пад­ной обл., с 1937 – Смо­лен­ской обл. В хо­де Смо­лен­ско­го сра­же­ния 1941 под Е. бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние 10 герм. ди­ви­зи­ям, наи­бо­лее от­ли­чив­шие­ся 4 сов. ди­ви­зии пер­вы­ми в РККА по­лу­чи­ли на­име­но­ва­ние гвар­дей­ских. 19.7–6.9.1941 и 6.10.1941–30.8.1943 Е. за­ня­та герм. вой­ска­ми и силь­но раз­ру­ше­на.

С 1780 Е. за­страи­ва­лась по ре­гу­ляр­но­му пла­ну с жё­ст­кой гео­мет­рич. сет­кой улиц. В осн. в пра­во­бе­реж­ной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись ка­мен­ные зда­ния 19 – нач. 20 вв.: во­кзал и во­до­на­пор­ная баш­ня с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки и рус­ско­го сти­ля, гим­на­зия, зем­ская боль­ни­ца, ма­га­зи­ны, жи­лые до­ма. Иль­ин­ская ц. (1795, раз­ру­ше­на в го­ды Вел. Отеч. вой­ны , вос­ста­нов­ле­на в 1992). Па­мят­ни­ки: пер­вым гвар­дей­цам (1971; скульп­тор А. Г. Сер­ге­ев, арх. Г. С. Тро­нин), по­гиб­шим опол­чен­цам 9-й ди­ви­зии нар. опол­че­ния Ки­ров­ско­го р-на г. Мо­ск­ва (1985; скульп­тор О. С. Ки­рю­хин, арх. С. П. Хад­жи­ба­ро­нов), бюст М. И. Глин­ки (2004). Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зей (1969).

За­вод стро­ит. ке­ра­ми­ки, пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, три­ко­таж­ная фаб­ри­ка и др. Лес­хоз.

В 21 км к югу от Е., на бе­ре­гу р. Дес­на, на­хо­дит­ся с. Но­во­спас­ское – ро­ди­на М. И. Глин­ки; в с. Ува­ро­во – ба­роч­ная ц. Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (1790; со­хра­ни­лась де­рев. фи­гу­ра сот­ни­ка Лон­ги­на из ком­по­зи­ции «Рас­пя­тие»).

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Архив БРЭ.

Авторы статьи: И. И. До­ки­на, А. П. Кат­ров­ский, А. В. Кузь­мин.

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