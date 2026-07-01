ЕЛЬНЯ
Город в России, в восточной части Смоленской области, центр Ельнинского района.
Нас. 10,1 тыс. чел. (2006). Расположен на Смоленско-Московской возвышенности, на р. Десна. Ж.-д. станция.
Согласно археологич. исследованиям (проводились на территории древнего городища – т. н. Городка, Острожка), Е. возникла в сер. 12 в. на холме как крепость на смоленско-черниговском пограничье при впадении р. Има (совр. Мойка) в р. Десна. Впервые упомянута в уставной грамоте «О погородье и почестье» (1210–17) как волостной центр деснянских кривичей в Смоленском кн-ве. В разных редакциях списка «Русских городов» (2-й пол. 14 – нач. 15 вв.) «Елно на Име» упоминается в числе смоленских городов; в ср.-век. источниках также называлась Ельна, Ельняне, Ельная. В 1403–04 подчинена Великим княжеством Литовским (ВКЛ). Согласно Литовской метрике, в период правления вел. кн. литовского и польского короля Казимира IV с. Ельняне и административно подчинённые ему сёла, волости и люди неоднократно передавались в кормление смоленским боярам. В сер. 1440-х гг. Е. – место пересечения важных путей сообщения: из Чернигова, Брянска и Мстиславля в Москву. Управление Е. и её волостями находилось в ведении смоленского наместника-воеводы, при этом город имел собств. наместников, «приказников» и мужей, с которыми король согласовывал свои действия при наделении смоленских бояр свободными землями в её волостях. В 1500 жители Е. присягнули на верность вел. кн. московскому Ивану III Васильевичу. По условиям Московского перемирия 1503 Е. должна была возвратиться под власть польск. короля Александра. Однако это решение полностью не было выполнено, и уже осенью 1503 часть волостей Е. была захвачена москвичами. В 1508 король Сигизмунд I Старый пожаловал Е. вместе с оставшимися волостями в вотчину Б. С. Сапеге. Е. вошла в состав Рус. гос-ва после присоединения к нему Смоленска в 1514 в ходе рус.-литов. войны 1512–22. В Смутное время неоднократно переходила из рук в руки. По условиям Деулинского перемирия 1618 отошла к Речи Посполитой. В 1654 была занята рус. войсками и по условиям Андрусовского перемирия 1667 окончательно вошла в состав Рус. гос-ва как село (во 2-й пол. 17 в. дворцовое село). С нач. 18 в. ежегодно проводилось две ярмарки. В 1776–96 уездный город Смоленского наместничества, в 1796–1802 заштатный, в 1802–1929 уездный город Смоленской губ. В авг. 1812, во время Отеч. войны, Е. захвачена франц. войсками. Близ города рус. партизаны окружили и разгромили бригаду франц. ген. Ж. П. Ожеро. В нояб. 1812 в Е. располагался штаб М. И. Кутузова. В период интенсивного ж.-д. строительства через город прошла линия Смоленск – Сухиничи Рязанско-Уральской ж. д. (1899). В 1929–37 Е. – районный центр Западной обл., с 1937 – Смоленской обл. В ходе Смоленского сражения 1941 под Е. было нанесено поражение 10 герм. дивизиям, наиболее отличившиеся 4 сов. дивизии первыми в РККА получили наименование гвардейских. 19.7–6.9.1941 и 6.10.1941–30.8.1943 Е. занята герм. войсками и сильно разрушена.
С 1780 Е. застраивалась по регулярному плану с жёсткой геометрич. сеткой улиц. В осн. в правобережной части города сохранились каменные здания 19 – нач. 20 вв.: вокзал и водонапорная башня с элементами неоготики и русского стиля, гимназия, земская больница, магазины, жилые дома. Ильинская ц. (1795, разрушена в годы Вел. Отеч. войны, восстановлена в 1992). Памятники: первым гвардейцам (1971; скульптор А. Г. Сергеев, арх. Г. С. Тронин), погибшим ополченцам 9-й дивизии нар. ополчения Кировского р-на г. Москва (1985; скульптор О. С. Кирюхин, арх. С. П. Хаджибаронов), бюст М. И. Глинки (2004). Историко-краеведч. музей (1969).
Завод строит. керамики, предприятия деревообрабатывающей пром-сти, трикотажная фабрика и др. Лесхоз.
В 21 км к югу от Е., на берегу р. Десна, находится с. Новоспасское – родина М. И. Глинки; в с. Уварово – барочная ц. Спаса Нерукотворного (1790; сохранилась дерев. фигура сотника Лонгина из композиции «Распятие»).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Авторы статьи: И. И. Докина, А. П. Катровский, А. В. Кузьмин.