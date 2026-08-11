ЕЛЬНИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕЛЬНИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский педагог, краевед, действительный статский советник.
Окончил Нежинский лицей (1868). Преподавал словесность в Мозырской классической гимназии (1868-1870). В 1871-1872 годах проходил подготовку на Санкт-Петербургских педагогических курсах военного ведомства (оставил мемуары). С 1872 года преподавал в Омске. С 1882 года главный инспектор училищ Западной Сибири; с 1910 года преподавал в Паричском женском училище духовного ведомства (близ Минска). Его учебники и пособия по педагогике, методике преподавания русского языка и словесности, истории педагогики («Курс дидактики», 24-е издание, 1915 год; «Общая педагогика», 18-е издание, 1916 год; «Методика начального обучения отечественному языку», 33-е издание, 1916 год; «Очерки по истории педагогики», 19-е издание, 1918 год и др.) широко использовались в педагогических (особенно женских) учебных заведениях начале XX века. Последователь и пропагандист педагогического учения К.Д. Ушинского. Исследовал различные вопросы формирования личности ребёнка: роль детских игр и игрушек в психическом развитии, значение привычек и навыков, природных предпосылок (темперамент) для детского развития, особенности воспитания воли. Изучал экономику, историю, быт и культуру народов Сибири. Действительный член Западно-Сибирского отдела РГО (1882). Издал книгу «Инородцы Сибири и Среднеазиатских владений России» (1895). Автор книг воспоминаний «Сорок лет учительства в далёкой окраине» (1911) и «Из пережитого» (1912).
Сочинения:
Избранные педагогические статьи. М., 1896;
Русские педагогики 2-й половины XIX столетия. 4-е изд. П., 1916 (библ.).