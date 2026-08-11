ЕЛЬНИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕЛЬНИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - российский педагог, краевед, действительный статский советник.

Окон­чил Не­жин­ский ли­цей (1868). Пре­по­да­вал сло­вес­ность в Мо­зыр­ской клас­сической гим­на­зии (1868-1870). В 1871-1872 годах про­хо­дил под­го­тов­ку на Санкт-Пе­тербургских пе­да­го­гических кур­сах во­енного ве­дом­ст­ва (ос­та­вил ме­муа­ры ). С 1872 года пре­по­да­вал в Ом­ске. С 1882 года главный ин­спек­тор учи­лищ Западной Си­би­ри; с 1910 года пре­по­да­вал в Па­рич­ском жен­ском учи­ли­ще ду­хов­но­го ве­дом­ст­ва (близ Мин­ска). Его учеб­ни­ки и по­со­бия по педа­го­ги­ке, ме­то­ди­ке пре­по­да­ва­ния русского язы­ка и сло­вес­но­сти, ис­то­рии пе­да­го­ги­ки («Курс ди­дак­ти­ки», 24-е издание, 1915 год; «Об­щая пе­да­го­ги­ка», 18-е издание, 1916 год; «Ме­то­ди­ка на­чаль­но­го обу­че­ния оте­че­ст­вен­но­му язы­ку», 33-е издание, 1916 год; «Очер­ки по ис­то­рии пе­да­го­ги­ки», 19-е издание, 1918 год и др.) ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись в пе­да­го­гических (осо­бен­но жен­ских) учеб­ных за­ве­де­ни­ях начале XX века. По­сле­до­ва­тель и про­па­ган­дист пе­да­го­гического уче­ния К.Д. Ушин­ско­го. Ис­сле­до­вал различные во­про­сы фор­ми­ро­ва­ния лич­но­сти ре­бён­ка: роль дет­ских игр и иг­ру­шек в пси­хическом раз­ви­тии, зна­че­ние при­вы­чек и на­вы­ков, при­род­ных пред­по­сы­лок (тем­пе­ра­мент) для дет­ско­го раз­ви­тия, осо­бен­но­сти вос­пи­та­ния во­ли. Изу­чал эко­но­ми­ку, ис­то­рию, быт и куль­ту­ру на­ро­дов Си­би­ри. Действительный член Западно-Си­бир­ско­го от­де­ла РГО (1882). Из­дал книгу «Ино­род­цы Си­би­ри и Сред­не­ази­ат­ских вла­де­ний Рос­сии» (1895). Ав­тор книг вос­по­ми­на­ний «Со­рок лет учи­тель­ст­ва в да­лёкой ок­раи­не» (1911) и «Из пе­ре­жи­то­го» (1912).

Сочинения:

Избранные пе­да­го­ги­че­ские ста­тьи. М., 1896;

Рус­ские пе­да­го­ги­ки 2-й по­ло­ви­ны XIX сто­ле­тия. 4-е изд. П., 1916 (библ.).