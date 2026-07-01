ЕЛЛИНГ
ЕЛЛИНГ - комплекс археологических памятников, связываемых с резиденцией датских королей середины - 2-й половины X века в Ютландии.
2 кургана с плоскими вершинами (диаметр около 65 м, высота около 8,5 м), рунические камни и др. Погребальная камера северного кургана случайно обнаружена в 1820 году, раскопки 1821 года (Ф. Магнусен), 1861 года (Е. Ворсоэ, Я. Корнеруп), 1941-1942 годов (Э. Дюггве). В северном кургане - погребальная камера столбовой конструкции (6,75 × 2,6 м, высота 2,6 м), перекрытая деревянным накатом; ориентирована с запада на восток; в западной части камера разделяется невысокой перегородкой (длина около 4 м). Курган разграблен, из находок сохранились кубок (смотри рисунок), орнаментированный в зверином стиле Еллинг (смотри в статье Викингов эпоха), фрагменты деревянной резьбы (плетение в стиле Рингерике, мужская фигура) и др. Южный курган - кенотаф. Между курганами - остатки рядов из камней, каменная церковь начала XII века (под фундаментом - остатки более ранних деревянных церквей). На церковном кладбище - 2 камня с королевскими памятными руническими надписями: Горма Старого в память его жены Тюры и Харальда Синезубого в память его родителей Горма и Тюры. Надпись Харальда сообщает также об объединении им Дании и введении в ней христианства. На камне Харальда помещены изображения распятия и звериный орнамент в стиле Рингерике (так называемый Большой зверь). В округе - памятники железного века (в том числе длинные дома).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.