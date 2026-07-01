ЕЛЛИНГ

ЕЛЛИНГ - комплекс археологических памятников, связываемых с резиденцией датских королей середины - 2-й половины X века в Ютландии.

2 кур­га­на с пло­ски­ми вер­ши­на­ми (диа­метр около 65 м, высота около 8,5 м), ру­нические кам­ни и др. По­гре­баль­ная ка­ме­ра северного кур­га­на слу­чай­но об­на­ру­же­на в 1820 году, рас­коп­ки 1821 года (Ф. Маг­ну­сен), 1861 года (Е. Вор­соэ, Я. Кор­не­руп), 1941-1942 годов (Э. Дюг­гве). В северном кур­га­не - по­гре­баль­ная ка­ме­ра стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (6,75 × 2,6 м, высота 2,6 м), пе­ре­кры­тая де­ревянным на­ка­том; ори­ен­ти­ро­ва­на с за­па­да на вос­ток; в западной час­ти ка­ме­ра раз­де­ля­ет­ся не­вы­со­кой пе­ре­го­род­кой (дли­на около 4 м). Кур­ган раз­граб­лен, из на­хо­док со­хра­ни­лись ку­бок (смотри рисунок), ор­на­мен­ти­ро­ван­ный в зве­ри­ном сти­ле Ел­линг (смотри в статье Ви­кин­гов эпо­ха), фраг­мен­ты де­ревянной резь­бы (пле­те­ние в сти­ле Рин­ге­ри­ке, муж­ская фи­гу­ра) и др. Южный кур­ган - ке­но­таф. Ме­ж­ду кур­га­на­ми - ос­тат­ки ря­дов из кам­ней, ка­мен­ная цер­ковь начала XII века (под фун­да­мен­том - ос­тат­ки бо­лее ран­них де­ревянных церк­вей). На цер­ков­ном клад­би­ще - 2 кам­ня с ко­ро­лев­ски­ми па­мят­ны­ми ру­ническими над­пи­ся­ми: Гор­ма Ста­ро­го в па­мять его же­ны Тю­ры и Ха­раль­да Си­не­зу­бо­го в па­мять его ро­ди­те­лей Гор­ма и Тю­ры. Над­пись Ха­раль­да со­об­ща­ет так­же об объ­е­ди­не­нии им Да­нии и вве­де­нии в ней хри­сти­ан­ст­ва. На кам­не Ха­раль­да по­ме­ще­ны изо­бра­же­ния рас­пя­тия и зве­ри­ный ор­на­мент в сти­ле Рин­ге­ри­ке (так называемый Боль­шой зверь). В ок­ру­ге - па­мят­ни­ки же­лез­но­го ве­ка (в том числе длин­ные до­ма).

Иллюстрации:

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