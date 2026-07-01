ЕЛИЗАВЕТОВСКАЯ
ЕЛИЗАВЕТОВСКАЯ - комплекс археологических памятников раннего железного века на одном из островов дельты Дона, у станицы Елизаветовская.
Исследуется с середины XIX века (П.М. Леонтьев, А.А. Миллер, В.П. Шилов). Городище (конец V - 1-я четверть III веков до н. э.; предполагается наличие слоёв конца VI-V веков) имеет две линии валов и рвов, исследовались каменные стены и башни. Прямоугольные землянки столбовой конструкции с несколькими помещениями, глинобитными очагами; наземные сооружения из сырцового кирпича и камня; ямы, следы керамического, металлургического, косторезного, ювелирного и других производств, много греческих амфор, чернолаковой посуды и др. В 4 группах (три с V века, одна, «Пять братьев», с середины IV века) раскопано около 300 курганов. Погребения в ямах, катакомбах и каменных гробницах; костяки вытянуты на спине, чаще головой на запад. Среди инвентаря - железные акинаки, наконечники стрел и копий, доспехи, украшения, золотые обкладка ножен меча со сценами битвы греков и скифов (смотри рисунок), обкладка горита со сценами из жизни Ахилла и др. Оружие встречается и в захоронениях женщин. Население Елизаветовской состояло из представителей местных племён (основные занятия - торговля и рыболовство), со 2-й половины IV века появились кварталы греков, колонистов из Боспорского царства. Елизаветовская была крупным торговым, производственным, административным центром обширного региона в донских степях; прекращение жизни относится к 1-й четверти III века до н. э. и связывается с внезапным нападением.
Иллюстарции:
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