ЕЛИЗАВЕТОВСКАЯ

ЕЛИЗАВЕТОВСКАЯ - комплекс археологических памятников раннего железного века на одном из островов дельты Дона, у станицы Елизаветовская.

Ис­сле­ду­ет­ся с середины XIX века (П.М. Ле­он­ть­ев, А.А. Мил­лер, В.П. Ши­лов). Го­ро­ди­ще (конец V - 1-я четверть III веков до н. э.; пред­по­ла­га­ет­ся на­ли­чие сло­ёв конца VI-V веков) име­ет две ли­нии ва­лов и рвов, ис­сле­до­ва­лись ка­мен­ные сте­ны и баш­ни. Пря­мо­уголь­ные зем­лян­ки стол­бо­вой кон­ст­рук­ции с не­сколь­ки­ми помещениями, гли­но­бит­ны­ми оча­га­ми; на­зем­ные со­ору­же­ния из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и кам­ня; ямы, сле­ды ке­ра­мического, ме­тал­лур­гического, кос­то­рез­но­го, юве­лир­но­го и других про­из­водств, мно­го греческих ам­фор, чер­но­ла­ко­вой по­су­ды и др. В 4 груп­пах (три с V века, од­на, «Пять брать­ев», с середины IV века) рас­ко­па­но около 300 кур­га­нов. По­гре­бе­ния в ямах, ка­та­ком­бах и ка­мен­ных гроб­ни­цах; кос­тя­ки вы­тя­ну­ты на спи­не, ча­ще го­ло­вой на за­пад. Сре­ди ин­вен­та­ря - же­лез­ные аки­на­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, дос­пе­хи, ук­ра­ше­ния, зо­ло­тые об­клад­ка но­жен ме­ча со сце­на­ми бит­вы гре­ков и ски­фов (смотри рисунок), об­клад­ка го­ри­та со сце­на­ми из жиз­ни Ахил­ла и др. Ору­жие встре­ча­ет­ся и в за­хо­ро­не­ни­ях жен­щин. На­се­ле­ние Елизаветовской со­стоя­ло из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ных пле­мён (основные за­ня­тия - тор­гов­ля и ры­бо­лов­ст­во), со 2-й половины IV века поя­ви­лись квар­та­лы гре­ков, ко­ло­ни­стов из Бос­пор­ско­го цар­ст­ва. Елизаветовская бы­ла круп­ным тор­го­вым, про­из­водственным, административным цен­тром об­шир­но­го ре­гио­на в дон­ских сте­пях; пре­кра­ще­ние жиз­ни от­но­сит­ся к 1-й четверти III века до н. э. и свя­зы­ва­ет­ся с вне­зап­ным на­па­де­ни­ем.

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