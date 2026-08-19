ЕЛИЗАВЕТА II

ЕЛИЗАВЕТА II - королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, гла­ва Со­дру­же­ст­ва, «вер­хов­ный пра­ви­тель» государственной анг­ли­кан­ской церк­ви.

Пред­ста­ви­тель Винд­зор­ской ди­на­стии. Дочь Ге­ор­га VI . По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в основном гу­ма­ни­тар­ной на­прав­лен­но­сти. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны окон­чи­ла трёх­не­дель­ные во­енные кур­сы вспо­мо­гательной тер­ри­то­ри­аль­ной служ­бы (жен­ское под­раз­де­ле­ние британской ар­мии). 20 ноября 1947 года всту­пи­ла в брак с Фи­лип­пом Ма­ун­тбет­те­ном, бывшим греческим прин­цем, ко­то­рый по­лу­чил ти­тул прин­ца Фи­лип­па, гер­цо­га Эдин­бург­ско­го. По­сле смер­ти Ге­ор­га VI всту­пи­ла на пре­стол (06.02.1952), ко­ро­но­ва­на 2 июня 1953 года. Де­ти Елизаветы II: принц Чарлз (родился в 1948 году), прин­цес­са Ан­на (родилась в 1950 году), принц Эн­д­рю (родился в 1960 году), принц Эд­вард (родился в 1964 году).

В со­от­вет­ст­вии с британской кон­сти­ту­ци­ей Елизавета II яв­ля­ет­ся гла­вой государства и фор­маль­но об­ла­да­ет пра­вом объ­яв­лять вой­ну, за­клю­чать мир, осу­ще­ст­в­лять со­зыв и рос­пуск пар­ла­мен­та, про­из­во­дить на­зна­че­ния на все важ­ней­шие государственные долж­но­сти. Ни один билль, при­ня­тый обеи­ми па­ла­та­ми пар­ла­мен­та, не при­об­ре­та­ет си­лу за­ко­на без её одоб­ре­ния (в ре­аль­но­сти одоб­ре­ние про­ис­хо­дит по во­ле пре­мьер-ми­ни­ст­ра). По тра­ди­ции она об­ла­да­ет так­же пра­вом по­лу­чать ин­фор­ма­цию по всем важ­ней­шим во­про­сам и вы­ска­зы­вать своё мне­ние гла­ве пра­ви­тель­ст­ва (это про­ис­хо­дит на еже­не­дель­ных кон­фи­ден­ци­аль­ных встре­чах мо­нар­ха с пре­мьер-ми­ни­ст­ром). За Елизаветой II со­хра­ня­ют­ся пред­ста­ви­тель­ские, це­ре­мо­ни­аль­ные функ­ции, в том числе про­из­не­се­ние в зда­нии пар­ла­мен­та еже­год­ной трон­ной ре­чи - ог­ла­ше­ние про­грам­мы пра­ви­тель­ст­ва , им же под­го­тов­лен­ной, при­ём ве­ри­тель­ных гра­мот от иностранных по­слов, уча­стие в на­гра­ж­де­ни­ях, от­кры­ти­ях круп­ных ме­ж­ду­народных фо­ру­мов и про­чих об­щественных ме­ро­прия­ти­ях; по­се­ще­ние с ви­зи­та­ми других стран. С мо­мен­та вос­ше­ст­вия на пре­стол Елизавета II на­нес­ла 251 ви­зит в 128 стран, в том числе в 1994 году в Рос­сию (пер­вый в ис­то­рии российско-британских от­но­ше­ний офи­ци­аль­ный ви­зит британского мо­нар­ха). По­езд­ки Елизаветы II пла­ни­ру­ют­ся британским ка­би­не­том ми­ни­ст­ров и име­ют ис­клю­чи­тель­но пред­ста­ви­тель­ский ха­рак­тер. Елизавета II по­ли­ти­че­ски ней­траль­на, не про­из­но­сит пуб­лич­ных ре­чей, кро­ме ро­ж­де­ст­вен­ско­го об­ра­ще­ния к сво­им под­дан­ным, не да­ёт ин­тер­вью. Влия­ние Елизаветы II на под­дан­ных ос­но­вы­ва­ет­ся на тра­ди­ции и мо­раль­ном ав­то­ри­те­те пра­вя­ще­го до­ма. В по­след­ние го­ды оно умень­ши­лось, од­на из при­чин этого - скан­да­лы, вы­зван­ные раз­во­да­ми се­ст­ры Елизаветы II Мар­га­рет (родилась в 1930 году), до­че­ри - прин­цес­сы Ан­ны, сы­но­вей - Чар­лза и Эн­д­рю, а так­же тра­гической ги­бе­лью в 1997 году суп­ру­ги Чар­лза, прин­цес­сы Уэльс­ской Диа­ны. Елизавета II об­ла­да­ет круп­ным лич­ным со­стоя­ни­ем (британский за­кон за­пре­ща­ет пре­да­вать ог­ла­ске дан­ные о до­хо­дах мо­нар­ха ) и счи­та­ет­ся од­ним из бо­га­тей­ших лю­дей ми­ра.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.