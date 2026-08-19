ЕЛИЗАВЕТА II
ЕЛИЗАВЕТА II - королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава Содружества, «верховный правитель» государственной англиканской церкви.
Представитель Виндзорской династии. Дочь Георга VI. Получила домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. В годы 2-й мировой войны окончила трёхнедельные военные курсы вспомогательной территориальной службы (женское подразделение британской армии). 20 ноября 1947 года вступила в брак с Филиппом Маунтбеттеном, бывшим греческим принцем, который получил титул принца Филиппа, герцога Эдинбургского. После смерти Георга VI вступила на престол (06.02.1952), коронована 2 июня 1953 года. Дети Елизаветы II: принц Чарлз (родился в 1948 году), принцесса Анна (родилась в 1950 году), принц Эндрю (родился в 1960 году), принц Эдвард (родился в 1964 году).
В соответствии с британской конституцией Елизавета II является главой государства и формально обладает правом объявлять войну, заключать мир, осуществлять созыв и роспуск парламента, производить назначения на все важнейшие государственные должности. Ни один билль, принятый обеими палатами парламента, не приобретает силу закона без её одобрения (в реальности одобрение происходит по воле премьер-министра). По традиции она обладает также правом получать информацию по всем важнейшим вопросам и высказывать своё мнение главе правительства (это происходит на еженедельных конфиденциальных встречах монарха с премьер-министром). За Елизаветой II сохраняются представительские, церемониальные функции, в том числе произнесение в здании парламента ежегодной тронной речи - оглашение программы правительства, им же подготовленной, приём верительных грамот от иностранных послов, участие в награждениях, открытиях крупных международных форумов и прочих общественных мероприятиях; посещение с визитами других стран. С момента восшествия на престол Елизавета II нанесла 251 визит в 128 стран, в том числе в 1994 году в Россию (первый в истории российско-британских отношений официальный визит британского монарха). Поездки Елизаветы II планируются британским кабинетом министров и имеют исключительно представительский характер. Елизавета II политически нейтральна, не произносит публичных речей, кроме рождественского обращения к своим подданным, не даёт интервью. Влияние Елизаветы II на подданных основывается на традиции и моральном авторитете правящего дома. В последние годы оно уменьшилось, одна из причин этого - скандалы, вызванные разводами сестры Елизаветы II Маргарет (родилась в 1930 году), дочери - принцессы Анны, сыновей - Чарлза и Эндрю, а также трагической гибелью в 1997 году супруги Чарлза, принцессы Уэльсской Дианы. Елизавета II обладает крупным личным состоянием (британский закон запрещает предавать огласке данные о доходах монарха) и считается одним из богатейших людей мира.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.