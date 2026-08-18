ЕЛИЗАВЕТА I ТЮДОР

Елизавета I Тюдор (англ. Elizabeth I Tudor) (07.09.1533, Гринвич — 24.03.1603, Ричмонд) — королева Англии (с 1558).

Известна как «королева-девственница» и «добрая королева Бесс». Англия пережила расцвет в период ее правления, прозванного «елизаветинским веком», «золотым веком», современником которого был У. Шекспир .

Е. I была дочерью Генриха VIII (1509—1547) от брака с Анной Болейн, который не признала католическая церковь. После казни Болейн Е. I была объявлена незаконнорожденной, но впоследствии вновь включена в число официальных наследников престола вслед за Эдуардом VI и Марией I Тюдор . Е. I получила образование гуманистического образца, владела латынью, греческим, итальянским и французскими языками. В период правления Марии I подверглась заточению в Тауэр по подозрению в государственной измене и была вынуждена принять католичество. Унаследовав престол, Е. I сумела сохранить единоличную власть, талантливо выстраивания диалог с парламентом и всеми слоями английского общества.

Е. I возродила Англиканскую церковь , избрав для нее серединный путь между католичеством и более радикальными цвинглианством и кальвинизмом . Был восстановлен «Акт о супрематии» (с изменениями) и принят «Акт о единообразии [богослужения]» (1559), которое должно было совершаться на основе «Книги общих молитв» 1552. В 1563 вышли «Тридцать девять статей» — изложение англиканского вероучения, сохраняющее свою силу и в настоящее время. Был подготовлен новый официальный перевод Библии на английский язык («Епископская Библия»), однако имел хождение и другой вариант — Женевская Библия. Осторожная религиозная политика Е. I в целом позволяла ей сохранять гражданский мир между подданными разных конфессий, однако не исключила полностью конфликтов между ними. В результате ряда выступлений английских католиков, заговоров при участии Марии Стюарт , поддержанных католическими державами Европы, Е. I ввела ограничение прав своих католических подданных. В то же время призывы пуритан продолжить реформирование Церкви в Англии не получили одобрения Е. I.

Будучи женщиной, Е. I была вынуждена отстаивать свое право на самостоятельное правление по причине существовавших в то время гендерных предрассудков. Несмотря на многолетнее давление со стороны парламента, просившего ее выйти замуж и обеспечить наследование короны при сохранении приверженности англиканству, Е. I приняла решение отказаться от брака. Подобная позиция Е. I была мотивирована тем, что в случае отсутствия потомства в ее браке с католическим государем из рода Габсбургов или Валуа возникала угроза государственному суверенитету ее страны.

Внутренняя политика Е. I характеризовалась продолжением политики ее предшественников и была направлена, в основном, на поддержку интересов знати. Е. I была заинтересована в развитии предпринимательства, способствовала становлению горного дела в Англии. Сторонница протекционизма, Е. I поощряла создание частных торговых компаний, которые занимались поисками путей в Ост- и Вест-Индию в обход испано-португальских владений, в обмен на получение ими монопольных прав на эксплуатацию открытых земель. Е. I негласно покровительствовала пиратству ( Ф. Дрейк , Т. Кавендиш и др.), спровоцировав торговые конфликты с Испанией. Ради ослабления последней и помощи протестантам в Европе Е. I поддерживала войну Нидерландов за независимость. Победа Англии над Непобедимой Армадой в 1588 стала важной вехой в укреплении ее морского могущества.

Вслед за другими Тюдорами Е. I сделала свой двор центром культуры и использовала покровительство искусствам и науке как важный инструмент укрепления и пропаганды своей власти. В литературе (Ф. Сидни, Э. Спенсер, М. Дрейтон, У. Рэли , Дж. Дэвис и др.) и живописи (Н. Хиллиард, И. Оливер, М. Гирертс) был создан своеобразный культ ее личности, восходивший к женским культам античности и полный христианского символизма. После смерти Е. I корона перешла Якову I (VI).

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