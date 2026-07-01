ЭЛИЙ ЛАМПРИДИЙ (лат. Aelius Lampridius)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов» (Scriptores Historiae Augustae).

Именем Элия Лампридия подписаны четыре биографии императоров: Коммода (VII жизнеописание в сборнике), Диадумена (XVI), Гелиогабала (XVII) и Александра Севера (XVIII). Особый интерес представляют две последний биографии – это своего рода композиционный центр всего сочинения, дающий образцы «худшего» и «лучшего» императоров. В настоящее время Элия Лампридия считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Лампридия, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев