ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский востоковед.

Из ку­печеского ро­да Ели­се­евых. В 1907-1908 годах учил­ся в Бер­лин­ском университете, в 1912 году за­кон­чил То­кий­ский императорский университет (был пер­вым ев­ро­пей­цем, по­лу­чив­шим выс­шее об­ра­зо­ва­ние в Япо­нии). В 1914 году вер­нул­ся в Рос­сию. С 1915 года пре­по­да­вал на факультете восточных язы­ков Пет­ро­градского университета (с 1916 года при­ват-до­цент, с 1920 года профессор-ас­си­стент). Впо­след­ст­вии пе­ре­во­дчик в МИДе , ви­це-пре­зи­дент Даль­не­во­сточ­ной сек­ции Ком­мерческой па­ла­ты, член Ар­хео­ло­гического общества, Общества русских ори­ен­та­ли­стов (председатель японской сек­ции). До 1917 года член ка­дет­ской пар­тии. В 1920 году по­сле крат­ко­вре­мен­но­го аре­ста эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Жил и ра­бо­тал в Па­ри­же, пре­по­да­вал японский язык и литературу в Сор­бон­не (1921-1932) и Шко­ле жи­вых восточных язы­ков (1922-1930), пуб­ли­ко­вал­ся в жур­на­лах, уча­ст­во­вал в соз­да­нии кол­лек­тив­ных мо­но­гра­фий по ис­то­рии, искусству и литературе Япо­нии. С 1934 года в США, од­но­вре­мен­но ди­рек­тор Янь­цзин­ско­го института и Цен­тра ис­сле­до­ва­ния Ки­тая и Япо­нии при Гар­вард­ском университете . Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал ста­нов­ле­нию и раз­ви­тию на­учного япо­но­ве­де­ния в США. Ав­тор (совместно с Э. Рей­шау­эром и Т. Ёси­ха­си) кур­са японского языка для на­чи­наю­щих, пер­во­го в США учеб­ни­ка японского языка для сту­ден­тов. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой специальных учеб­ных про­грамм для во­енного ве­дом­ст­ва. В 1957 году вы­шел в от­став­ку, в 1958 году вер­нул­ся во Фран­цию. На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1946).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.