ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - русский востоковед.
Из купеческого рода Елисеевых. В 1907-1908 годах учился в Берлинском университете, в 1912 году закончил Токийский императорский университет (был первым европейцем, получившим высшее образование в Японии). В 1914 году вернулся в Россию. С 1915 года преподавал на факультете восточных языков Петроградского университета (с 1916 года приват-доцент, с 1920 года профессор-ассистент). Впоследствии переводчик в МИДе, вице-президент Дальневосточной секции Коммерческой палаты, член Археологического общества, Общества русских ориенталистов (председатель японской секции). До 1917 года член кадетской партии. В 1920 году после кратковременного ареста эмигрировал во Францию. Жил и работал в Париже, преподавал японский язык и литературу в Сорбонне (1921-1932) и Школе живых восточных языков (1922-1930), публиковался в журналах, участвовал в создании коллективных монографий по истории, искусству и литературе Японии. С 1934 года в США, одновременно директор Яньцзинского института и Центра исследования Китая и Японии при Гарвардском университете. Активно содействовал становлению и развитию научного японоведения в США. Автор (совместно с Э. Рейшауэром и Т. Ёсихаси) курса японского языка для начинающих, первого в США учебника японского языка для студентов. В годы 2-й мировой войны занимался разработкой специальных учебных программ для военного ведомства. В 1957 году вышел в отставку, в 1958 году вернулся во Францию. Награждён орденом Почётного легиона (1946).
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