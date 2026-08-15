ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826

ЕЛИСАВЕТПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1826 года - сражение 13 сентября у города Елисаветполь во время русско-персидской войны 1826-1828 годов.

Персидская ар­мия (ко­мандующий - на­след­ный принц Аб­бас-Мир­за ; свыше 35 тысяч человек, свыше 20 ору­дий) по­сле по­ра­же­ния аван­гар­да персидских войск (10 тысяч человек), на­не­сён­но­го российским от­ря­дом (свыше 6 тысяч человек) генерал-майора В.Г. Ма­да­то­ва 3(15) сентября в сра­же­нии у села Шам­хор (Азер­бай­джан), 5(17) сентября сня­ла оса­ду кре­по­сти Шу­ша (Азер­бай­джан) и вы­сту­пи­ла к Ели­са­вет­по­лю, где со­сре­до­то­чи­лись основные си­лы российских войск.

Ут­ром 13(25) сентября российская ар­мия (генерал-лейтенант И.Ф. Пас­ке­вич; свыше 8 тысяч человек, около 20 ору­дий), об­на­ру­жив по­до­шед­ше­го про­тив­ни­ка, по­строи­лась в 2 ли­нии: 1-я ли­ния - в цен­тре ба­та­рея (12 ору­дий) Кавказской гре­на­дер­ской артиллерийской бри­га­ды, на флан­гах под­раз­де­ле­ния 41-го егер­ско­го (пра­вый фланг) и Шир­ван­ско­го пе­хот­но­го (ле­вый фланг) пол­ков; 2-я ли­ния - под­раз­де­ле­ния 7-го ка­ра­би­нер­но­го (пра­вый фланг) и Гру­зин­ско­го гре­на­дер­ско­го (ле­вый фланг) пол­ков. Пе­хо­ту с флан­гов при­кры­ва­ли 2 пол­ка ка­за­ков (пра­вый фланг) и кон­ная грузинско-азербайджанская ми­ли­ция (ле­вый фланг), в ре­зер­ве на­хо­ди­лись Ни­же­го­род­ский дра­гун­ский полк и 6 рот Хер­сон­ско­го гре­на­дер­ско­го пол­ка. Около по­луд­ня персидская ар­мия ата­ко­ва­ла российские вой­ска по все­му фрон­ту и су­ме­ла смять ка­за­ков и кон­ную грузинско-азербайджанскую ми­ли­цию. Од­на­ко эф­фек­тив­ный артиллерийский огонь и стой­кость российской пе­хо­ты в цен­тре, а так­же контр­ата­ка ни­же­го­род­ских дра­гун и хер­сон­ских гре­на­дер во флан­ги сна­ча­ла ос­та­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка, а по­том об­ра­ти­ли его в бег­ст­во. Пре­сле­дуе­мые российской ка­ва­ле­ри­ей и кон­ной грузинско-азербайджанской ми­ли­ци­ей персидские вой­ска к 15(27) сентября от­сту­пи­ли за реку Аракс на свою тер­ри­то­рию.

По­бе­да в Елисаветпольском сражении бы­ла дос­тиг­ну­та бла­го­да­ря му­же­ст­ву и вы­уч­ке российских войск, осо­бен­но пе­хо­ты и ар­тил­ле­рии, а так­же уме­ло­му ис­поль­зо­ва­нию российским ко­ман­до­ва­ни­ем ре­зер­вов. По­те­ри сто­рон со­ста­ви­ли: российских войск - около 300 уби­тых и ра­не­ных; персидских войск - около 2 тысяч уби­тых и свыше 1,1 тысячи плен­ных, а так­же 3 ору­дия.

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