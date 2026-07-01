ЕЛИНЕК ЭЛЬФРИДА

ЕЛИНЕК ЭЛЬФРИДА - австрийская писательница .

Ро­ди­лась в се­мье чешского ев­рея, мать - австрийская нем­ка. Изу­ча­ла ис­то­рию ис­кусств и те­ат­ра в Вен­ском университете (1965-1967). За­кон­чи­ла кон­сер­ва­то­рию в Ве­не (1971). В 1970-е годы уча­ст­во­ва­ла в ле­вом дви­же­нии. Ус­пех при­шёл с пуб­ли­ка­ци­ей ро­ма­на «Лю­бов­ни­цы» («Die Lieb­ha­be­rin­nen», 1975, русский перевод 1996 года), па­ро­ди­рую­ще­го мо­ра­ли­за­тор­скую литературу с её те­мой доб­ро­де­тель­но­го национального ха­рак­те­ра. Наи­боль­шую из­вест­ность Елинек при­нёс ро­ман «Пиа­ни­ст­ка» («Die Klavierspielerin», 1983, русский перевод 2001 года; эк­ра­ни­зи­ро­ван М. Ха­не­ке, 2001), по­ве­ст­вую­щий о судь­бе «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» в искусстве. Про­бле­мати­ка сек­су­аль­но­го и со­ци­аль­но­го на­си­лия в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду муж­чи­ной и жен­щи­ной, на­ме­чен­ная в этом про­из­ве­де­нии, ра­ди­ка­ли­зо­ва­на в ро­ма­не «По­хоть» («Lust», 1989, русский перевод 2006 года), от­ли­чаю­щем­ся вир­ту­оз­ной язы­ко­вой иг­рой и зна­ме­ную­щем на­ча­ло но­во­го эта­па в твор­че­ст­ве Елинек. Ро­ман «Де­ти мёрт­вых» («Die Kinder der Toten», 1995, русский перевод 2006 года), для ко­то­ро­го ха­рак­тер­на осо­бая слож­ность язы­ка и ком­по­зи­ции, об­ра­щён к те­ме не­пре­одо­лён­но­го на­ци­ст­ско­го про­шло­го . Ав­тор пьес «Кла­ра Ш.» («Klara S.», 1982, русский перевод 2006 года), «Об­ла­ка. Дом» («Wol­ken. Heim», 1988), «Спор­тив­ная пье­са» («Ein Sportstü ck», 1998), «Он как не он» («Er nicht als er», 1998). Но­бе­лев­ская премия (2004).