ЕЛИНЕК ЭЛЬФРИДА
ЕЛИНЕК ЭЛЬФРИДА - австрийская писательница.
Родилась в семье чешского еврея, мать - австрийская немка. Изучала историю искусств и театра в Венском университете (1965-1967). Закончила консерваторию в Вене (1971). В 1970-е годы участвовала в левом движении. Успех пришёл с публикацией романа «Любовницы» («Die Liebhaberinnen», 1975, русский перевод 1996 года), пародирующего морализаторскую литературу с её темой добродетельного национального характера. Наибольшую известность Елинек принёс роман «Пианистка» («Die Klavierspielerin», 1983, русский перевод 2001 года; экранизирован М. Ханеке, 2001), повествующий о судьбе «маленького человека» в искусстве. Проблематика сексуального и социального насилия в отношениях между мужчиной и женщиной, намеченная в этом произведении, радикализована в романе «Похоть» («Lust», 1989, русский перевод 2006 года), отличающемся виртуозной языковой игрой и знаменующем начало нового этапа в творчестве Елинек. Роман «Дети мёртвых» («Die Kinder der Toten», 1995, русский перевод 2006 года), для которого характерна особая сложность языка и композиции, обращён к теме непреодолённого нацистского прошлого. Автор пьес «Клара Ш.» («Klara S.», 1982, русский перевод 2006 года), «Облака. Дом» («Wolken. Heim», 1988), «Спортивная пьеса» («Ein Sportstü ck», 1998), «Он как не он» («Er nicht als er», 1998). Нобелевская премия (2004).