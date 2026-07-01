ЕЛЕВФЕРИЙ

ЕЛЕВФЕРИЙ - ритор Амасийский из Синопы.

Греческий мелург, кодикограф.

Известен как автор только одной рукописи, искусно выполненной, весьма небольшого размера для певческой книги - Анфология Пападики (Athen. Bibl. Nat. 3464 (olim Athen. O. et M. Merlier. 2)). Владельческая запись содержит дату окончания рукописи - 16 апреля 1658 года (Fol. 134v-135).

В Анфологию кроме известных сочинений входит причастен Елевферия для литургии Преждеосвященных Даров «Вкусите и видите» с ремаркой в конце: «весьма искусный и прекрасный 4-го гласа...» (Fol. 96v - 98). Возможно, Елевферию принадлежит ряд матим из рукописи конца XVII - начала XVIII веков Ath. Pantel. 925 (Fol. 1-261).