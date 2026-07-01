ЕЛЬДЕШТЕЙН

В истории Томска сохранились сведения о еврейской купеческой семье, принявшей в дальнейшем православие.

Василий Евгеньевич происходил из Пермской губернии. По происхождению – еврей-иудей, но позднее принял православие. Сохранились сведения о том, что он в 1870-х гг. был лоцманом на реках Чусовой и Утке. В начале 1880-х гг. записался купцом 2-й гильдии в Иркутске, но вскоре переехал в Томск. Специализировался на лесопоставках. В 1883 – 1893 гг. под началом Е. действовала ссудная касса. В 1890-х гг. торговал в Томске как купец 2-й гильдии, позднее – в Барнауле. Выкупил три парохода. Трагически погиб во время взрыва парового котла на пароходе «Евгений». Супруга – Татьяна Егоровна. Дети: Андрей, Евгений, Александра.

Брат Василия Евгеньевича – Андрей Евгеньевич родился в 1848. Так же, как и брат принял православие. Перебрался в Томск в начале 1870-х гг. как оханский мещанин. Исполнял должность приказчика в конторе транспортирования кладей пермского купца 1-й гильдии В. Бахирева. Записался в купцы 2-й гильдии. Специализировался на гужевой доставке. К концу 1890-х гг. – собственник торговой компании. В 1900-х гг. – представитель «Русского общества для выделки и продажи пороха» в Томске. Член Томского отдела Императорского православного палестинского общества, член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков. Супруга – Елена Дмитриевна. Дети: Андрей, Николай, Вера, Степан, Петр.

Сын Василия Евгеньевича Андрей Васильевич был купцом 2-й гильдии в Томске, членом торгового дома «Наследники В.Е. Ельдештейна». Организовал торговый дом «А.В. и Н.А. Ельдештейны». Собственник земельных участков, домов. В последние годы проживал в Ново-Николаевске. Гласный Ново-Николаевской городской думы.

Второй сын Василия Евгеньевича Евгений Васильевич родился в 1874 г. Обучался в Томском реальном училище. Прошел военную службу, рядовой 1-го Уссурийского железнодорожного батальона. Демобилизовался в 1897 г. Записался в купцы 2-й гильдии в Томске. В конце 1890-х гг. перебрался в Барнаул. Занимался сооружением и эксплуатацией пароходов, которыми владел его отец. Вместе с братом организовал торговый дом «Наследники В.Е. Ельдештейна». Совладелец пароходной компании, судна которой плавании по Оби от Бийска до Томска и Нарыма и обратно. В 1915 г. Е. продал свои пароходы Риддерскому обществу и выкупил лесопильный завод в Бийском уезде. Выстроил завод по распилу леса в Барнаульском уезде. После революции трудился в Томске, позднее – в Барнауле и Змеиногорске. Подвергся аресту в 1931 г. за «антисоветскую пропаганду». Получил три года лагерей. Дальнейшая судьба неизвестна. Супруга – Александра Сергеевна Раменская.

Сын Андрея Евгеньевича Андрей Андреевич родился в 1878 г. Обучался в Томской губернской мужской гимназии. В 1915 – 1916 гг. – в армии. В 1919 г. в Томске среди прочих организовал Сибирский торгово-промышленный банк. Гласный Томской городской думы, действительный член Общества для доставления средств Сибирским высшим женским курсам. С сентября 1914 г. – директор приюта для бездомных и нищих детей Томска. С 1915 г. – член Томского военно-промышленного комитета. В 1929 г. лишен избирательных прав как бывший купец и домовладелец. В последние годы жизни трудился кассиром на лесозаводе «Горный» в трудовой колонии №1. Подвергся аресту и был расстрелян. Супруга – Александра Степановна. Дети: Александр, Галина.