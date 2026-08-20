ЕЛЬЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕЛЬЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ - регент, композитор, преподаватель церковного пения и теории музыки.

В детстве пел в церковном хоре в Астрахани. В 1902 году окончил регентский класс Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге по 1-му разряду. С декабря 1902 года был регентом архиерейского хора в Тамбове. С 1903 году преподавал церковное пение в Тамбовском епархиальном женском училище. В мае 1910 года переехал в Тифлис (ныне Тбилиси), где стал регентом экзаршего хора.

И.Г. Ельцов принадлежит к санкт-петербургской церковнопевческой школе. Несмотря на тяготение к традиционному церковному репертуару, в серии духовных концертов сводных хоров (300 чел.) 27, 31 марта и 3 апреля 1905 года в Козлове (ныне Мичуринск) и Тамбове наметилось изменение репертуара в пользу произведений композиторов Нового направления. В концерте архиерейского хора (100 чел.) 25 марта 1907 года в зале Дворянского собрания в Тамбове из 10 исполненных сочинений 7 принадлежало композиторам Нового направления. В концертах экзаршего хора 25 марта 1911 года и 4 марта 1912 года в Тифлисе в театре Артистического общества и во дворце наместника указанные тенденции были закреплены. 25 марта 1907 года в честь дня рождения императрицы в тамбовском кафедральном соборе звучала певческая старина - литургия знаменного распева, исполненная по крюкам; в концерте 1911 года в Тифлисе звучал унисон знаменного распева.

Архиерейский хор под управлением И.Г. Ельцова участвовал в различных памятных службах и концертах: в Тамбове - во всенощном бдении 13 ноября 1907 года в Казанском монастыре по случаю 1500-летия кончины свт. Иоанна Златоуста , в 1908 году в литургии 19 феврал в кафедральном соборе в честь 47-й годовщины освобождения крепостных крестьян с молебном и вечной памятью императору Александру II, в литургии 9 марта там же с покаянием и новой молитвой о водворении мира и тишины на Русской земле (по поручению Святейшего Синода), в литургии, крестном ходе и молебне 11 мая в кафедральном соборе при открытии отдела железнодорожных служащих козловских мастерских, при встрече 14 мая в Казанском монастыре чудотворной Вышенской Казанской иконы Божией Матери, в концерте объединенного хора 8 тамбовских церквей (350 чел.)

15 марта 1909 года в здании Нарышкинской читальни в честь увековечения памяти духовных композиторов Д.С. Бортнянского, прот. Петра Турчанинова и А.Ф. Львова (в ходе концерта было собрано 300 р. на памятник), в литургии 16 апреля того же года, в день празднования в честь Тамбовской иконы Божией Матери в Богородицкой церкви, в торжественной литургии 12 июня в Казанском монастыре с прославлением блгв. княгини Анны Кашинской, в литургии 27 июня в кафедральном соборе по случаю 200-летия Полтавской битвы, во всенощном бдении и в литургии 28 октября в Богородицкой церкви по случаю 200-летия кончины свт. Димитрия Ростовского; в Тифлисе - в молебне 2 февраля 1912 года в экзаршей церкви в честь 25-летнего юбилея старейшего певца экзаршего хора А.В. Сивухина, в литургии с благодарственным молебном 16 ноября того же года в кафедральном соборе Сиони (хор Тифлисского церковнопевческого общества).

И.Г. Ельцов с хором приглашали выступать 22 марта и 6 апреля 1908 года на ежегодные собрания Тамбовского отдела ИППО, 29 апреля 1909 года и 2 мая 1910 года на собрания Тамбовского комитета Православного миссионерского общества. На заседании местной ученой архивной комиссии 13 апреля 1909 года благодаря И.Г. Ельцову удалось установить, что автором ирмосов и задостойников Успения Пресв. Богородицы, Сретения Господня и Великого четверга был Турчанинов.

Становлению авторитета И.Г. Ельцова способствовал еп. Иннокентий (Беляев), управлявший Тамбовской епархией в 1903-1909 годы и в отличие от своего предшественника еп. Иеронима (Экземплярского) глубоко ценивший церковное пение. Стремясь возродить традицию раннехрист. церковного пения, он поручил И.Г. Ельцову организовать в тамбовском кафедральном соборе всеобщее пение прихожан. В 1909 году еп. Иннокентий был переведен на Тифлисскую кафедру и пригласил И.Г. Ельцова переехать вместе с ним. При временном расформировании экзаршего хора (1-25 февраля 1915 год), когда из-за военных событий деньги на содержание хора передавались турецким и персидским беженцам, еп. Иннокентий оставил И.Г. Ельцова регентом небольшого хора из служащих.

Регентская деятельность И.Г. Ельуова на Тамбовской земле была необычайно интенсивной: только за 1907-1909 годы в периодике было зафиксировано более 70 его выступлений. Пресса выделяла И.Г. Ельцова среди тамбовских регентов, указывала на «солидную известность» его хора: «...он с хором - образец, он - тон на всю епархию» (Тамбовский край. 1907 год. № 15. С. 3). Отмечались также «великолепное», «блестящее», «могучее», «благородное», «музыкально-художественное», «молитвенное» исполнение, умелый подбор голосов (особенно теноровой партии), совершенство хоровой органики: безупречность хорового строя, слитность певческого ансамбля в голосовых партиях. Критические замечания касались «сильно завышенного тона», увлечения «велегласием», произвольного сокращения литургии, «недостаточности отделки сочинений», обращения к «декадентским направлениям в церковной музыке» (т. е. к сочинениям композиторов Нового направления), чрезмерной требовательности к певчим и др. Но все перечисленное не нарушало целостного представления о И.Г. Ельцове как о регенте. Он улучшил состояние церковнопевческие дела в Тифлисе, преодолев возникший поначалу конфликт с местными музыкантами.

Церковнопевческий репертуар И.Г. Ельцова включал более 60 произведений Е.С. Азеева, прот. Димитрия Аллеманова, А.А. Архангельского, Бортнянского, А.Л. Веделя, А.Т. Гречанинова, В.С. Калинникова, А.Д. Кастальского, Н.И. Компанейского, А.Ф. Львова, Дж. Сарти, П.Н. Драгомирова, прот. Петра Турчанинова, П.И. Чайковского, П.Г. Чеснокова, архим. Феофана (Александрова), Д.М. Яичкова и др., а также его собственные сочинения.

И.Г. Ельцов является автором церковных и светских (сохр. в рукописях) музыкальных произведений. Среди первых немало разнообразных обработок знаменного, греческого распевов, образцов сербского и грузинского церковного пения. Были изданы: «Благослови, душе моя, Господа» и «Хвали, душе моя, Господа» на литургии сербского напева, Херувимская песнь ми мажор, «Милость мира», «Заступнице усердная» 4-го гласа греческого распева, «Глубиною мудрости» и «Тебе и стену» (Духовно-музыкальные сочинения и переложения СПб., 1911 год). В обработках И.Г. Ельцова использовал приемы подголосочной полифонии, натуральный лад, акустический архаический эффект октавного divisi басов, опирающийся на мелодически развитые партии басов и теноров. В большом разрыве детских и муж. голосов (2 октавы) прослеживается влияние Турчанинова.

По архивным данным известно о существовании ряда церковных произведений И.Г. Ельцова, не обнаруженных в настоящее время: «Достойно есть» си минор, «Достойно есть» 8-го гласа обычного распева, «Един Свят», кондака и акафиста прп. Серафиму Саровскому, «Видехом свет» и «Да исполнятся уста наша», «Царю Небесный» 3-голосного знаменного распева, тропаря свт. Иннокентию Иркутскому, «Милость мира» на литургии св. Василия Великого, «Буди имя Господне», ектений Грузинской Церкви, «Приидите поклонимся», Трисвятого из русско-грузинской литургии (не окончено).

В 1915 году в Петрограде в издательстве П.М. Киреева вышел в свет «Сборник духовно-музыкальных песнопений разных авторов» под редакцией И.Г. Ельцова(№ 11: Из литургии), в который вошли сочинения композиторов конца XVIII – первой половины XIX веков, а также произведения Е. и П.И. Гребенщикова («Благослови, душе моя, Господа» сербского напева) и обиходные песнопения. В том же году И.Г. Ельцов был привлечен Товарищеским хоровым издательстом в Петрограде в жюри по отбору произведений (см.: ХРД. 1915 год. № 10).

Сочинения И.Г. Ельцова исполнялись в выступлениях хоров под его управлением: в Тамбове - тропарь «Заступнице усердная» (4 апреля 1908 год), «Милость мира» (8 сентября, 26 декабря 1908 год); в Тифлисе - «Царю небесный» (25 марта 1911 год), Херувимская песнь (4 марта 1912 год), а также в концертах др. известных хоров: Санкт-Петербургского митрополичьего хора под управлением И.Я. Тёрнова в Нарве и Гунгербурге (ныне Нарва-Йыэсуу, Эстония; 13 июня 1913 год); хора Иоанно-Дамаскинского церковнопевческого братства и соборного хора под управлением Л.Н. Соколова и И.Н. Казанцева в Нижнем Новгороде (13 марта 1916 год).

В послереволюционное время И.Г. Ельцов потерял работу и перебивался временными заработками. В 1917-1920 годы работал в хоровых кружках, играл в оркестрах при клубах, в ресторанах, в театрах «Тиволи» и «Сатирагит». С 1921 году на Тифлисском паровозоремонтном заводе им. И.В. Сталина занимал должности конторщика, заведующий конторой цеха, старшего табельщика. В 1926-1929 годы состоял членом ленинградского Общества драматических писателей и композиторов (Драмосоюз; секция духовных композиторов). Когда секция духовных композиторов Драмосоюза была закрыта, И.Г. Ельцов практически лишился средств к существованию. Архивные документы И.Г. Ельцов по Драмосоюзу в полной мере отражают отчаянную борьбу этой сильной, несмирившейся личности.