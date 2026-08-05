ЕЛЬЦИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Борис Николаевич Ельцин – советский партийный и российский государственный деятель. Первый президент РФ (1991–1999).

Семья

Отец, Николай Игнатьевич Ельцин, был строителем, мать, Клавдия Васильевна – портнихой. В 1935 году семья переехала в город Березники Пермской области. Борис был первенцем супругов, позднее в браке также родились его брат и сестра.

С женой, Наиной Иосифовной Ельциной, урождённой Гириной, будущий президент познакомился во время учёбы в институте. В браке родились две дочери – Елена (род. 1957) и Татьяна (род. 1960). Младшая дочь в период президентства Ельцина носила фамилию первого мужа – Дьяченко – и была советником и имиджмейкером отца. В 2001 году она вышла за В. Юмашева и взяла его фамилию.

Ранние годы. Партийная карьера в Свердловске

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Ельцин успешно учился в школе, хотя и не отличался прилежным поведением. По окончании школы он поступил на строительный факультет Уральского политехнического института имени Кирова по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 1955 году он окончил его, защитив дипломную работу на тему: «Телевизионная башня», и устроился мастером в трест «Уралтяжтрубстрой». До этого он уже попробовал себя в нескольких рабочих специальностях. В 1957–1963 годах Ельцин работал на стройках Свердловска прорабом, старшим прорабом, главным инженером, возглавлял строительное управление треста «Южгорстрой». В 1961 году он был принят в КПСС. С 1963 по 1968 год он работал главным инженером, а затем начальником Свердловского ДСК. В 1966 году Ельцин получил орден «Знак Почета».

В 1968 году Ельцин перешёл на партийную работу, возглавив отдел строительства Свердловского обкома КПСС. В 1975 году он стал секретарём Свердловского обкома партии, отвечавшим за промышленное развитие области. В 1976 году Ельцина направили на курсы в Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москву. Через две недели после начала его обучения состоялся пленум ЦК КПСС, на котором первый секретарь Свердловского обкома партии Рябов был избран секретарём ЦК. По рекомендации Рябова его преемником на прежней должности стал Ельцин. Вскоре Ельцин был избран депутатом областного Совета.

В бытность Ельцина первым секретарём обкома в Свердловске появились метро, а также самое высокое в стране здание обкома КПСС, были реконструированы старые заводы и шахты региона. При нём в 1977 году был снесён дом купца Ипатьева, где в 1918 году был расстрелян Николай II с семьёй. Впоследствии Ельцин публично извинялся за то, что отдал соответствующее распоряжение, отмечая, однако, что снести дом постановило Политбюро, и он не мог пойти в разрез с этим решением.

На партийных должностях в Москве

В 1981 году Ельцин стал членом ЦК КПСС. В 1985 году ему предложили работу в центральном аппарате партии с переводом в Москву. Приход к власти М. С. Горбачёва Ельцин, по его словам, воспринял с энтузиазмом: они познакомились ещё в конце 1970-х годов, когда Горбачёв возглавлял Ставропольский крайком партии, и теперь Ельцин надеялся, что молодому генсеку удастся «поправить дела в сельском хозяйстве». В апреле 1985 года Ельцин по предложению Горбачёва возглавил отдел строительства ЦК КПСС, в июле того же года – стал секретарём ЦК КПСС по вопросам строительства, а в декабре – встал во главе Московского горкома партии (МГК). На XXVII съезде КПСС в феврале 1986 года Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В январе 1987 года на заседании Политбюро Ельцин раскритиковал работу высших партийных кадров. В сентябре того же года он обратился к Горбачёву с письмом, в котором осудил «недемократический» стиль Е. К. Лигачёва в руководстве работой секретариата ЦК и попросил для себя разрешения уйти с занимаемых в Политбюро и секретариате должностей. 21 октября 1987 года на пленуме ЦК КПСС Ельцин выступил с критикой в адрес Лигачёва и тактики проведения перестройки в целом, осудил зарождающийся «культ личности» Горбачёва и заявил о намерении выйти из Политбюро. Пленум признал выступление Ельцина политически ошибочным и поручил МГК рассмотреть вопрос об освобождении его от обязанностей первого секретаря. 11 ноября 1987 года на пленуме МГК Ельцин признал своё выступление ошибочным и был снят со своего поста. В декабре 1987 года Ельцина назначили на малозначительную должность первого заместителя председателя Госстроя СССР – министра СССР, который он занимал до 1989 года. Весной 1988 года на пленуме ЦК КПСС Ельцин был выведен из числа кандидатов в члены Политбюро, при этом оставшись членом ЦК. В 1988 году Ельцин был избран делегатом XIX партийной конференции от Карелии. Выступая на конференции, он заявил, что «перестройку надо было начинать именно с партии», и предложил ввести всеобщие, прямые, тайные выборы партийных органов. Тогда же Лигачёв адресовал ему ставшую впоследствии знаменитой фразу: «Борис, ты не прав!»

В марте 1989 года Ельцин выдвигался в депутаты I съезда народных депутатов СССР по крупнейшему в стране Московскому национально-территориальному округу № 1. В своей политической программе он сделал упор на ликвидацию привилегий партийной номенклатуры. На выборах Ельцин победил с большим преимуществом. На I съезде народных депутатов СССР в мае-июне 1989 года Г. Э. Бурбулис предложил кандидатуру Ельцина на пост председателя Верховного Совета СССР, однако тот взял самоотвод. Тогда же он стал одним из сопредседателей оппозиционной Межрегиональной депутатской группы (МДГ), в которую, помимо него, входили Ю. Афанасьев, Г. Попов, А. Сахаров, А. А. Собчак, Г. Старовойтова. Кроме того, Ельцин был избран членом Верховного Совета СССР, где возглавил Комитет по строительству и архитектуре.

В марте 1990 года жители Свердловска избрали Ельцина народным депутатом РСФСР в составе блока «Демократическая Россия». 29 мая того же года на I Съезде народных депутатов РСФСР он был избран председателем Верховного Совета РСФСР. После вступления в должность Ельцин заявил о выходе из поддержавшей его «Демократической России». 12 июня Съезд принял Декларацию о суверенитете России, предусматривавшую приоритет республиканского законодательства над союзным. В июле 1990 года, на последнем, XXVIII съезде КПСС, Ельцин вышел из партии.

19 февраля 1991 года Ельцин, выступая на телевидении, подверг критике политику правительства СССР и потребовал отставки Горбачёва и передачи власти Совету Федерации, состоящему из руководителей союзных республик. 17 марта 1991 года в стране прошёл всесоюзный референдум, по его итогам большинство населения РСФСР высказалось за сохранение СССР, но при этом выступило за учреждение поста президента России. Это привело к тому, что в РСФСР фактически установилось двоевластие. Обстановка в стране была накалена до предела: в Москву были введены войска, но 28 марта сторонники Ельцина вышли на митинг с требованием отставки руководства.

12 июня 1991 года Ельцин в первом туре победил на выборах президента РСФСР, получив 57,3 % голосов избирателей. Кандидатуру его ближайшего конкурента Н. И. Рыжкова, поддержанного КПСС, предпочли лишь 16,85 % избирателей. Вице-президентом стал А. В. Руцкой, баллотировавшийся в паре с Ельциным. 10 июля в Москве прошла инаугурация Ельцина.

1991–1993 годы. На пути к стабилизации власти

Ещё в апреле 1991 года Горбачёв и главы десяти союзных республик подписали соглашения о совместной подготовке проекта нового Союзного договора. Подписание договора должно было состояться 20 августа того же года. 19 августа, когда президент СССР находился на отдыхе в Крыму, группа политиков из его окружения объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали, чтобы Горбачёв либо ввёл в стране чрезвычайное положение, либо временно передал власть вице-президенту Г. И. Янаеву. После отказа президент СССР был изолирован у себя на даче в Форосе. В тот же день Ельцин и исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов обратились к народу, назвав действия ГКЧП антиконституционным переворотом. В дни мятежа Ельцин находился в Доме Советов РСФСР («Белом доме»). Он издал череду указов, расширявших полномочия президента РСФСР в сфере управления силовыми структурами, переподчинивших ему ряд союзных министерств и других ведомств. В Москву вошли войска и военная техника, «Белый дом» окружили танки, но до штурма дело не дошло. 19 августа Ельцин, поднявшийся на броню одного из танков, обратился к гражданам России с призывом дать отпор путчистам. 20 августа он подписал указ, переводивший всю собственность на территории России под юрисдикцию республики. 21 августа путч был подавлен, и на следующий день вернувшийся в Москву Горбачёв сложил с себя полномочия генсека ЦК КПСС.

23 августа 1991 года Ельцин подписал указ о роспуске КП РСФСР, а 6 ноября того же года – указ о прекращении деятельности на территории России структур КПСС и КП РСФСР и национализации их имущества. 31 марта 1992 года был подписан федеративный договор. 7-8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще проходила встреча Ельцина с президентом Украины Л. М. Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии С. С. Шушкевичем, в ходе которой был официально ликвидирован Советский Союз и создано Содружество независимых государств (СНГ). 21 декабря 1991 года, в результате подписания руководителями союзных республик Алма-Атинской декларации, число стран-учредителей СНГ увеличилось до одиннадцати. 25 декабря 1991 года Горбачёв, заявивший о несогласии с расчленением страны, ушёл в отставку с поста президента СССР.

В октябре 1991 года, выступая на V Съезде народных депутатов России, Ельцин признал необходимость мер по финансовой стабилизации в стране. Возглавил правительство он сам, а первым заместителем назначил Г. Э. Бурбулиса. Программу радикальных экономических реформ разработала группа молодых экономистов во главе с Е. Т. Гайдаром. Целью реформ провозглашался переход к рыночной экономике. Как глава правительства реформ, Ельцин получил ряд чрезвычайных полномочий, в том числе право издавать нормативные указы. В июне 1992 года он покинул пост председателя правительства РФ, возложив исполнение обязанностей премьера на Гайдара. 19 августа того же года в стране началась ваучерная приватизация, подготовленная Гайдаром и А. Б. Чубайсом.

В течение 1992 года набирало обороты противостояние между законодательной и исполнительной властью. Формально в основе этой конфронтации лежали противоречия в конституционном строе России. В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов России Ельцин предложил на время отказаться от попыток усилить влияние на исполнительную власть, воспользовавшись правом внесения поправок в конституцию. Съезд отверг его предложения и принял ряд ограничивающих власть президента поправок. Одна из них предусматривала автоматическое отрешение президента от должности в случае роспуска любого института представительной власти. Кандидатуру Гайдара, предложенную Ельциным на пост главы правительства, депутаты Съезда отклонили. Ельцин обратился к гражданам, обвинив парламентариев в попытке осуществить «ползучий переворот». В итоге кризис удалось преодолеть: 12 декабря было подписано постановление «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации», замораживавшее решения по спорным вопросам до проведения референдума об основных положениях новой Конституции. Референдум должен был пройти 11 апреля 1993 года. Председателем правительства стал В. С. Черномырдин.

В марте 1993 года депутаты Съезда денонсировали декабрьское соглашение, замороженные поправки объявили вступившими в силу, а проведение референдума 11 апреля сочли нецелесообразным. 20 марта Ельцин подписал указ о назначении на 25 апреля 1993 года референдума о доверии президенту РФ и одновременно голосования по проектам новой Конституции и закона о выборах в федеральный парламент, о чём сообщил по телевидению. В ответном телевизионном обращении к гражданам вице-президент А. В. Руцкой, председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин, генпрокурор В. Степанков и спикер парламента Р. И. Хасбулатов охарактеризовали действия Ельцина как попытку государственного переворота.

25 апреля в России состоялся референдум о доверии президенту. Голосующим предлагалось ответить на вопросы: «Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Ельцину?», «Одобряете ли Вы социальную политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов РФ?». В референдуме участвовали 64 % избирателей, из них за доверие президенту высказались 58,7 %, а социально-экономическую политику президента и правительства одобрили 53 %. По третьему и четвёртому вопросам референдума решения приняты не были – за досрочное проведение выборов президента и парламента высказалось менее половины избирателей. Ельцин счёл итоги голосования своей победой.

21 сентября 1993 года президент подписал указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Это означало роспуск Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ. До избрания нового парламента предписывалось руководствоваться указами президента и постановлениями правительства. Выборы в нижнюю палату нового парламента – Государственную думу – были назначены на 11-12 декабря. 22 сентября законодатели объявили президентские полномочия Ельцина прекращёнными и назначили исполняющим обязанности президента Руцкого. Конфликт перерос в открытую фазу: парламентарии и их сторонники организовали оборону «Белого дома», органы правопорядка взяли здание в оцепление. 3 октября Руцкой с балкона «Белого дома» призвал единомышленников взять штурмом мэрию и телецентр «Останкино». Мэрию взять удалось. Ельцин, тем временем, вернулся из загородной резиденции в Кремль и ввёл в Москве чрезвычайное положение. На следующий день в Москву вошли войска и военная техника, танки начали обстрел «Белого дома», и тогда лидеры защитников здания призвали сторонников сложить оружие. Руцкой, Хасбулатов и поддержавший их генерал А. Макашов были арестованы.

1994–1996 годы. Чеченская война и издержки реформ

В 1994–1996 годах продолжалась первая чеченская война: российские войска вступили в вооружённый конфликт с местными сепаратистами, во главе которых стоял генерал Д. Дудаев, в октябре 1991 года избранный президентом Чечни. По официальным данным, потери личного состава всех силовых структур в этой войне составили 4103 военнослужащих. Ещё почти 20 тысяч человек получили ранения. Совокупные потери с обеих сторон, включая мирных жителей, были более чем существенными: правозащитники и представители чеченских сепаратистов называли цифры, превышающие 100 тысяч жертв.

Именно в период первой чеченской кампании произошли первые масштабные теракты в России. В июне 1995 года отряд боевиков под руководством Ш. Басаева захватил в заложники более полутора тысяч жителей ставропольского города Будённовск. В переговоры с террористами вступил премьер-министр В. С. Черномырдин. Он сумел уговорить Басаева под прикрытием заложников отступить со своими людьми в Чечню. В ходе теракта, несмотря на освобождение большинства взятых в заложники, погибли от 130 до 170 человек. Глав нескольких силовых ведомств, а также министра по делам национальностей Ельцин отправил в отставку. В январе 1996 года боевики во главе с С. Радуевым напали на дагестанский город Кизляр, в заложниках оказалось более 2 тысяч мирных жителей. Операция по вытеснению боевиков из Кизляра унесла жизни 24 горожан и 9 военнослужащих. Во время освобождения захваченного террористами близлежащего села Первомайское погибли ещё 13 заложников и 26 военнослужащих.

31 марта 1996 года Ельцин предложил мирный план, направленный на прекращение боевых действий. Боевые действия, тем не менее, продолжались. 22 апреля того же года по приказу Ельцина был ликвидирован президент Чечни Д. Дудаев – он был выслежен по сигналу сотовой связи и убит ракетой с воздуха. Попытки наладить диалог с сепаратистами продолжались: в конце мая в Кремле премьер-министр Черномырдин встретился с преемником Дудаева З. Яндарбиевым. Разговор завершился подписанием мирных соглашений. 30 августа 1996 года генерал А. Лебедь и начальник штаба войск сепаратистов А. Масхадов подписали Хасавюртовские соглашения о прекращении боевых действий, выводе федеральных войск из Чечни, проведении там выборов президента и отложении вопроса о суверенитете Чечни до 31 декабря 2001 года.

К середине 1995 года стало очевидным, что план по доходам от приватизации, разработанный А. Б. Чубайсом, провалился. Единственным способом пополнить бюджет и дать старт денежной приватизации, стало проведение залоговых аукционов. 31 августа того же года Ельцин подписал указ «О порядке передачи акций предприятий, находящихся в федеральной собственности, в качестве залога». Крупные финансисты предоставили государству кредиты в обмен на пакеты акций российских предприятий, находившихся в госсобственности. Ровно через год, по истечении срока залога, они получили право продать приобретённое на аукционах имущество. Так началось формирование российской олигархии – узкой прослойки крупных собственников.

На выборах в Госдуму в декабре 1995 года первое место заняла КПРФ, получившая 158 мандатов. Накануне президентских выборов это было тревожным сигналом. В марте 1996 года Ельцин встретился с крупнейшими предпринимателями страны – «олигархами», – и обсудил с ними свои шансы на переизбрание. Те пообещали Ельцину поддержку на выборах в обмен на возможность участвовать в политической жизни страны. В первом туре выборов, прошедшем 16 июня 1996 года, первое и второе места с минимальным разрывом (35,28 % против 32,03 %) получили Ельцин и лидер КПРФ Г. А. Зюганов соответственно. В преддверии второго тура агитационная кампания Ельцина приобрела колоссальный размах: под лозунгом «Голосуй или проиграешь!» поддержку действующему президенту публично высказывали деятели культуры, эстрадные певцы и другие знаменитости. Во втором туре, состоявшемся 3 июля, Ельцин победил, получив поддержку 53,72 % проголосовавших. Зюганова он опередил более чем на 13 %.

Второй президентский срок (1996–1999)

В марте 1998 года Ельцин отправил в отставку главу правительства Черномырдина, и в следующем месяце этот пост занял С. Кириенко. 17 августа того же года правительство Кириенко приняло решение заморозить выплаты по государственным ценным бумагам, внешним долгам коммерческих банков и компаний и о расширении валютного коридора рубля. В результате курс рубля обвалился. Спустя несколько дней президент отправил правительство в отставку и снова назначил исполняющим обязанности премьера Черномырдина, однако из-за нежелания Госдумы поддерживать его кандидатуру Ельцину пришлось предложить на пост главы правительства Е. М. Примакова. Парламентарии эту кандидатуру одобрили. Уже в мае 1999 года Примаков ушёл в отставку, его место занял глава МВД С. В. Степашин. Тогда же, в мае, депутаты Госдумы попытались вынести импичмент Ельцину. Президента обвинили в Беловежских соглашениях, развале армии, геноциде российского народа, расстреле «Белого Дома» в 1993 году и неудачах чеченской кампании. Хотя за отстранение президента от власти проголосовало большинство депутатов, импичмент провалился, так как ни один из пяти пунктов обвинения не набрал в парламенте необходимых 300 голосов. 9 августа 1999 года Степашин был отправлен в отставку, и исполняющим обязанности председателя правительства стал секретарь Совета безопасности РФ В. В. Путин. В своем телевизионном обращении к россиянам Ельцин представил его как своего преемника на посту президента.

В сентябре 1999 года чеченские боевики осуществили вторжение в Дагестан, а также, по версии властей России, организовали серию взрывов жилых домов в городах России. В том же месяце российские войска были направлены в Чечню. Началась вторая чеченская кампания.

31 декабря 1999 года Ельцин, обратившись к согражданам с новогодним приветствием по телевидению, заявил о досрочном уходе в отставку и попросил у россиян прощения за допущенные ошибки. Слагая с себя полномочия, Ельцин подписал указ о возложении обязанностей президента на Путина.

После ухода в отставку Ельцин не делал политических заявлений и не вмешивался в политическую жизнь страны, хотя встречался со многими политиками и государственными деятелями, включая Путина, делился своим мнением, давал советы. 23 апреля 2007 года бывший президент скончался в Центральной клинической больнице. Причиной его смерти стало прогрессирование сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности. 25 апреля – день его похорон – был объявлен днём национального траура. Похоронили первого президента на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дополнительная информация

Ельцин увлекался охотой, музыкой, литературой и кино. В юности он занимался спортом, особенно волейболом. В зрелом возрасте, в том числе и будучи президентом, активно играл в теннис.

Сочинения

Исповедь на заданную тему. М., 1991.

Записки президента. М., 1994.

Президентский марафон. М., 2000.