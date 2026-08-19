ЕЛАН

ЕЛАН - государство, существовавшее во 2-й половине I тысячелетия - II веке до н. э. в западной части современной провинции Гуйчжоу (КНР), с центром близ современного города Цзуньи.

На за­па­де гра­ни­чи­ло с государством Ди­ен (Дянь) . В древнекитайских ис­точ­ни­ках ха­рак­те­ри­зу­ет­ся как са­мое боль­шое государственное об­ра­зо­ва­ние из тех, что бы­ли соз­да­ны груп­пой (сою­зом) пле­мён си-­нань-и, пред­по­ло­жи­тель­но пред­ка­ми современных иц­зу. В 111 году Елан ока­зал во­енную по­мощь китайской им­пе­рии Хань в борь­бе с государством Нань­юэ, за что пра­ви­тель Елана од­но­вре­мен­но с пра­ви­те­лем Дие­на по­лу­чил от хань­ско­го им­пе­ра­то­ра «пе­чать ва­на», т. е. пра­во на кня­же­ский ти­тул ва­на и вас­саль­ную ле­ги­ти­ма­цию. В 109 году Елан ут­ра­тил не­за­ви­си­мость, на его тер­ри­то­рии был об­ра­зо­ван округ Цзан­кэ. На­се­ле­ние Елана на­чи­ная с 86 года до н. э. и вплоть до ста­нов­ле­ния китайской им­пе­рии Восточная Хань в 25 году н. э. не­од­но­крат­но под­ни­ма­ло вос­ста­ния про­тив китайского гос­под­ства.

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