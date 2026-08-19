ЕЛАН
ЕЛАН - государство, существовавшее во 2-й половине I тысячелетия - II веке до н. э. в западной части современной провинции Гуйчжоу (КНР), с центром близ современного города Цзуньи.
На западе граничило с государством Диен (Дянь). В древнекитайских источниках характеризуется как самое большое государственное образование из тех, что были созданы группой (союзом) племён си-нань-и, предположительно предками современных ицзу. В 111 году Елан оказал военную помощь китайской империи Хань в борьбе с государством Наньюэ, за что правитель Елана одновременно с правителем Диена получил от ханьского императора «печать вана», т. е. право на княжеский титул вана и вассальную легитимацию. В 109 году Елан утратил независимость, на его территории был образован округ Цзанкэ. Население Елана начиная с 86 года до н. э. и вплоть до становления китайской империи Восточная Хань в 25 году н. э. неоднократно поднимало восстания против китайского господства.