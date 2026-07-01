ЕЛAГИН, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Елагин, Сергей Иванович (08[20].10.1824 — 18[30].11.1868, Санкт-Петербург) — российский историк военно-морского флота.

Окончил Морской кадетский корпус (1842), служил на кораблях Балтийского флота. В 1850 назначен членом Комитета по пересмотру морских уставов, в 1852 — членом Морского ученого комитета; с 1854 — правитель канцелярии Комитета. Капитан 1-го ранга (1866). На основе привлечения широкого круга архивных материалов разработал перспективный план написания истории русского флота с первых лет его существования. Собрал и обработал в отечественных и зарубежных архивах (Лондона, Амстердама, Стокгольма и др.) огромный массив документальных материалов; систематизировал их по направлениям и разделам: по флотам, кораблям, адмиралам и офицерам, сражениям, авариям и кораблекрушениям, морским путешествиям, открытиям новых земель, именам российских мореплавателей на картах и т. д. В 1860 приступил к подготовке «Материалов для истории русского флота», написал 1-й том «Истории русского флота» (Азовский период) с 2 томами приложений. Издание «Материалов для истории русского флота» в 18 томах было продолжено его ближайшим сотрудником Ф.Ф. Веселаго.

Соч.: История русского флота. Период Азовский. СПб., 1864; Материалы для истории русского флота. СПб., 1865—1875. Т. 1—5; Список судов Балтийского флота с 1702 по 1725. СПб., 1867.