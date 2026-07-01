ЕЛАЧИЧ АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ

Российский историк, эмигрировавший в Югославию.

Биография и карьера

Родился в интеллигентной семье с хорватскими корнями. Отец Кирилл Николаевич умер, когда ему было 4 года. В 1909 г. закончил Киевскую гимназию с золотой медалью. Затем переехал в Санкт-Петербург и поступил в университет на историко-филологический факультет. Работал в архивах Государственного Совета и Священного Синода. По окончанию университета в 1913 г. был принят ассистентом при кафедре русской истории. В 1913-1914 гг. ездил с научными целями по ряду европейских государств. В годы Первой мировой войны судьба вновь забрасывает его в Киев, где он пишет магистерскую работу и преподает на высших женских курсах. Вскоре Алексей Кириллович был избран доцентом и экстраординарным профессором русской истории украинского университета в Каменец-Подольске. 16 февраля 1920 г. Елачич прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Устроился на работу школьным учителем, преподавал в Приштине, Плевле и Скопье. С весеннего семестра 1921 г. начал читать курс по русской истории на Философском факультете в Скопье. Параллельно стажировался у профессора и академика Фердо Шишича в Загребе с целью подготовки докторской диссертации. В 1925 г. защитил диссертацию в Люблянском университете по теме «Крестьянское движение в Хорватии и Славонии в 1848-1849 гг.». В 1926 г. стал доцентом Философского факультета в Скопье. С 1934 г. начал читать курс «История южных и западных славян» (XI-XIV вв.). Принимал участие в работе Института изучения России и Югославии, а также в деятельности различных общеславянских организаций. После апрельской войны 1941 г. и поражения югославской армии многие русские эмигранты бежали из Скопье, из-за нервного срыва Елачич оказался в Нишской психиатрической больнице, где и скончался. Его прах был перевезен и захоронен в Белграде на Новом кладбище.

Сочинения

Русская революция и её происхождение. Загреб, 1925.

История России. Белград, 1929.

Чехословацкая история. Белград, 1930.

История Польши. Скопье, 1933.

Русская социальная мысль XIX века. Белград, 1934.

Современная Чехословакия. Скопье, 1938.

Россия и Балканы. Белград, 1940.

Библиография

Йованович М. Русская эмиграция на Балканах. 1920–1940. М., 2005.

Козлитин В.Д. Русская и украинская эмиграция в Югославии. 1919-1945 гг. Харьков, 1996.

Путятин В.С. А.К. Елачич (1892-1941): «Свой среди чужих, чужой среди своих» // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2016. №11.