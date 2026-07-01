ЕЛАБУГА
Город в России, на северо-востоке Татарии, центр Елабужского района.
Е. – один из центров гор. агломерации (св. 800 тыс. жит.), в состав которой входят также расположенные на левом берегу Камы Набережные Челны и Нижнекамск. Расположен близ впадения р. Тойма в р. Кама (на правом берегу), в 14 км от ж.-д. ст. Тихоново.
Город вырос из рус. дворцового с. Трёхсвятское (со 2-й пол. 16 в. также именовалось Е.). В сер. 17 в. в селе был возведён укреплённый валами и рвом острог с 6 башнями, в 1707 вокруг него построена дерев. оборонительная стена. В 1739 село осаждалось восставшими башкирами под предводительством А. Кусюмова, в 1774–75 – крестьянскими отрядами во время Пугачёва восстания 1773–1775. В 1780–96 уездный город Вятского наместничества, в 1796–1920 – Вятской губ. С сер. 19 в. развивался как торговый центр (пароходное сообщение с Казанью и Пермью). В 1920 передан в состав Тат. АССР: в 1921–28 центр Елабужского кантона, с 1928 в Челнинском кантоне, с 1930 районный центр.
Е. застраивалась по регулярному плану (1784, в 1796 доработан арх. Ф. М. Росляковым; в 1846 расширен). На трёх прибрежных площадях возведены храмы – высотные доминанты города, в т. ч. Покровская ц. (построена к 1820) и Никольская ц. (1808–18; перестроена в 1848–52). Ансамбль центр. площади образуют здания Спасского собора (1808–1816, 1835; 5-ярусная колокольня, 1864), гостиных рядов (1850–54, 1865–68), часовни Св. Александра Невского (1876–1877). Облик историч. среды города определяет в осн. купеч. строительство 1-й трети 19 – нач. 20 вв.: капитальные дома и усадьбы (Чернова, Стахеева, И. Н. Камашева-Среднего и др.), здания гражд. учреждений (быв. уездного уч-ща – женской гимназии, 1858–60; Купеч. собрания, 1826–34, перестроено в 1860-е гг.; Пожарной части и полицейского управления, 1878). Казанско-Богородицкий женский мон. (основан в 1856 как община, с 1868 – монастырь, закрыт в 1920-х гг., возрождён в 1995). Соборная мечеть «Жамиг» (1992–99, арх. Ф. Ш. Галиев).
Елабужский гос. педагогич. ун-т (основан в кон. 19 в. как Епархиальное женское уч-ще; назв. и статус неоднократно менялись; с 2003 ун-т), Гор. ин-т инновационных технологий (2006), филиалы Казанского гос. технич. ун-та им. А. Н. Туполева, Казанского социально-юридич. ин-та, Казанского ин-та социальных и гуманитарных знаний. Центр. б-ка (1896). Елабужский гос. историко-арх. и худож. музей-заповедник (1980; совр. назв. с 1990), в его составе – Дом-музей уроженца города И. И. Шишкина, Дом-музей М. И. Цветаевой, Музей-усадьба Н. А. Дуровой, Музей истории Е. и др.
Е. – центр одного из нефтедобывающих районов Татарии (нефтегазодобывающие управления «Прикамнефть», «Елабуганефть»). Заводы: металлич. арматуры, жел.-бетон. изделий, кирпичный; фабрика школьной мебели, предприятия лёгкой и пищевой (в т. ч. «Эссен Продакшн АГ» – майонез, кетчуп, соусы и др. продукция марки «Махеев»; мясоконсервный комбинат) промышленности.
В 18 км от Е. – Елабужский завод легковых автомобилей (произ-во запчастей и комплектующих для автомобилей, оборудование для нефтегазодобычи; с 2002 – сборка колёсных универсальных тракторов). На территории завода выделена пром. площадка «Алабуга» (в 1998–2003 – свободная экономич. зона), где действует ряд совместных (с участием герм., итал., чеш. и швед. капитала) автомобилестроит. предприятий; одной из кит. компаний создаётся (2007) крупный завод по сборке легковых автомобилей.
На юго-зап. окраине Е., напротив устья р. Тойма, расположено Елабужское (Чёртово) городище с 3 линиями земляных валов и рвов (пл. св. 30000 м2) и знаменитой каменной башней булгарского времени (часть караван-сарая или белокаменной мечети-крепости, сооружённой не позднее 2-й пол. 12 в.); есть материалы ананьинской культуры и пьяноборской культуры раннего железного века, раннего Средневековья, 11 – сер. 16 вв.
Сохранились остатки построенного в 1614–16 Троицкого мон. и связанного с ним кладбища. В историч. части Е., между Спасским собором и Покровской ц., изучались ср.-век. булгарское поселение, возникшее в кон. 10 – нач. 11 вв., и мусульм. могильник; в 1911 найден клад серебряных вещей 11–13 вв. Елабужские городище и поселение рассматриваются как цитадель и посад булгарского и булгаро-татарского г. Алабуга, который являлся культовым и политич. центром Вост. Предкамья. На юго-вост. окраине Е., в пойме р. Тойма, выявлен ряд поселений приказанской культуры позднего бронзового века. Напротив них, у быв. дер. Ананьино, на дюне расположены поселения неолита и бронзового века и Ананьинский могильник.
Иллюстрации:
Елабуга. Панорама города;
Елабужское городище. Каменная башня булгарского времени.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Авторы статьи: Н. А. Кокорина, С. В. Кузьминых (археология).