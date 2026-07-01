ЕЛАБУГА

Город в России, на северо-востоке Татарии, центр Елабужского района.

Е. – один из цен­тров гор. аг­ло­ме­ра­ции (св. 800 тыс. жит.), в со­став ко­то­рой вхо­дят так­же рас­по­ло­жен­ные на ле­вом бе­ре­гу Ка­мы На­бе­реж­ные Чел­ны и Ниж­не­камск. Рас­по­ло­жен близ впа­де­ния р. Той­ма в р. Ка­ма (на пра­вом бе­ре­гу), в 14 км от ж.-д. ст. Ти­хо­но­во.

Го­род вы­рос из рус. двор­цо­во­го с. Трёх­свят­ское (со 2-й пол. 16 в. так­же име­но­ва­лось Е.). В сер. 17 в. в се­ле был воз­ве­дён ук­ре­п­лён­ный ва­ла­ми и рвом ост­рог с 6 баш­ня­ми, в 1707 во­круг не­го по­строе­на де­рев. обо­ро­ни­тель­ная сте­на. В 1739 се­ло оса­ж­да­лось вос­став­ши­ми баш­ки­ра­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом А. Ку­сю­мо­ва, в 1774–75 – кре­сть­ян­ски­ми от­ря­да­ми во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–1775 . В 1780–96 уезд­ный го­род Вят­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, в 1796–1920 – Вят­ской губ. С сер. 19 в. раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр (па­ро­ход­ное со­об­ще­ние с Ка­за­нью и Пер­мью). В 1920 пе­ре­дан в со­став Тат. АССР: в 1921–28 центр Ела­буж­ско­го кан­то­на, с 1928 в Чел­нин­ском кан­то­не, с 1930 рай­он­ный центр.

Е. за­страи­ва­лась по ре­гу­ляр­но­му пла­ну (1784, в 1796 до­ра­бо­тан арх. Ф. М. Рос­ля­ко­вым; в 1846 рас­ши­рен). На трёх при­бреж­ных пло­ща­дях воз­ве­де­ны хра­мы – вы­сот­ные до­ми­нан­ты го­ро­да, в т. ч. По­кров­ская ц. (по­строе­на к 1820) и Ни­коль­ская ц. (1808–18; пе­ре­строе­на в 1848–52). Ан­самбль центр. пло­ща­ди об­ра­зу­ют зда­ния Спас­ско­го со­бо­ра (1808–1816, 1835; 5-ярус­ная ко­ло­коль­ня, 1864), гос­ти­ных ря­дов (1850–54, 1865–68), ча­сов­ни Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1876–1877). Об­лик ис­то­рич. сре­ды го­ро­да оп­ре­де­ля­ет в осн. ку­печ. строи­тель­ст­во 1-й тре­ти 19 – нач. 20 вв.: ка­пи­таль­ные до­ма и усадь­бы (Чер­но­ва, Ста­хее­ва, И. Н. Ка­ма­ше­ва-Сред­не­го и др.), зда­ния гражд. уч­ре­ж­де­ний (быв. уезд­но­го уч-ща – жен­ской гим­на­зии, 1858–60; Ку­печ. со­б­ра­ния, 1826–34, пе­ре­строе­но в 1860-е гг.; По­жар­ной час­ти и по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния, 1878). Ка­зан­ско-Бо­го­ро­диц­кий жен­ский мон. (ос­но­ван в 1856 как об­щи­на, с 1868 – мо­на­стырь, за­крыт в 1920-х гг., воз­ро­ж­дён в 1995). Со­бор­ная ме­четь «Жа­миг» (1992–99, арх. Ф. Ш. Га­ли­ев).

Ела­буж­ский гос. пе­да­го­гич. ун-т (ос­но­ван в кон. 19 в. как Епар­хи­аль­ное жен­ское уч-ще; назв. и ста­тус не­од­но­крат­но ме­ня­лись; с 2003 ун-т), Гор. ин-т ин­но­ва­ци­он­ных тех­но­ло­гий (2006), фи­лиа­лы Ка­зан­ско­го гос. тех­нич. ун-та им. А. Н. Ту­по­ле­ва, Ка­зан­ско­го со­ци­аль­но-юри­дич. ин-та, Ка­зан­ско­го ин-та со­ци­аль­ных и гу­ма­ни­тар­ных зна­ний. Центр. б-ка (1896). Ела­буж­ский гос. ис­то­ри­ко-арх. и ху­дож. му­зей-за­по­вед­ник (1980; совр. назв. с 1990), в его со­ста­ве – Дом-му­зей уро­жен­ца го­ро­да И. И. Шиш­ки­на, Дом-му­зей М. И. Цве­тае­вой, Му­зей-усадь­ба Н. А. Ду­ро­вой, Му­зей ис­то­рии Е. и др.

Е. – центр од­но­го из неф­те­до­бы­ваю­щих рай­онов Та­та­рии (неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щие уп­рав­ле­ния «При­кам­нефть», «Ела­бу­га­нефть»). За­во­ды: ме­тал­лич. ар­ма­ту­ры, жел.-бе­тон. из­де­лий, кир­пич­ный; фаб­ри­ка школь­ной ме­бе­ли, пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой (в т. ч. «Эс­сен Про­дакшн АГ» – май­о­нез, кет­чуп, со­усы и др. про­дук­ция мар­ки «Ма­хе­ев»; мя­со­кон­серв­ный ком­би­нат) про­мыш­лен­но­сти.

В 18 км от Е. – Ела­буж­ский за­вод лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей (про­из-во зап­ча­стей и ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей, обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­до­бы­чи; с 2002 – сбор­ка ко­лёс­ных уни­вер­саль­ных трак­то­ров). На тер­ри­то­рии за­во­да вы­де­ле­на пром. пло­щад­ка «Ала­бу­га» (в 1998–2003 – сво­бод­ная эко­но­мич. зо­на), где дей­ст­ву­ет ряд со­вме­ст­ных (с уча­сти­ем герм., итал., чеш. и швед. ка­пи­та­ла) ав­то­мо­би­ле­строит. пред­при­ятий; од­ной из кит. ком­па­ний соз­да­ёт­ся (2007) круп­ный за­вод по сбор­ке лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей.

На юго-зап. ок­раи­не Е., на­про­тив устья р. Той­ма, рас­по­ло­же­но Ела­буж­ское (Чёр­то­во) го­ро­ди­ще с 3 ли­ния­ми зем­ля­ных ва­лов и рвов (пл. св. 30000 м2) и зна­ме­ни­той ка­мен­ной баш­ней бул­гар­ско­го вре­ме­ни (часть ка­ра­ван-са­рая или бе­ло­ка­мен­ной ме­че­ти-кре­по­сти, со­ору­жён­ной не позд­нее 2-й пол. 12 в.); есть ма­те­риа­лы анань­ин­ской куль­ту­ры и пья­но­бор­ской куль­ту­ры ран­не­го же­лез­но­го ве­ка , ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, 11 – сер. 16 вв.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки по­стро­ен­но­го в 1614–16 Тро­иц­ко­го мон. и свя­зан­но­го с ним клад­би­ща. В ис­то­рич. час­ти Е., ме­ж­ду Спас­ским со­бо­ром и По­кров­ской ц., изу­чались ср.-век. бул­гар­ское по­се­ле­ние, воз­ник­шее в кон. 10 – нач. 11 вв., и му­сульм. мо­гиль­ник; в 1911 най­ден клад се­реб­ря­ных ве­щей 11–13 вв. Ела­буж­ские го­ро­ди­ще и по­се­ле­ние рас­смат­ри­ва­ют­ся как ци­та­дель и по­сад бул­гар­ско­го и бул­га­ро-та­тар­ско­го г. Ала­бу­га, ко­то­рый яв­лял­ся куль­то­вым и по­ли­тич. цен­тром Вост. Пред­ка­мья. На юго-вост. ок­раи­не Е., в пой­ме р. Той­ма, вы­яв­лен ряд по­се­ле­ний при­ка­зан­ской куль­ту­ры позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка. На­про­тив них, у быв. дер. Анань­и­но, на дю­не рас­по­ло­же­ны по­се­ле­ния не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка и Анань­ин­ский мо­гиль­ник .

Иллюстрации:

Ела­бу­га. Па­но­ра­ма го­ро­да;

Ела­буж­ское го­ро­ди­ще. Ка­мен­ная баш­ня бул­гар­ско­го вре­ме­ни.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Авторы статьи: Н. А. Ко­ко­ри­на, С. В. Кузь­ми­ных (ар­хео­ло­гия).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)