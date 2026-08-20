ЭКСПОЗИЦИЯ НА ДЕЛЕГАТСКОЙ

В мае 2008 года в экспозиционно-мемориальном отделе Государственного центрального музея современной истории России на улице Делегатской, дом 3 открылась новая экспозиция «Мой дом - Россия».

Интерьеры из истории повседневности ХХ - начала ХХI веков. Экспозиция наглядно демонстрирует, как под влиянием глобальных исторических событий менялась повседневная жизнь людей. Перед входом развернута выставка «Уникальные предметы интерьера», основу которой составляют подарки И.В. Сталину от трудящихся СССР и зарубежных стран. Экспозицию украшают работы знаменитых русских художников Ф. Рокотова, А. Дейнеки, П. Кончаловского и художника-авангардиста А. Гогуадзе.

Работают сенсорные киоски с компьютерными программами, демонстрируются документальные фильмы: «Рождение гламура», «Советское белье», «Шуба», «Гигиена», «Сталинские дома», «Основные сословия Российской империи», «Хрущевки». Заключительный раздел экспозиции повествует о переменах, произошедших в повседневной жизни людей в нашей стране в 90-е годы ХХ века. Интерьер «Умный дом» - дом будущего позволит представить, как на основе применения инновационных технологий и внедрения домашней автоматики может быть организована повседневная жизнь людей в XXI веке.

Иллюстрации:

Экспозиция на Делегатской «Мой дом - Россия».