ЭКСПЕДИЦИЯ МАЛАСПИНЫ

Итальянец на испанской службе Алессандро Ламаспин уже неоднократно бороздил просторы Тихого океана, проплывая мимо мыса Горна, совершил кругосветное путешествие. Поэтому когда встала задача исследования дальних берегов, он был избран в качестве главы миссии.

Подготовка

В марте 1786 г. Х.-Ф. Лаперуза зашел в Консепсьону. Это навело губернатора Чили О’Хиггинса на мысль о проведении аналогичной экспедиции, что он и предложил сделать Испании. Подготовка началась в 1788 г.

Для нужд экспедиции было специально сооружено два корабля – «Descubierta» и «Atrevida» (такие же имена носили суда Дж. Кука). А. Маласпин возглавил «Descubierta», Х. де Бустаманте-и-Герра — «Atrevida». В состав экспедиции вошли астрономы, военные исследователи, картографы, ученые и художники.

Плавание

30 июля 1789 г. экипажи покинули Кадис. Пересекли Атлантический океан, вышли к берегам Южной Америки, после чего проследовали к Монтевидео и Буэнос-Айресу. Дальнейший путь лежал к Фолклендам, мысу Горн. 13 ноября корабли оказались в Тихом океане.

Покинув Вальпараисо, суда пошли разными маршрутами. Х. де Бусманте отправился на север, а А. Маласпина – на запад. Экипажи соединились в Кальяо. В дальнейшем суда направились вдоль побережья на север, попутно производя описание берегов, вышли к Акапулько.

Получив задание найти Северо-Западный проход, корабли ушли к заливу Якутат, но выяснили, что это просто залив, а не начало прохода. Здесь путешественники изучали племя тлинкитамов, после чего отправились к заливу Нутка на о-ве Ванкувер, где познакомились с народом нутка.

В 1792 г. экспедиция направилась в проливы Хуан-де-Фука и Джорджии, по пути забрав еще два корабля. Побывали в Гуаме, на Филиппинах, затем – в Новой Зеландии.

Обратный путь лежал через Тихий океан, мимо архипелага Вавау. Изучены Фолклендские о-ва и побережье Патагонии. После Монтевидео экипажи через Атлантический океан отбыли в Испанию, зайдя в Кадис 21 сентября 1794 г.

Результаты

Было осуществлено измерение большого количества объектов на западном побережье Америки. Исследовано и картографировано побережью Южной и Северной Америки от мыса Горн до залива Аляски. Подготовлен план будущего Панамского канала.