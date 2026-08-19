ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1965 Г.

Изменение системы управления промышленностью и введение ограниченного хозрасчета в СССР.

Реформа была проведена в соответствии с постановлением сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и улучшении экономического стимулирования промышленного производства», принятом по докладу председателя Совета министров СССР А. Косыгина. В соответствии с постановлением были приняты решения Совета министров СССР. В основу реформы легли идеи, которые высказывались в советской прессе в 1957-1964 гг., в частности, в статье Е. Либермана «План, прибыль, премия», опубликованной в « Правде » в 1962 г.

Сентябрьский пленум ЦК принял решение о ликвидации совнархозов, восстановлении отраслевой системы управления предприятиями, которые теперь подчинялись министерствам и ведомствам. Но руководители предприятий получили более широкую самостоятельность. Уменьшалось количество директивных показателей. Предприятия постепенно переходили на хозяйственный расчет (хозрасчет), должны были получать прибыль, которую направлять на развитие производства и материальное поощрение работников. Проверять качество продукции должны были покупатели, приобретая более качественную продукцию и отказываясь от некачественной. Министерства должны были контролировать рентабельность предприятий, то есть соотношение расходов и доходов. Такая экономика должна была стать более эффективной, чем командно-административная система, в которой все определялось чиновниками. Но советские предприятия не принадлежали ни директорам, ни трудовым коллективам. Государство так и не предоставило им настоящую самостоятельность, продолжая принимать обязательные планы, в том числе и по «прибыли». Ресурсы для государственных предприятий были почти даровыми, директора не заботились об их экономии. Ресурсы распределялись министерствами и другими ведомствами. Поэтому успех предприятия часто зависел от способности директора договориться со столичным чиновником. Это открывало широкие возможности для коррупции. Первоначально реформа стала давать эффект, предприятия, перешедшие на хозрасчет получали преимущества по сравнению с остальными. Это создавало стимулы для более эффективной работы, что благотворно сказалось на развитии экономики в целом – во время 8 пятилетки (1965-1970 гг.) темпы роста валового продукта оказались выше, чем в предыдущей и последующей (в 1966-1970 гг. он вырос на 7,4% против 6,5% и 6,4% в предыдущем и последующем пятилетиях). К апрелю 1969 г. на хозрасчет перешли 32 тысячи предприятий, производивших 77% промышленной продукции СССР. Но после этого стимулы роста эффективности производства снова ослабли, так как хозрасчетные предприятия уже не получали преимуществ в поставках ресурсов и сбыте продукции. Выяснилось, что обычно хозрасчет носит формальный характер, и работу предприятий определяло бюрократическое планирование. Попытки оживить хозрасчет предпринимались и позднее – в 1979 и 1983 гг. С началом Перестройки был взят курс на более существенное расширение хозрасчета вплоть до введения рыночных отношений в экономике.

Исторические источники:

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 10. М., 1986;

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе: анализ и интервью с руководителями планирования СССР. М., 2000;

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 5. М., 1968.

Автор статьи: Шубин А.В.