ЭКО УМБЕРТО

Итальянский ученый, философ, специалист по семиотике, теоретик культуры, писатель, публицист.

Ранние годы

Родился в небольшом городке Алессандрия неподалеку от Турина в семье бухгалтера Джулио Эко и его жены Джованны. Во время II Мировой войны, пока отец Умберто служил в армии, он вместе с матерью жил в небольшой деревне в горах Пьемонта. Уже с раннего детства будущий ученый проявлял большой интерес к книгам. Однако поскольку семья Джулио жила более чем скромно, Умберто приходилось прибегать к хитрости, чтобы познакомиться с тем или иным произведением. Так, он брал книги в книжной лавке и читал их в магазине до тех, пока его не выгонял хозяин. Так же как и многие его сверстники, Умберто воспитывался в католической религиозной традиции.

Джулио Эко хотел, чтобы сын стал юристом, однако Умберто воспротивился этому замыслу и поступил на бакалавриат в Туринский университет, где изучал философию и филологию до 1954 г. Окончание его студенчества было ознаменовано разрывом с католической церковью.

Научная и творческая карьера

На всем протяжении своей научной карьеры Умберто Эко затрагивал широкий спектр вопросов, охватывающих разные сферы философии, истории, и, в целом, культуры. Первой монографией Эко, по сути являвшейся написанным им ранее тезисом, стало исследование «Эволюция средневековой эстетики» (1959), анализирующее представления о прекрасном в средневековой философии. В дальнейшем ученый углубил изучение этой темы в «Искусстве и красоте в средневековой эстетике», «Истории уродства» и использовал полученные выводы и собранный материал в романе «Баудолино».

В 1956-1964 гг. Эко активно преподавал в Туринском университете, став с 1961 г. приват-доцентом эстетики. В начале 60-х он также работал на итальянском телевидении в качестве редактора программ, посвященных культуре. Там Эко сошелся и подружился с «Группой 63», объединившей различных современных художников, музыкантов, писателей. Во многом эти люди способствовали популяризации исследований Эко и, вероятно, повлияли на его интерес к анализу массовой культуры.

В 1962 г. Эко опубликовал свое первое и программное сочинение – «Открытое произведение». Автор выдвинул идею незавершенности произведений культуры и вытекающее отсюда бесконечное количество интерпретаций, доступных читателю. Эко исследует феномен открытого произведения, где «воспринимающая сторона», т.е. читатель, благодаря разнообразным трактовкам фактически становится соавтором произведения. Итальянский ученый не ограничивается доказательными примерами из сферы искусства, но оперирует также математическими, физическими понятиями, теорией информации.

Нужно отметить, что с самого начала своей научной деятельности Эко придерживался модернистских взглядов, включая в сферу своих интересов современную ему т.н. «массовую культуру». В 1960-1970-е он публикует исследования, анализирующие генезис и структуру романов о Джеймсе Бонде, комиксов о супермене и фантастической литературы. Примером исследования массовой культуры является сборник его эссе «Супермен для масс» (1976), посвященный изучению романов-бестселлеров XVIII – XX вв.

В 1970-1980-е Эко разрабатывал собственную теорию семиотики. Его концепция нашла свое наиболее полное воплощение в «Трактате по общей семиотике» (1975) и «Семиотике и философии языка» (1984). По мнению Эко, семиотика должна «заниматься всем, что может считаться знаком». Автор выделил два типа языкового кода – однозначный (например, азбука Морзе) и S-код, который в свою очередь может быть денотацией или коннотацией. Суть S-кода, по Эко, заключается в том, что смысл знаконосителя не зависит от реального объекта. На этой основе автор предложил семантическую «модель Q», где Q – это модель языкового творчества, предполагающего изменение кода в зависимости от компетентности носителей языка. Предложенная Q модель открыта и динамична, способна к постоянному обновлению языкового кода. В 1975 г. Эко стал профессором семиотики в Болонском университете.

Проблемы изучения знаков привели Эко к исследованию языковых интерпретаций. В 1979 г. им была опубликована монография «Роль читателя», где автор корректирует количество трактовок от бесконечности к множеству, исследуя понятие «идеального читателя». Проблемы связи языка, интерпретации текстов и реальности, как автора, так и читателя, были затронуты Эко в поздних трудах «Кант и утконос» и «Границы интерпретации». Впоследствии ученый отказался от попытки исследования глобальных интерпретаций: «Если в 1970-е годы казалось возможным соединить разрозненные фрагменты многих семиотических исследований и суммировать их, то сегодня границы этих исследований настолько расширились (захватив область различных эпистемологических наук), что всякую новую систематизацию следовало бы признать опрометчивой».

В этот же период Эко успешно пробует себя на литературном поприще. В 1980 г. вышел его первый роман, «Имя розы», сделав профессора узнаваемой личностью для широкой публики. В своих художественных произведениях Умберто активно использовал материалы, наработки и результаты своих исследований в разных областях культуры и философии.

В 1980-е и 1990-е читал лекции в Гарвардском университете. В этот же период многими учебными заведениями мира ему было присуждено звание почетного профессора (университеты следующих городов: Афины (1995), Москва, МГУ (1998), Иерусалим (2002), Индиана (1993), Белград (2009) и др.). В 2003 г. Эко стал кавалером французского Ордена Почетного легиона.

С 1962 г. состоял в браке с Ренатой Рамге, у пары было двое детей.

19 февраля 2016 г. скончался в своем доме в Милане от рака поджелудочной железы.

Избранные научные и публицистические труды

Эволюция средневековой эстетики (1959)

Открытое произведение (1962)

Дело Бонда (1965)

Форма содержания (1971)

Трактат по общей семиотике (1975)

Супермен для масс (1976)

Роль читателя. Исследования по семиотике текста (1979)

Искусство и красота в средневековой эстетике (1987)

Поиски совершенного языка в европейской культуре (1993)

Кант и утконос (1997)

Пять эссе на темы этики (1997)

История уродства (2007)

Избранные художественные произведения

Имя розы (1980)

Маятник Фуко (1988)

Баудолино (2000)

Пражское кладбище (2010)