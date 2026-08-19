ЭКЛОГА (др.-греч. ἐκλογή, лат. ecloga букв. «отбор, выбор, подборка»)

Стихотворение или пассаж, отрывок, отобранное из большей подборки или труда; во мн. ч. это слово использовалось для обозначения каких-либо коротких стихов.

В античной традиции эклогами назывались также пасторальные стихи Вергилия, хотя этот термин первоначально не имел такой коннотации (однако в рукописях Вергилия полное собрание эклог озаглавлено Bucolica «буколические поэмы»). После Вергилия название прилагалось к пасторальным поэмам Кальпурния и Немесиана, оно использовалось также поэтами двора Карла Великого чтобы обозначать свои собственные пасторальные поэмы, написанные в подражание римским образцам, а отсюда прилагалось к латинским пасторальным поэмам средних веков и Возрождения.

Автор статьи: О.В. Кулишова