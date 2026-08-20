ЭККЛЕСИЯ (др.-греч. ἐκκλησία ‒ собрание, сходка, от ἐκκαλέω ‒ «вызывать, призывать»)

Название для народного собрания в некоторых древнегреческих полисах; наиболее известна афинская экклесия.

Народное собрание – экклесия – высший орган власти полиса, в котором решались все важнейшие вопросы общественной жизни, вопросы войны и мира, принимались постановления, выбирались некоторые должностные лица. Принимать участие в работе экклесии мог любой афинский гражданин по достижению 20-летнего возраста после завершения службы эфебом. Таким образом, по составу экклесия равнялась всему демосу; но фактически в её работе участвовало около1/4, а чаще – 1/5 граждан. Для некоторых голосований требовался кворум в 6000 экклезиастов (например, при остракизме , предоставлении гражданства и т.д.). Греческие источники часто сетуют на то, что с бо́льшей охотой экклесию посещали бедные, чем состоятельные граждане; очевидно также, что городским обитателям было удобнее посещать собрание, чем жителям удаленных демов. Это не исключает того, что особо важные заседания посещала более значительная, чем обычно, часть граждан, а профессиональный и имущественный состав участников зависел от того, обсуждаются ли в экклесии вопросы, близко касающиеся интересов определенных тех или иных общественных и имущественных групп населения. Голосовали обычно поднятием рук (χειροτονία), а в некоторых случаев – иным способом: черепками при остракизме, специальными камешками – ψῆφοι – для голосования по некоторым вопросам.

Существовало два вида собрания: главные (κύριαι) и обычные. Первое собрание в пританию (1/10 часть года) – главное, т.е. всего в течение года было10 главных собраний и 30 обычных – по три в пританию. Кроме этих сорока раз, что экклесия собиралась на ординарные встречи, могли быть еще и чрезвычайные народные собрания. В конце V в. до н.э. (403/2 г.) по предложению Агиррия была введена плата за посещение народного собрания – сначала 1 обол, но вскоре она была поднята до 3 оболов (Arist. Ath. pol. 41, 3). Плата была гарантирована для 6000 пришедших первыми, что вызывало порой свалку и давку (Aristoph. Plut. 329-330). Во времена Аристотеля обычное собрание «стоило» драхму (т.е. 6 оболов), а главное – 9 оболов (Ath. pol. 62,2); это примерно минимальный дневной заработок.

Со времен Клисфена или, по мнению ряда историков, с Эфиальта , народное собрание обычно проходило на холме Пникс в 400 м к юго-востоку от афинской агоры, до того – на агоре. В V в. до н.э. демос располагался полукружием, на скамьях, выбитых в скальной породе (ср. Аристофан, «Всадники»: «что на голых камнях тебе жестко сидеть» – 783, перевод А. Пиотровского). Около 400 г. до н.э. Пникс был перестроен, и граждане теперь, видимо, восседали на деревянных скамьях. Собрания там продолжались примерно до 300 г. до н.э., после чего были перенесены в театр Диониса.

Следует учитывать, что по мере развития афинской демократии со времен Солона и до фактического уничтожения демократии в конце IV в. до н.э. политические права и функции экклесии менялись, как правило, в сторону их расширения. Решения народного собрания оформлялись в виде псефизм (декретов, постановлений) и законов. Для V в. до н.э. ψήφισμα и νόμος («закон») – частично совпадающие или взаимозаменяемые понятия. В конце V – начале IV вв. до н.э. в Афинском государстве происходят важные изменения в процедуре принятия закона; устанавливается более четкое различие между декретом и законом, псефизмой и номосом. Закон отныне воспринимается как общепринятая норма длительного (постоянного) действия, как нечто более существенное по сравнению с псефизмой, имеющей дело с насущными проблемами и определяющей конкретное действие в конкретной ситуации. Вводится определенная процедура принятия закона – номотесия: предварительное обнародование и публичное обсуждение, рассмотрение законопроекта особой комиссией номофетов из числа судей гелиэи, и лишь после этого он вносится в экклесию. Однако, из-за того, что новый порядок принятия законов был очень громоздким, процедура номотесии, видимо, применялась крайне редко. За период с 403 по 322 г. до н.э. нам известно около 800 псефизм – 488 сохранилось в виде надписей и около 219 упоминаются в литературных источниках. За тот же период времени из в эпиграфических источниках упомянуты всего лишь 7 законов. Мы можем с большой долей уверенности утверждать, что подавляющее большинство решений экклесии и в IV в. до н.э. представляло собою именно псефизмы – через их массовое принятие без лишних хлопот и проволочек народное собрание продолжало успешно реализовывать свою законодательную активность.

Экклесия выбирала некоторых должностных лиц, для занятия которых требовались особые качества или богатство, т.е. военные и финансовые должности: поднятием рук в экклесии выбирали десятерых стратегов, столько же таксиархов, двух гиппархов (командующих конницей) и т.д.; военного казначея, казначеев государственных кораблей (на них перевозили казенные деньги), заведующего зрелищным фондом и т.п. (Arist. Ath. pol. 43 ,1; 61).

Именно в народном собрании проходил известный «суд черепков», а на самом деле, внесудебное наказание через голосование демоса, – остракизм. Кроме того, экклесия имела некоторые судебные функции: в ней могли слушаться дела по исангелии (чрезвычайное заявление о совершении тяжкого государственного преступления), как например, процесс стратегов-победителей при Аргинусских островах (406 г. до н.э.). Экклесия фактически была высшей судебной инстанцией: так, в годы Пелопоннесской войны несколько раз народное собрание принимало решения об аннулировании вынесенных гелиэей приговоров или назначенного наказания, а в 403 г. до н.э. экклесия приняла закон, утверждавший, что те вердикты, которые были вынесены во времена правления Тридцати тиранов недействительны, а те, которые были вынесены при демократии – действительны (And., I, 87; Dem., XXIV, 56; Xen., I, 5, 19; Paus., VI, 7, 4–5). Народное собрание обладало правом a[deia – освобождение от наказания.

Подробное описание работы народного собрания для своего, естественно, времени, дает Аристотель: Совет готовит повестку (προβούλευμα), пританы Совета определяют день заседания и созывают собрание (Ath. pol. 43,3-6): «Одно — главное, в котором полагается производить проверку избрания властей — находит ли народ их распоряжения правильными, затем обсуждать вопросы относительно продовольствия и защиты страны; далее, в этот день могут делать чрезвычайные заявления все желающие; наконец, полагается читать описи конфискуемых имуществ и заявления об утверждении в правах наследства и о наследницах, чтобы все были осведомлены о каждом открывшемся наследстве. В шестую пританию кроме означенного пританы ставят на голосование поднятием рук еще вопрос относительно остракизма — находят ли нужным производить его или нет, затем предложения предварительных приговоров против сикофантов от афинян и от метеков, не более трех от тех и других; наконец, такие дела, когда кто-нибудь, дав то или иное обещание народу, не выполнит его. Другое Народное собрание назначают для рассмотрения ходатайств; тут всякий желающий, возложив молитвенную ветвь, может рассказать народу о каких пожелает личных или общественных делах. Остальные два Народных собрания отводятся для всех прочих дел. На них законы повелевают обсуждать три дела по вопросам религии, три дела по докладам герольдов и посольств, три – по вопросам светского характера. Обсуждают иногда и без предварительного голосования» (перевод С.И. Радцига).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева