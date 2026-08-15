ЕКИМОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
ЕКИМОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ - русский прозаик, публицист.
Из крестьянской семьи. Работал электромонтёром, учителем и др. в городе Калач-на-Дону, Волгограде. Окончил Высшие литературные курсы при СП в Москве (1979). Первая публикация - рассказ «Товарищи красноармейцы!» (1965). Известность Екимову принесли рассказы «Казённый человек» и «Офицерша» (1974); в том же году вышла его первая книга - «Девушка в красном пальто». Действие произведений Екимова, как правило, происходит на Юге России; типичные для деревенской прозы конфликты укладов (деревенского и городского) и соответствующих им типичных героев (прошедшие войну деревенские «старики» и «дети», забывшие о своих крестьянских корнях) у Екимова обычно разрешаются благополучно (рассказы «Переезд», 1980; «Последняя хата», 1982). С конца 1980-х годов в прозе Екимова важное место занял мотив разрушительного влияния на деревню произвола местной власти (повесть «Донос», 1989), последствий афганской войны и Чернобыльской катастрофы (повесть «Крик в ночи», 1994), сталинских репрессий (автобиографический роман «Наш старый дом», 1997). В циклах очерков «Скованные одной цепью…» (1992), «В дороге» (1992-1993) Екимов размышляет о трагической судьбе русского крестьянства в XX веке. Для языка Екимова характерно употребление южнорусских диалектизмов. Екимов - составитель сборника «Песни донских казаков» (1982). Государственная премия РФ (1998).
Сочинения:
Избранное: В 2 т. Волгоград, 1998.