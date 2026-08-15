ЕКИМОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

ЕКИМОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ - русский прозаик, публицист.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Ра­бо­тал элек­тро­мон­тё­ром, учи­те­лем и др. в городе Ка­лач-на-До­ну, Вол­го­гра­де. Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при СП в Мо­ск­ве (1979). Пер­вая пуб­ли­ка­ция - рас­сказ «То­ва­ри­щи крас­но­ар­мей­цы!» (1965). Из­вест­ность Екимову при­нес­ли рас­ска­зы «Ка­зён­ный че­ло­век» и «Офи­цер­ша» (1974); в том же го­ду вы­шла его пер­вая кни­га - «Де­вуш­ка в крас­ном паль­то». Дей­ст­вие про­из­ве­де­ний Екимова, как пра­ви­ло, про­ис­хо­дит на Юге Рос­сии; ти­пич­ные для де­ре­вен­ской про­зы кон­флик­ты ук­ла­дов (де­ре­вен­ско­го и го­род­ско­го) и со­от­вет­ст­вую­щих им ти­пичных ге­ро­ев (про­шед­шие вой­ну де­ре­вен­ские «ста­ри­ки» и «де­ти», за­быв­шие о сво­их кре­сть­ян­ских кор­нях) у Екимова обыч­но раз­ре­ша­ют­ся бла­го­по­луч­но (рас­ска­зы «Пе­ре­езд», 1980; «По­след­няя ха­та», 1982). С конца 1980-х годов в про­зе Екимова важ­ное ме­сто за­нял мо­тив раз­ру­ши­тель­но­го влия­ния на де­рев­ню про­из­во­ла ме­ст­ной вла­сти (по­весть «До­нос», 1989), по­след­ст­вий афганской вой­ны и Чер­но­быль­ской ка­та­ст­ро­фы (по­весть «Крик в но­чи», 1994), ста­лин­ских ре­прес­сий (ав­то­био­гра­фический ро­ман «Наш ста­рый дом», 1997). В цик­лах очер­ков «Ско­ван­ные од­ной це­пью…» (1992), «В до­ро­ге» (1992-1993) Екимов раз­мыш­ля­ет о тра­гической судь­бе русского кре­сть­ян­ст­ва в XX веке. Для язы­ка Екимова ха­рак­тер­но упот­реб­ле­ние юж­но­русских диа­лек­тиз­мов. Екимов - со­ста­ви­тель сборника «Пес­ни дон­ских ка­за­ков» (1982). Государственная премия РФ (1998).

Сочинения:

Из­бран­ное: В 2 т. Вол­го­град, 1998.