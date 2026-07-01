ЕКИМАУЦЫ

ЕКИМАУЦЫ - городище и прилегающее селище 2-й половины IX - середины XI веков в 2 км севернее села Екимауцы Резинского района (Мордовия).

От­кры­ты Г.Д. Смир­но­вым в 1946 году, ис­сле­до­ва­лись И.М. Са­мой­лов­ским в том же го­ду, П.И. За­сур­це­вым и Р.Л. Ро­зен­фель­дом в 1947 году, пло­щад­ка го­ро­ди­ща (пол­но­стью) и часть се­ли­ща рас­ко­па­ны Г.Б. Фё­до­ро­вым в 1950-1952 годах, 1958 году, 1961 году, 1964 году. Об­щая пло­щадь па­мят­ни­ка 38,5 га (го­ро­ди­ще 60 × 86 м). Изу­че­ны обо­ро­ни­тель­ные со­ору­же­ния (пер­во­на­чаль­ная вы­со­та ва­ла до 6 м, глу­би­на рва до 4 м; сру­бы-го­род­ни вы­со­той не ме­нее 3 м), жи­лые (по­лу­зем­лян­ки и на­зем­ные до­ма), про­из­вод­ст­вен­ные (в том числе пе­чи для обо­га­ще­ния же­лез­ной ру­ды, дом­ни­цы, мас­тер­ская куз­не­ца и юве­ли­ра с ин­ст­ру­мен­та­ри­ем) и хо­зяй­ст­вен­ные по­строй­ки. Сре­ди на­хо­док - дир­хе­мы, ору­жие , сна­ря­же­ние всад­ни­ка и ко­ня (в том числе бо­лее 400 на­ко­неч­ни­ков стрел, вклю­чая около 70 ред­ко встре­чаю­щих­ся в Восточной Ев­ро­пе ши­ло­вид­ных втуль­ча­тых; на­ко­неч­ник но­жен саб­ли, ана­ло­гич­ный венгерским древ­но­стям; по­яс­ной на­бор и др.), се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния с зер­нью («во­лын­ские» ви­соч­ные коль­ца, ко­то­рые, ве­ро­ят­но, здесь же из­го­тов­ля­лись, по­лу­сфе­рические под­вес­ки, бу­сы), ви­тые грив­ны, лун­ни­цы, брас­ле­ты, пер­ст­ни (в том числе сал­тов­ско­го ти­па) и др. Про­сле­же­ны сле­ды бит­вы и по­жа­ра, свя­зан­ные с ги­бе­лью по­се­ле­ния, ве­ро­ят­но, от ко­чев­ни­ков. По кон­цеп­ции Г.Б. Фё­до­ро­ва и других ис­сле­до­ва­те­лей, Екимауцы - па­мят­ник древнерусской куль­ту­ры, про­дол­жаю­щей тра­ди­ции куль­ту­ры Лу­ка-Рай­ко­вец­кая в Под­не­ст­ро­вье, где их но­си­те­ля­ми бы­ли ти­вер­цы. Другие учё­ные от­но­сят древ­но­сти, свя­зан­ные с тра­ди­ци­ей Лу­ки-Рай­ко­вец­кой, к ули­чам, а в па­мят­ни­ках ти­па Екимауцы - Ал­че­дар (ок­руг­лые го­ро­ди­ща, на­ли­чие на­зем­ных жи­лищ, жа­ро­вен в ви­де вко­пан­ных в пол горш­ков, тру­по­сож­же­ния под кур­га­на­ми, ке­ра­ми­ка блу­чин­ско­го ти­па с при­ме­сью слю­ды в тес­те и др.) ви­дят западно-­славянские кор­ни, что от­ра­жа­ет пе­ре­се­ле­ние ти­вер­цев во 2-й половине IX века на Днестр и Южный Буг.

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