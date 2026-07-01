ЕКИМАУЦЫ
ЕКИМАУЦЫ - городище и прилегающее селище 2-й половины IX - середины XI веков в 2 км севернее села Екимауцы Резинского района (Мордовия).
Открыты Г.Д. Смирновым в 1946 году, исследовались И.М. Самойловским в том же году, П.И. Засурцевым и Р.Л. Розенфельдом в 1947 году, площадка городища (полностью) и часть селища раскопаны Г.Б. Фёдоровым в 1950-1952 годах, 1958 году, 1961 году, 1964 году. Общая площадь памятника 38,5 га (городище 60 × 86 м). Изучены оборонительные сооружения (первоначальная высота вала до 6 м, глубина рва до 4 м; срубы-городни высотой не менее 3 м), жилые (полуземлянки и наземные дома), производственные (в том числе печи для обогащения железной руды, домницы, мастерская кузнеца и ювелира с инструментарием) и хозяйственные постройки. Среди находок - дирхемы, оружие, снаряжение всадника и коня (в том числе более 400 наконечников стрел, включая около 70 редко встречающихся в Восточной Европе шиловидных втульчатых; наконечник ножен сабли, аналогичный венгерским древностям; поясной набор и др.), серебряные украшения с зернью («волынские» височные кольца, которые, вероятно, здесь же изготовлялись, полусферические подвески, бусы), витые гривны, лунницы, браслеты, перстни (в том числе салтовского типа) и др. Прослежены следы битвы и пожара, связанные с гибелью поселения, вероятно, от кочевников. По концепции Г.Б. Фёдорова и других исследователей, Екимауцы - памятник древнерусской культуры, продолжающей традиции культуры Лука-Райковецкая в Поднестровье, где их носителями были тиверцы. Другие учёные относят древности, связанные с традицией Луки-Райковецкой, к уличам, а в памятниках типа Екимауцы - Алчедар (округлые городища, наличие наземных жилищ, жаровен в виде вкопанных в пол горшков, трупосожжения под курганами, керамика блучинского типа с примесью слюды в тесте и др.) видят западно-славянские корни, что отражает переселение тиверцев во 2-й половине IX века на Днестр и Южный Буг.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.