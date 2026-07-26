ЕКАТЕРИНЫ ОРДЕН

ЕКАТЕРИНЫ ОРДЕН - орден Святой Великомученицы Екатерины, одна из высших наград в Российской империи.

Им на­гра­ж­да­лись жен­щи­ны (един­ст­вен­ное ис­клю­че­ние - сын А.Д. Мен­ши­ко­ва - свет­лей­ший князь А.А. Мен­ши­ков, на­гра­ж­дён­ный ор­де­ном в 1727 году, в том же го­ду зна­ки ор­де­на у не­го бы­ли ото­бра­ны). Уч­ре­ж­дён в па­мять Прут­ско­го по­хо­да 1711 года, ког­да Ека­те­ри­на Алек­се­ев­на (бу­ду­щая императрица Ека­те­ри­на I) по­жерт­во­ва­ла свои дра­го­цен­но­сти ра­ди ос­во­бож­де­ния российской ар­мии от не­ми­нуе­мо­го пле­на. Пер­вой на­граж­дён­ной ста­ла са­ма ца­ри­ца Ека­те­ри­на Алек­се­ев­на [24.11(5.12).1714]. Устав ордена Екатерины со­став­лен в 1713 году и под­твер­ждён Ус­та­нов­ле­ния­ми о российских им­пе­ра­тор­ских ор­де­нах 1797 года. Со­глас­но им, орден Екатерины имел 2 сте­пе­ни: 1-ю («боль­шой крест») и 2-ю («ма­лый крест»; на­граж­дён­ные им име­но­ва­лись так­же «ка­ва­лер­ст­вен­ны­ми» да­ма­ми). На­чаль­ни­цей, или Ор­ди­но­мей­сте­ром, ордена Екатерины яв­ля­лась ца­ри­ца (им­пе­рат­ри­ца), а На­ме­ст­ни­цей, или Диа­ко­ни­сой, - суп­ру­га на­след­ни­ка пре­сто­ла. В слу­чае кон­чи­ны им­пе­ра­то­ра вдов­ст­вую­щая им­пе­рат­ри­ца со­хра­ня­ла ор­ди­но­мей­стер­ское по­ло­же­ние, а суп­ру­га цар­ст­вую­ще­го им­пе­ра­то­ра до её смер­ти ос­та­ва­лась Диа­ко­ни­сой.

Де­виз ордена Екатерины - «За лю­бовь и Оте­че­ст­во». На кре­сте ор­де­на с лу­ча­ми, ук­ра­шен­ны­ми дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, - боль­шой ме­даль­он, на нём - изо­бра­же­ние си­дя­щей святой Ека­те­ри­ны с боль­шим бе­лым кре­стом (в цен­тре его - ма­лый брил­ли­ан­то­вый кре­стик) и паль­мо­вой вет­вью в ру­ках, над изо­бра­же­ни­ем - ли­те­ры C. B. E. (Святая Ве­ли­ко­му­че­ни­ца Ека­те­ри­на). В уг­лах боль­шо­го кре­ста - латинские бу­к­вы DSFR («Domine, salvum fac regem» – «Гос­по­ди, спа­си Ца­ря»). На обо­рот­ной сто­ро­не ме­даль­о­на в ка­че­ст­ве ал­лю­зии на дея­ния ца­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны изо­бра­жа­лась че­та ор­лов, ис­треб­ляю­щая змей у под­но­жия ру­ин баш­ни, на вер­ху ко­то­рой - гнез­до с птен­ца­ми, а над ним над­пись на латинском языке: «Aequant Munia Com­paris» («Тру­да­ми срав­ни­ва­ет­ся с суп­ру­гом»). Крест 1-й сте­пе­ни но­сил­ся че­рез пра­вое пле­чо на лен­те ши­ри­ной 10 см (пер­во­на­чаль­но бе­лая с зо­ло­той кай­мой, с 1797 года крас­ная с се­реб­ря­ной кай­мой), 2-й сте­пе­ни - на ле­вой сто­ро­не гру­ди на бан­те, на ко­то­ром был на­чер­тан де­виз ор­де­на. По ука­зу императора Алек­сан­д­ра II (1856) кре­сты 1-й сте­пе­ни ук­ра­ша­лись брил­ли­ан­та­ми, 2-й сте­пе­ни - ал­ма­за­ми. В ме­даль­о­не се­реб­ря­ной 8-ко­неч­ной звез­ды в крас­ном по­ле изо­бра­жён се­реб­ря­ный крест, а по ок­руж­но­сти - де­виз ор­де­на. Ор­ден­ская оде­ж­да: пла­тье из се­реб­ря­но­го гла­зе­та с зо­ло­тым шить­ём, со шну­ра­ми и зе­лё­ным бар­хат­ным шлей­фом, а так­же зе­лё­ная бар­хат­ная шля­па, ук­ра­шен­ная по­лу­кру­жи­ем с се­реб­ря­ным шить­ём или дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. На­чаль­ни­ца ордена Екатерины сверх то­го но­си­ла зе­лё­ную бар­хат­ную с гор­но­стая­ми епан­чу и ор­ден­ские зна­ки бóльших раз­ме­ров. Ор­ден­ский празд­ник - 24 но­яб­ря. Ор­ден­ская цер­ковь - церковь Святой Ека­те­ри­ны при Училище ор­де­на для вос­пи­та­ния бла­го­род­ных де­виц в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ека­те­ри­нин­ский зал Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца, по­свя­щён­ный ордену Екатерины, яв­лял­ся трон­ным за­лом российских им­пе­рат­риц.

Ор­де­ном мог­ли быть на­гра­ж­де­ны толь­ко ли­ца дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, в том числе ино­стран­ки. Ве­ли­кие княж­ны по­лу­ча­ли орден Екатерины 1-й сте­пе­ни при кре­ще­нии, а княж­ны императорского до­ма - по дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия. По­жа­ло­ва­ние ордена Екатерины за­ви­се­ло от На­чаль­ни­цы и про­из­во­ди­лось час­то «во вни­ма­ние к за­слу­гам» ро­ди­те­лей или суп­ру­гов дам. Ка­ж­дая на­гра­ж­дае­мая при­но­си­ла при­ся­гу го­су­да­рю в при­сут­ст­вии На­чаль­ни­цы и быв­ших при дво­ре дам «боль­шо­го кре­ста» и «ка­ва­лер­ст­вен­ных» дам. Чис­ло дам «боль­шо­го кре­ста» не долж­но бы­ло пре­вы­шать 12, «ка­ва­лер­ст­вен­ных» дам - 94. На­гра­ж­дён­ным вме­ня­лись в обя­зан­но­сти де­ла бла­го­тво­ри­тель­но­сти, в том числе и вы­куп на свои день­ги по­пав­ше­го в «вар­вар­ский плен» хри­стиа­ни­на, по­пе­че­ние об Училище ор­де­на для вос­пи­та­ния бла­го­род­ных де­виц. На­гра­ж­дён­ные вно­си­ли в Ка­пи­тул российских ор­де­нов еди­но­вре­мен­но пла­ту на бо­го­угод­ные за­ве­де­ния 400 рублей (1-я сте­пень) или 250 рублей (2-я сте­пень). Все­го орденом Екатерины бы­ло на­гра­ж­де­но свыше 800 человек. В чис­ле на­гра­ж­дён­ных орденом Екатерины 1-й сте­пе­ни: свет­лей­шая княгиня Д.М. Мен­ши­ко­ва (1726), княгиня Е.П. Ба­ря­тин­ская (1762), княгиня Е.Р. Даш­ко­ва (1762), графиня Ю.Ф. Ба­ра­но­ва (1856) и др.

Орден Екатерины уп­разд­нён дек­ре­том ВЦИК и СНК от 10(23) ноября 1917 года.

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