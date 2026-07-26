ЕКАТЕРИНЫ ОРДЕН
ЕКАТЕРИНЫ ОРДЕН - орден Святой Великомученицы Екатерины, одна из высших наград в Российской империи.
Им награждались женщины (единственное исключение - сын А.Д. Меншикова - светлейший князь А.А. Меншиков, награждённый орденом в 1727 году, в том же году знаки ордена у него были отобраны). Учреждён в память Прутского похода 1711 года, когда Екатерина Алексеевна (будущая императрица Екатерина I) пожертвовала свои драгоценности ради освобождения российской армии от неминуемого плена. Первой награждённой стала сама царица Екатерина Алексеевна [24.11(5.12).1714]. Устав ордена Екатерины составлен в 1713 году и подтверждён Установлениями о российских императорских орденах 1797 года. Согласно им, орден Екатерины имел 2 степени: 1-ю («большой крест») и 2-ю («малый крест»; награждённые им именовались также «кавалерственными» дамами). Начальницей, или Ординомейстером, ордена Екатерины являлась царица (императрица), а Наместницей, или Диаконисой, - супруга наследника престола. В случае кончины императора вдовствующая императрица сохраняла ординомейстерское положение, а супруга царствующего императора до её смерти оставалась Диаконисой.
Девиз ордена Екатерины - «За любовь и Отечество». На кресте ордена с лучами, украшенными драгоценными камнями, - большой медальон, на нём - изображение сидящей святой Екатерины с большим белым крестом (в центре его - малый бриллиантовый крестик) и пальмовой ветвью в руках, над изображением - литеры C. B. E. (Святая Великомученица Екатерина). В углах большого креста - латинские буквы DSFR («Domine, salvum fac regem» – «Господи, спаси Царя»). На оборотной стороне медальона в качестве аллюзии на деяния царицы Екатерины Алексеевны изображалась чета орлов, истребляющая змей у подножия руин башни, на верху которой - гнездо с птенцами, а над ним надпись на латинском языке: «Aequant Munia Comparis» («Трудами сравнивается с супругом»). Крест 1-й степени носился через правое плечо на ленте шириной 10 см (первоначально белая с золотой каймой, с 1797 года красная с серебряной каймой), 2-й степени - на левой стороне груди на банте, на котором был начертан девиз ордена. По указу императора Александра II (1856) кресты 1-й степени украшались бриллиантами, 2-й степени - алмазами. В медальоне серебряной 8-конечной звезды в красном поле изображён серебряный крест, а по окружности - девиз ордена. Орденская одежда: платье из серебряного глазета с золотым шитьём, со шнурами и зелёным бархатным шлейфом, а также зелёная бархатная шляпа, украшенная полукружием с серебряным шитьём или драгоценными камнями. Начальница ордена Екатерины сверх того носила зелёную бархатную с горностаями епанчу и орденские знаки бóльших размеров. Орденский праздник - 24 ноября. Орденская церковь - церковь Святой Екатерины при Училище ордена для воспитания благородных девиц в Санкт-Петербурге. Екатерининский зал Большого Кремлёвского дворца, посвящённый ордену Екатерины, являлся тронным залом российских императриц.
Орденом могли быть награждены только лица дворянского происхождения, в том числе иностранки. Великие княжны получали орден Екатерины 1-й степени при крещении, а княжны императорского дома - по достижении совершеннолетия. Пожалование ордена Екатерины зависело от Начальницы и производилось часто «во внимание к заслугам» родителей или супругов дам. Каждая награждаемая приносила присягу государю в присутствии Начальницы и бывших при дворе дам «большого креста» и «кавалерственных» дам. Число дам «большого креста» не должно было превышать 12, «кавалерственных» дам - 94. Награждённым вменялись в обязанности дела благотворительности, в том числе и выкуп на свои деньги попавшего в «варварский плен» христианина, попечение об Училище ордена для воспитания благородных девиц. Награждённые вносили в Капитул российских орденов единовременно плату на богоугодные заведения 400 рублей (1-я степень) или 250 рублей (2-я степень). Всего орденом Екатерины было награждено свыше 800 человек. В числе награждённых орденом Екатерины 1-й степени: светлейшая княгиня Д.М. Меншикова (1726), княгиня Е.П. Барятинская (1762), княгиня Е.Р. Дашкова (1762), графиня Ю.Ф. Баранова (1856) и др.
Орден Екатерины упразднён декретом ВЦИК и СНК от 10(23) ноября 1917 года.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.