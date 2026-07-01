ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ

Обнаруженные под городом Екатеринбургом останки предположительно императора Николая II Александровича и членов его семьи.

В ночь на 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге произошло убийство сотрудниками Уральской ЧК мучеников страстотерпцев имп. Николая II, имп. Александры Феодоровны, их детей - великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и вел. кн. Алексия, а также находившихся вместе с царской семьей лейб-медика Е. С. Боткина, горничной А. С. Демидовой, повара И. М. Харитонова и слуги А. Е. Труппа. Исполнители казни во главе с Я. М. Юровским приняли особые меры, для того чтобы уничтожить тела казненных или же сделать невозможным их обнаружение. Следователь Н. А. Соколов, проводивший расследование убийства царской семьи по поручению правительства адмирала А. В. Колчака и в дальнейшем по собственной инициативе в эмиграции, не смог определить местонахождение останков и пришел к выводу о почти полном их уничтожении (фрагменты тел погибших, найденные Соколовым, были вывезены из России и впосл. переданы в ц. прав. Иова Многострадального РПЦЗ в Брюсселе).

В 1979 г. неформальная группа, возглавляемая кинодраматургом Г. Т. Рябовым и историком-краеведом А. Н. Авдониным, руководствуясь в поисках прежде всего материалами Юровского, после неск. лет исследований обнаружила в районе дороги из Свердловска (ныне Екатеринбург) к дер. Коптяки захоронение, принятое исследователями за могилу царской семьи. Весной 1991 г. Авдонин поставил в известность о своей находке администрацию Свердловской обл. 11-13 июля 1991 г. прокуратурой Свердловской обл. было произведено вскрытие захоронения, в к-ром были обнаружены останки 9 чел. 19 авг. 1993 г. Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено дело по расследованию убийства царской семьи. Дело велось старшим прокурором-криминалистом Генеральной прокуратуры В. Н. Соловьёвым. 23 окт. того же года Правительством РФ была создана Гос. комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков имп. Николая II и членов его семьи. В состав комиссии, возглавленной зам. председателя Правительства РФ Ю. Ф. Яровым, вошел митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков).

В рамках ведения уголовного дела Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы (впосл. Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы) Минздрава России провело антропологические исследования по идентификации найденных останков методами пластической реконструкции внешнего вида погибших, сравнения с прижизненными фотографиями и др. Из-за недостаточного технического оснащения лаборатории генетического анализа Бюро Главной судебно-медицинской экспертизы и отсутствия технических возможностей в др. учреждениях России генетические экспертизы Е. о. проводились в Олдермастонском центре криминалистических исследований Мин-ва внутренних дел Великобритании (сент. 1992 - июль 1993) и в Лаборатории ДНК-идентификации Военно-медицинского ин-та Мин-ва обороны США (июнь - сент. 1995). Итогом проведенных судебно-медицинских экспертиз стал вывод о принадлежности Е. о. царской семье и ее слугам (останки вел. кн. Алексия и вел. кнж. Марии были признаны необнаруженными).

Проблема идентификации Е. о. вызывала неоднозначную общественную реакцию как в России, так и в рус. диаспоре за рубежом. Критике, подчас резкой, подвергалась работа Гос. комиссии и экспертных групп. Дискуссия в СМИ о «подлинности» Е. о. вносила смущение в среду верующих. Проблема Е. о. приобретала особую остроту в связи с уже происшедшей к тому времени канонизацией имп. Николая II и членов его семьи РПЦЗ (1981) и обсуждением вопроса о причислении царственных мучеников к лику святых в России. Для правосл. верующих важно было иметь убедительные доказательства подлинной принадлежности Е. о. царской семье, к-рые исключали бы опасность почитания лжемощей.

15 сент. 1995 г. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о закрытии уголовного дела, связанного с убийством царской семьи, что влекло за собой и прекращение работы Гос. комиссии. 6 окт. 1995 г. на заседании Свящ. Синода РПЦ по докладу митр. Ювеналия было высказано единодушное мнение о необходимости продолжить работу комиссии по изучению оставшихся нерешенными вопросов. Свящ. Синод высказался за продолжение исследований и за целесообразность образования международной экспертной комиссии с включением в ее состав независимых специалистов в области судебной медицины, антропологии и криминалистики, а также за сотрудничество Гос. комиссии при Правительстве РФ с созданной российской диаспорой за рубежом экспертной комиссией во главе с П. Н. Колтыпиным-Валовским. Было сформулировано 10 вопросов, требующих дополнительных исследований. 15 нояб. 1995 г. эти вопросы были представлены на заседании Гос. комиссии и уже от имени комиссии перечислены в письме Ярова Генеральному прокурору РФ Ю. И. Скуратову с просьбой изыскать возможности для окончания экспертных исследований и решения поставленных комиссией вопросов в рамках уголовного дела. Скуратов признал преждевременность решения о прекращении уголовного дела, поскольку не был проведен ряд экспертиз.

Заседания Гос. комиссии не проводились с 21 февр. 1996 по 3 нояб. 1997 г., неск. раз менялись председатели комиссии: В. Г. Кинелёв (февр.-нояб. 1996), В. Н. Игнатенко (нояб. 1996 - май 1997), Б. Е. Немцов (с 30 мая 1997). 17 июля 1997 г. Свящ. Синод повторно постановил считать, что представленное Церковью в 1995 г. мнение о проведении дополнительных исследований по идентификации Е. о. имеет решающее значение для продолжения работы Гос. комиссии. С приближением в 1998 г. 80-летия мученической кончины царской семьи проблема Е. о. приобретала все большую актуальность. 7 нояб. 1997 г. было принято постановление Правительства РФ о проведении дополнительной идентификационной экспертизы, предполагающей максимально полное описание останков в соответствии с совр. возможностями медицинской криминалистики и антропологии. Были проведены новые экспертизы, включая генетическую, в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ.

23 янв. 1998 г. Генеральная прокуратура РФ представила справку о вопросах, связанных с исследованием гибели царской семьи, в к-рой обосновывался факт принадлежности останков, обнаруженных 11-13 июля 1991 г. в окрестностях Екатеринбурга, членам семьи имп. Николая II и лицам из их окружения. В справке содержались ответы на ранее предложенные 10 вопросов. Ответы, однако, во многом носили условный характер. Так, в частности, говорилось об отсутствии генетического стоматологического исследования из-за недостатка материала; признавалось, что установить место захоронения останков вел. кн. Алексия и вел. кнж. Марии не представлялось возможным, хотя полное их уничтожение сотрудниками Юровского не подтверждалось. Возражения оппонентов версии прокуратуры отклонялись под предлогом недостаточности их доказательной базы. Следствие отрицало ритуальный характер убийства и определяло его исключительно как политическое.

30 янв. 1998 г., рассмотрев материалы, представленные Генеральной прокуратурой РФ и Республиканским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, Гос. комиссия под председательством Немцова посчитала, что на 10 ранее поставленных вопросов получены удовлетворительные ответы, подтверждающие заключение прокуратуры. Комиссия приняла решение о завершении работы по идентификации останков и признала Е. о. принадлежащими членам царской семьи: имп. Николаю II, имп. Александре Феодоровне, их дочерям Ольге, Татиане и Анастасии - и сопровождавшим царскую семью лицам. Большинством голосов комиссия приняла решение о захоронении останков как останков членов царской семьи и сопровождавших их лиц 17 июля 1998 г. (в день 80-летия расстрела) в Петропавловском соборе С.-Петербурга. Митр. Ювеналий на заседании комиссии выступил с заявлением, что заключения Генеральной прокуратуры и Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы нельзя принять с абсолютной достоверностью, в связи с чем он не может отнестись с доверием к изложенной в них позиции Генеральной прокуратуры и судмедэкспертов. С особыми мнениями также выступили члены комиссии С. А. Беляев и В. В. Алексеев, заявившие об отсутствии в заключении Генеральной прокуратуры удовлетворительных ответов на ранее поставленные комиссией вопросы.

26 февр. Свящ. Синод заслушал доклад митр. Ювеналия о завершающем этапе работы Гос. комиссии и принял к сведению информацию о решениях комиссии. Свящ. Синод отметил, что оценка достоверности научных и следственных заключений, равно как свидетельство об их незыблемости или неопровержимости, не входит в компетенцию Церкви. Научная и историческая ответственность за принятые в ходе следствия и изучения выводы относительно обнаруженных под Екатеринбургом останков полностью ложится на Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ и Генеральную прокуратуру РФ. Решение Гос. комиссии об идентификации останков как принадлежащих семье имп. Николая вызвало серьезные сомнения в Церкви и обществе. Вместе с тем имелись основания считать найденные под Екатеринбургом останки принадлежащими жертвам богоборческой власти. Также отмечалось, что затянувшаяся процедура криминалистической экспертизы привела к тому, что останки остаются без христ. погребения в течение недопустимо долгого времени. Свящ. Синод высказался за безотлагательное погребение останков в символической могиле-памятнике и за возвращение к окончательному решению вопроса об их захоронении только после разрешения всех сомнений относительно их принадлежности царской семье. Несмотря на такую позицию, выраженную Свящ. Синодом, 27 февр. Правительство РФ согласилось с решением Гос. комиссии о торжественном захоронении Е. о. в Петропавловском соборе в С.-Петербурге, рядом с усыпальницами имп. рода Романовых.

9 июня 1998 г. Свящ. Синод постановил в ознаменование 80-летия страстотерпческой кончины имп. Николая II, членов его семьи и их верных слуг совершить в храмах панихиду с возношением имен имп. Николая, его супруги, их чад, верных слуг и всех в годину лютых гонений за веру Христову умученных и убиенных. По поводу предстоящего захоронения Е. о. была подтверждена позиция Церкви, выраженная в определении Свящ. Синода от 26 февр. В силу этого участие в захоронении Е. о. Предстоятеля РПЦ или любого иного иерарха было сочтено невозможным. Имея в виду просьбы о сопровождении захоронения Е. о. подобающими церковными действиями, в совершении к-рых Церковь никогда и никому не отказывает, Свящ. Синод благословил митр. С.-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова) направить клириков из числа подведомственного ему духовенства для совершения панихиды.

14 июля 1998 г. Патриарх Алексий II выступил с телеобращением, в котором выразил глубокое сожаление, что скорбная годовщина убиения царской семьи омрачена ожесточенными спорами о найденных под Екатеринбургом останках. Любые научные доводы не могут поставить точку в деле о Е. о. до тех пор, пока существуют не менее весомые научные возражения. Церковь, как пояснил Патриарх, предложила приемлемый для всех, разумный и мирный выход из создавшегося положения. Однако после решения Правительства РФ захоронить Е. о. как царские священноначалие РПЦ, имеющее своим долгом заботу о единстве Церкви и содействие гражданскому миру и согласию, приняло решение воздержаться от поддержки той или иной т. зр., а следов., и от участия в церемонии захоронения Е. о., к-рое могли бы расценить как признание их принадлежности царской семье. Патриарх напомнил, что, если при предстоящем рассмотрении вопроса о возможной канонизации царской семьи император и его близкие будут причислены к лику страстотерпцев и их останки будут почитаться как св. мощи, недопустимо, чтобы в Церкви отсутствовало согласие относительно их подлинности. Канонизация, подчеркнул Патриарх, может совершаться и в отсутствие останков святого. В завершение обращения Патриарх призвал верующих в этот скорбный и памятный день помолиться об упокоении царской семьи и всех убиенных и пострадавших в годы богоборчества и не уступать давлению суетного разномыслия, чуждого церковному и народному благу.

Церемония захоронения Е. о. состоялась 17 июля 1998 г. в С.-Петербурге в Петропавловском соборе по ритуалу, близкому к ритуалу имп. похорон. В церемонии принял участие Президент России Б. Н. Ельцин, объявивший о своем решении только накануне, во время телеобращения. На погребении Е. о. присутствовала только часть представителей Дома Романовых; вел. кнг. Леонида Георгиевна, ее дочь вел. кнг. Мария Владимировна и вел. кн. цесаревич Георгий приняли участие в панихиде в Троице-Сергиевом соборе ТСЛ, которую отслужил Патриарх Алексий II.

Захоронение Е. о. не внесло в общество успокоения, подлинность останков по-прежнему подвергается сомнению. Отсутствует единое мнение относительно идентификации Е. о. и среди экспертов. Так, проф. Тацуо Нагаи (Япония) по результатам проведенных им генетических экспертиз сделал ряд заявлений о несовпадении сохранившихся в Японии образцов крови имп. Николая и биологических образцов др. представителей Дома Романовых с образцами из Е. о. (1999, 2001, 2004). Сомнение в обоснованности выводов прежних генетических исследований также выразила международная группа ученых, проводивших комплексную генетическую экспертизу на базе генетической лаборатории Станфордского ун-та (шт. Калифорния, США) и Национальной лаборатории ДНК Армии США в Лос-Аламосе (дек. 2003).

29 июля 2007 г. в результате поисковых мероприятий, проводившихся под Екатеринбургом представителями общественных организаций Свердловской обл., были обнаружены останки, отождествленные организаторами раскопок с останками детей имп. Николая II вел. кн. Алексия и вел. кнж. Марии. 21 авг. Генеральная прокуратура РФ возобновила следственное дело о гибели царской семьи, начато проведение комплекса судебно-медицинских исследований по идентификации обнаруженных останков. Со стороны представителей РПЦ было высказано мнение, что новые находки под Екатеринбургом пока не дают никаких оснований для пересмотра позиции Церкви в отношении Е. о.

Автор статьи: Д. Н. Никитин

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