ЕКАТЕРИНБУРГ
Город в России, центр Свердловской области и Уральского федерального округа.
Крупный пром., научный и культурный центр России. Нас. 1308,4 тыс. чел. (2006), четвёртый по численности населения город страны (после Москвы, С.-Петербурга и Новосибирска). Расположен в юж. части области, на вост. склоне Ср. Урала, на р. Исеть. Крупный узел железных и автомобильных дорог. Междунар. аэропорт Кольцово. Метрополитен (1991).
Датой основания города принято считать день пуска [7(18).11.1723] первого цеха (т. н. молотовой фабрики) казённого металлургич. завода, вокруг которого впоследствии сложился город, названный в честь имп. Екатерины I. Место для постройки завода выбрано В. Н. Татищевым. Строительством завода и города руководил В. И. Геннин. Офиц. открытие завода состоялось 24.11(5.12).1723 (закрыт к 1737). С нач. 18 в. здесь находился центральный орган управления горнозаводской промышленностью Урала и Сибири. В 1726 в Е. открыт Монетный двор, началось изготовление медных денег, сначала «плат» (тяжёлых квадратных пластин), в 1735–1876 выпускалась медная монета (до 80% рос. чекана). В 1726 основана камнерезная мастерская (с 1751 камнерезная и шлифовальная фабрика, с нач. 19 в. Екатеринбургская гранильная фабрика). В 1745 крестьянин Е. С. Марков обнаружил золото в окрестностях Е., в 1753 основаны Берёзовские золотые промыслы. В 1783 через Е. прошёл Большой Сибирский тракт.
Город с 1781. В 1781–96 Е. – центр Екатеринбургской обл., входившей в Пермское наместничество, в 1797–1919 уездный город Пермской губернии, в 1807–63 имел статус «горного города», являлся центром образованного Екатеринбургского горного окр., подчинявшегося Горному деп-ту Мин-ва финансов. Среди ремёсел Е. преобладало камнерезное и ювелирное иск-во. В 1831 в Е. переведено Пермское горное правление, а также резиденция Гл. начальника горных заводов хребта Уральского.
В 1872 открыт Сибирский торговый банк (к нач. 20 в. один из крупнейших в России). Во 2-й пол. 19 в. Е. стал крупным ж.-д. узлом, через который прошли линии Екатеринбург – Пермь (1878; первая на Урале железная дорога, связала заводы Ср. Урала с Е.), Екатеринбург – Тюмень (1885), Екатеринбург – Челябинск (1896; сначала являлась частью Транссибирской магистрали, затем отошла к Пермской ж. д.), Екатеринбург – Казань (к 1924). Большую роль в экономич. и обществ. жизни города сыграла прошедшая в Е. Сибирско-Уральская научно-пром. выставка (1887), в которой участвовало ок. 4 тыс. экспонентов. К 1904 в Е. насчитывалось ок. 50 пром. предприятий, самые крупные: Верх-Исетский передельный завод (основан близ Е. в 1725 по инициативе В. И. Геннина, с 1917 в черте города; ныне «Верх-Исетский металлургический завод» и «ВИЗ-Сталь»), Нижне-Исетский металлургич. завод (1798–1915, производил чугун, разл. сорта железа, арт. снаряды, якоря), механич. завод Ф. Е. Ятеса, выпускавший паровые машины (основан в 1817 как Мельковская золотопромывальная фабрика, с 1922 завод «Металлист», ныне «Уралтрансмаш»), машиностроительные, водочные, суконные фабрики и др.
Е. являлся центром урало-сибирского старообрядчества. Мн. екатеринбургские купцы (Казанцевы, Рязановы и др.), приказчики частных заводов и заводовладельцы (Л. И. Расторгуев, П. Я. Харитонов) были влиятельными членами екатеринбургской общины беглопоповцев (глава – Я. М. Рязанов), добивавшейся легализации старообрядчества в нач. 1820-х гг. С 1885 Е. – кафедральный город Екатеринбургской и Верхотурской епархии РПЦ.
После Окт. революции 1917 в Е. располагался образованный в янв. 1918 Уральский областной совет во главе с А. Г. Белобородовым – высший орган сов. власти на Урале. В ночь с 16 на 17.7.1918, в условиях наступления войск Чехосл. корпуса со стороны Челябинска и Тюмени, в Е. в быв. доме Н. Н. Ипатьева расстреляны быв. имп. Николай II, его семья и приближённые. После боя 25 июля части РККА оставили Е., город был занят частями Чехосл. корпуса и Сибирской армии. В Е. образовано Врем. областное правительство Урала (нач. августа – 10 нояб. 1918), распространившее свою власть на Пермскую, части Вятской, Оренбургской и Уфимской губерний, возобновила деятельность Гор. дума (с марта 1918 вместо неё действовал исполком гор. Совета рабочих и солдатских депутатов). В Е. состоялся Съезд членов Всерос. учредит. собрания, находился его исполком (В. М. Чернов, В. К. Вольский, И. М. Брушвит и др.), 19.11.1918 участники Съезда были арестованы по распоряжению А. В. Колчака, исполнит. власть на Урале перешла к назначенному Колчаком начальнику Уральского края С. С. Постникову. Е. стал одним из центров воен. управления и формирования Сибирской армии. В ходе наступательной Екатеринбургской операции части РККА 14.7.1919 вновь заняли Е. Центр Екатеринбургской губернии (1919–23), Уральской области (1923–1934), Свердловской области (с 1934).
К нач. 1940-х гг. в городе действовали 85 фабрик и заводов, ок. 40% объёма всей производимой продукции приходилось на машиностроение и металлообработку. В период Вел. Отеч. войны в Свердловск было эвакуировано св. 50 крупных предприятий (производили разл. воен. продукцию – танки, самоходные арт. установки, орудия и др.); объём произ-ва вырос в 6 раз.
Город со множеством лесопарков и скверов (в т. ч. Историч. сквер с Геологич. аллеей из глыб уральских горных пород на месте металлургич. завода, построенного в 1723) расположен по обоим берегам р. Исеть, превращённой в систему ступенчато расположенных водоёмов (самый крупный – Верх-Исетский пруд). В основе прямоугольной сетки улиц центр. районов – регулярная схема уральского завода-крепости 18 в. и генеральные планы 1804, 1829, 1845. Облик старого Е. во многом определяют постройки в стиле классицизма: Горная канцелярия (1737–39, по проекту И. фон Баннера; перестроена в 1833–35 по проекту арх. М. П. Малахова; ныне – в комплексе консерватории), быв. усадьба Расторгуева-Харитонова (1794–1836, после 1824 арх. Малахов), собств. загородный дом Малахова (1817–20), дома гл. начальника горных заводов хребта Уральского (1818) и гл. лесничего уральских заводов (1830), аптека горного ведомства (1821; с 1992 Музей истории камнерезного и ювелирного иск-ва), ансамбль зданий Верх-Исетского завода [гл. контора (1828), госпиталь (1824–26; ныне поликлиника), ц. Рождества Христова (1837–1838) и комплекс производств. зданий (1-я пол. 19 в.)], т. н. Большой (1815–1818) и Малый (1835–40) дома Рязановых (все – арх. Малахов), здание первого гор. театра (1847, арх. К. Г. Турский; ныне кинотеатр). Сохранились также: ц. Вознесения Господня (1792–1818), Новотихвинский женский мон. (основан в 1799 как женская община, учреждён в 1809, закрыт в 1920, воссоздан в 1994; Успенская ц., 1778–82; собор Св. Александра Невского в стиле классицизма, 1838–52, архитекторы Л. И. Шарлеман, Д. И. Висконти, М. П. Малахов; ц. Всех Святых, 1900), Свято-Троицкий кафедральный собор (1818–54; восстановлен в 1997–2000), Иоанно-Предтеченский собор (1846–60), ц. Воздвижения Св. Креста (1878–80; с 1995 Крестовоздвиженский мужской мон.), ц. Всех Святых на Михайловском кладбище (1886–90), дерев. застройка Литературного квартала (в быв. доме М. Я. Алексеевой с 1980 – Гос. музей писателей Урала); Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (основан в 1940; открыт в 1946); дома в стиле эклектики [быв. дом Н. И. Севастьянова, 1866, арх. А. И. Падучев; усадьба Железнова, 1895, арх. А. Б. Турчевич (ныне Ин-т истории и археологии УрО РАН); уездное казначейство, 1906, арх. П. А. Заруцкий]. Главные магистрали города (просп. Ленина, улицы Малышева, Куйбышева, 8 марта и др.) активно застраивались со 2-й пол. 1920-х гг. В стиле конструктивизма построены: «Дом контор» (1930, арх. В. И. Смирнов), жилой комплекс «Городок чекиста» (1929–36, арх. И. П. Антонов, В. Д. Соколов, А. М. Тумбасов), комплекс Втузгородка (1929–30), быв. Дом печати (1929–30, арх. Г. А. Голубев), спорткомплекс «Динамо» (1929–34, арх. В. Д. Соколов); в стиле сов. неоклассицизма – Управление Свердловской ж. д. (1928, арх. К. Т. Бабыкин), Дом офицеров (1937–41, арх. В. В. Емельянов), здание гор. администрации (1947–1954, арх. Голубев), гл. корпус Уральского гос. ун-та (1953–57, арх. А. П. Тафф). Вблизи заводов строились крупные жилые массивы (соцгородок «Уралмаша», 1929–40, архитекторы П. В. Оранский, М. И. Рейшер). По генеральному плану 1972 центр города протянулся вдоль р. Исеть. Среди построек кон. 20 – нач. 21 вв.: ц. Рождества Христова «на "Уралмаше"» (1996–98), храм-памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших (2000–03; на месте дома Ипатьева, разрушенного в 1977). Памятники: Я. М. Свердлову (1927, скульптор М. Я. Харламов), Г. К. Жукову (1995; скульптор К. В. Грюнберг); В. Н. Татищеву и В. И. Геннину (1998; скульптор П. П. Чусовитин), А. С. Попову, П. П. Бажову и др.
В Е. функционируют УрО РАН (1932), 137 н.-и. ин-тов, конструкторских бюро и др. науч. учреждений (2007). 28 вузов, в т. ч. 18 государственных: Уральский горный ун-т (1914; совр. назв. и статус с 2004), Уральский ун-т им. М. Горького (1920), Уральский технич. ун-т (1920; совр. назв. и статус с 1992; здание – 1929–1939, арх. Г. Я. Вольфензон и др.), Уральский лесотехнич. ун-т (1930; совр. назв. с 2001), Уральская мед. академия (1931; совр. назв. и статус с 1995), Уральская юридич. академия (1931; совр. назв. и статус с 1992), Уральская конс. (основана в 1934 как Свердловская конс., с 1939 им. М. П. Мусоргского, с 1946 совр. назв.), Уральская архит.-худож. академия (1947; совр. назв. с 1995), Рос. проф.-педагогич. ун-т (1979; совр. назв. с 2001), Уральская академия гос. службы (1991; совр. назв. с 1995) и др. Свердловская областная универсальная науч. б-ка им. В. Г. Белинского (1899), Свердловская областная межнациональная б-ка (1936), Центр. гор. б-ка им. А. И. Герцена (1997; св. 40 филиалов) и др.
Музеи: Свердловский областной краеведческий (1871; с 1979 музейное объединение, 11 филиалов; в быв. доме Поклевских-Козелл, 1870, арх. М. Л. Реутов), изобразит. искусств (1936; с 1992 совр. назв.; в здании Екатеринбургского горного госпиталя, 1749; крупное собрание рус. живописи, уральских самоцветов; крупнейшее собрание произведений каслинского литья, в т. ч. павильон для Всемирной выставки в Париже 1900), истории Екатеринбурга (основан в 1939 как Дом-музей Я. М. Свердлова; с 1995 совр. назв.), истории архитектуры и пром. техники Урала (1973), Музей радио им. А. С. Попова (1986), фотографич. музей «Дом Метенкова» (открыт в 1998; в доме одного из первых уральских фотографов В. Л. Метенкова, с 1883 жившего в Е.), Свердловский областной музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» (1994), «Невьянская икона», мемориальные Дом-музей П. П. Бажова (основан в 1967, открыт в 1969) и Дом-музей Ф. М. Решетникова (1991).
Театры: Екатеринбургский театр оперы и балета, драмы (1930), ТЮЗ (1930), кукольный (1932), муз. комедии (1933), Театр балета «Щелкунчик» (1988), «Провинциальные танцы» (1990) и др. Свердловская гос. филармония (1936; в здании быв. Делового клуба, 1915–27, архитекторы К. А. Полков, К. Т. Бабыкин и др.), в её составе – Уральский филармонич. оркестр (основан в 1934 как Оркестр Свердловского радиокомитета, с 1992 совр. назв.). Муниципальный камерный оркестр «BACH» (1990). В Большом зале филармонии установлен орган герм. фирмы «W. Sauer» (1973). Первый междунар. конкурс артистов оперетты и мюзикла им. В. А. Курочкина (2006). «Свердловская киностудия» (1943, в здании 1929–30, арх. Я. А. Корнфельд). Цирк (1980, здание арх. Ю. Л. Шварцбрейм и др.), Урало-Сибирская науч.-пром. выставка (2003).
Мужской волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» – чемпион России (1999). Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» – 25-кратный чемпион СССР и России (в 1978–2005), 8-кратный обладатель Кубка европ. чемпионов (в 1981–1995), финалист клубного чемпионата мира (1992 и 1994). Женский баскетбольный клуб «УГМК» – чемпион России (2002 и 2003) и победитель Евролиги (2003). В 2006 в Е. проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин.
Из отраслей пром-сти наиболее развиты машиностроение (гл. обр. тяжёлое) и металлообработка, чёрная металлургия, приборостроение и химическая промышленность. Крупнейшие предприятия: «Уралмаш» (оборудование для обогащения руд, металлургич. оборудование: агломерационное, коксохимическое, доменное, машины для непрерывного литья заготовок, прокатные станы; кузнечно-прессовое, энергетич. оборудование и др.), «Уралтрансмаш» [нефтяное оборудование (агрегаты для глубинных насосов), трамвайные вагоны, лебёдки для пассажирских лифтов и др.], «Уралхиммаш» (оборудование для предприятий химич. пром-сти, в т. ч. крупногабаритное), «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» (трансформаторно-реакторное оборудование, высоковольтная аппаратура, комплексное электрооборудование для газовых турбин и др.), «Уральский оптико-механический завод» (разл. спец. и мед. техника, геодезич. оборудование), «Уральский приборостроительный завод» (в т. ч. разл. приборы для авиации). Действуют также «ВИЗ-сталь» (электротехнич. сталь), «Верх-Исетский металлургический завод» (стальные эмалированные ванны, мойки, посуда и др.), «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», «Нижне-Исетский завод металлоконструкций», «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» (в т. ч. продукция ОПК, дизельные и электрич. погрузчики), «Уральский турбинный завод» (энергетич. оборудование), «Уральский электромеханический завод» (оборудование для АЭС, топливно-энергетич. комплекса и др.), «Уральский завод гражданской авиации» (ремонт авиац. двигателей), «Пневмостроймашина» (гидронасосы), «Уралкабель», «Свердловский завод трансформаторов тока», «Уральский электронный завод» (в т. ч. компакт-диски), «Уралэластотехника» (резиновые уплотнители для автомобилей, строит. конструкций и др.), «Уральский завод технических газов» (технич. газы, криогенные жидкости, газосварочное оборудование), «Уралпластик» (в т. ч. полиэтиленовые плёнки), «Свердловский завод гипсовых изделий», завод керамич. изделий (в т. ч. плитка). Концерн «Калина» (косметич. продукция, бытовая химия и др.). Завод «Уральские самоцветы» (украшения из полудрагоценных камней и др.). Е. – крупный центр полиграфич. пром-сти и издательского дела («У-Фактория», Среднеуральское книжное издательство, «Баско», «Юнивер-Пресс» и др.). Предприятия лёгкой (в т. ч. торгово-пром. компания «Уралобувь», камвольный комбинат, фабрика «Нерина» – женская и спец. одежда) и пищевой («Свердловский хлебомакаронный комбинат», «Жировой комбинат», комбинат «Хороший вкус» – мясные изделия, «Хладокомбинат № 3» – мороженое, мукомольный завод и др.) промышленности.
Е. – крупный финансовый центр Урала: действуют ок. 50 коммерч. банков (в т. ч. филиалы крупнейших рос. банков), Екатеринбургская фондовая и Уральская региональная валютная биржи.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Екатеринбург. Собор Святого Александра Невского Новотихвинского монастыря. 1838–52. Архив БРЭ;
Екатеринбургский театр оперы и балета. Сцена из балета «Шопениана»на музыку Ф. Шопена. Архив БРЭ;
Екатеринбург. Бывший дом Н. И. Севастьянова. 1866. Архитектор А. И. Падучев. Архив БРЭ.
Авторы статьи: А. В. Беркович (история); П. С. Павлинов (архитектура).