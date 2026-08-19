ЕКАТЕРИНБУРГ

Город в России, центр Свердловской области и Уральского федерального округа.

Круп­ный пром., на­уч­ный и куль­тур­ный центр Рос­сии. Нас. 1308,4 тыс. чел. (2006), чет­вёр­тый по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны (по­сле Мо­ск­вы, С.-Пе­тер­бур­га и Но­во­си­бир­ска). Рас­по­ло­жен в юж. час­ти об­лас­ти, на вост. скло­не Ср. Ура­ла, на р. Исеть. Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Коль­цо­во. Мет­ро­по­ли­тен (1991).

Да­той ос­но­ва­ния го­ро­да при­ня­то счи­тать день пус­ка [7(18).11.1723] пер­во­го це­ха (т. н. мо­ло­то­вой фаб­ри­ки) ка­зён­но­го ме­тал­лур­гич. за­во­да, во­круг ко­то­ро­го впо­след­ст­вии сло­жил­ся го­род, на­зван­ный в честь имп. Ека­те­ри­ны I. Ме­сто для по­строй­ки за­во­да вы­бра­но В. Н. Та­ти­ще­вым . Строи­тель­ст­вом за­во­да и го­ро­да ру­ко­во­дил В. И. Ген­нин. Офиц. от­кры­тие за­во­да со­стоя­лось 24.11(5.12).1723 (за­крыт к 1737). С нач. 18 в. здесь на­хо­дил­ся центральный ор­ган уп­рав­ле­ния гор­но­за­вод­ской промышленностью Ура­ла и Си­би­ри. В 1726 в Е. от­крыт Мо­нет­ный двор, на­ча­лось из­го­тов­ле­ние мед­ных де­нег, сна­ча­ла «плат» (тя­жё­лых квад­рат­ных пла­стин), в 1735–1876 вы­пус­ка­лась мед­ная мо­не­та (до 80% рос. че­ка­на). В 1726 ос­но­ва­на кам­не­рез­ная ма­стер­ская (с 1751 кам­не­рез­ная и шли­фо­валь­ная фаб­ри­ка, с нач. 19 в. Ека­те­рин­бург­ская гра­ниль­ная фаб­ри­ка). В 1745 кре­сть­я­нин Е. С. Мар­ков об­на­ру­жил зо­ло­то в ок­ре­ст­но­стях Е., в 1753 ос­но­ва­ны Бе­рёзов­ские зо­ло­тые про­мыс­лы. В 1783 че­рез Е. про­шёл Боль­шой Си­бир­ский тракт.

Го­род с 1781. В 1781–96 Е. – центр Ека­те­рин­бург­ской обл., вхо­див­шей в Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во, в 1797–1919 уезд­ный го­род Перм­ской гу­бер­нии, в 1807–63 имел ста­тус «гор­но­го го­ро­да», яв­лял­ся цен­тром об­ра­зо­ван­но­го Ека­те­рин­бург­ско­го гор­но­го окр., под­чи­няв­ше­го­ся Гор­но­му деп-ту Мин-ва фи­нан­сов. Сре­ди ре­мё­сел Е. пре­об­ла­да­ло кам­не­рез­ное и юве­лир­ное иск-во. В 1831 в Е. пе­ре­ве­де­но Перм­ское гор­ное прав­ле­ние, а так­же ре­зи­ден­ция Гл. на­чаль­ни­ка гор­ных за­во­дов хреб­та Ураль­ско­го.

В 1872 от­крыт Си­бир­ский тор­го­вый банк (к нач. 20 в. один из круп­ней­ших в Рос­сии). Во 2-й пол. 19 в. Е. стал круп­ным ж.-д. уз­лом, че­рез ко­то­рый про­шли ли­нии Ека­те­рин­бург – Пермь (1878; пер­вая на Ура­ле же­лез­ная до­ро­га, свя­за­ла за­во­ды Ср. Ура­ла с Е.), Ека­те­рин­бург – Тю­мень (1885), Ека­те­рин­бург – Че­ля­бинск (1896; сна­ча­ла яв­ля­лась ча­стью Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, за­тем ото­шла к Перм­ской ж. д.), Ека­те­рин­бург – Ка­зань (к 1924). Боль­шую роль в эко­но­мич. и об­ществ. жиз­ни го­ро­да сыг­ра­ла про­шед­шая в Е. Си­бир­ско-Ураль­ская на­уч­но-пром. вы­став­ка (1887), в ко­то­рой уча­ст­во­ва­ло ок. 4 тыс. экс­по­нен­тов. К 1904 в Е. на­счи­ты­ва­лось ок. 50 пром. пред­при­ятий, са­мые круп­ные: Верх-­Исет­ский пе­ре­дель­ный за­вод (ос­но­ван близ Е. в 1725 по ини­циа­ти­ве В. И. Ген­ни­на, с 1917 в чер­те го­ро­да; ны­не «Верх-Исет­ский ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод» и «ВИЗ-­Сталь»), Ниж­не-Исет­ский ме­тал­лур­гич. за­вод (1798–1915, про­из­во­дил чу­гун, разл. сор­та же­ле­за, арт. сна­ря­ды, яко­ря), ме­ха­нич. за­вод Ф. Е. Яте­са, вы­пус­кав­ший па­ро­вые ма­ши­ны (ос­но­ван в 1817 как Мель­ков­ская зо­ло­то­про­мы­валь­ная фаб­ри­ка, с 1922 за­вод «Ме­тал­лист», ны­не «Урал­транс­маш»), ма­ши­но­строи­тель­ные, во­доч­ные, су­кон­ные фаб­ри­ки и др.

Е. яв­лял­ся цен­тром ура­ло-си­бир­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. Мн. ека­те­рин­бург­ские куп­цы (Ка­зан­це­вы, Ря­за­но­вы и др.), при­каз­чи­ки ча­ст­ных за­во­дов и за­во­до­вла­дель­цы (Л. И. Рас­тор­гу­ев, П. Я. Ха­ри­то­нов) бы­ли вли­ятель­ны­ми чле­на­ми ека­те­рин­бург­ской об­щи­ны бег­ло­по­пов­цев (гла­ва – Я. М. Ря­за­нов), до­би­вав­шей­ся ле­га­ли­за­ции ста­ро­об­ряд­че­ст­ва в нач. 1820-х гг. С 1885 Е. – ка­фед­раль­ный го­род Ека­те­рин­бург­ской и Вер­хо­тур­ской епар­хии РПЦ.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 в Е. рас­по­ла­гал­ся об­ра­зо­ван­ный в янв. 1918 Ураль­ский об­ла­ст­ной со­вет во гла­ве с А. Г. Бе­ло­бо­ро­до­вым – выс­ший ор­ган сов. вла­сти на Ура­ле. В ночь с 16 на 17.7.1918, в ус­ло­ви­ях на­сту­п­ле­ния войск Че­хосл. кор­пу­са со сто­ро­ны Че­ля­бин­ска и Тю­ме­ни, в Е. в быв. до­ме Н. Н. Ипать­е­ва рас­стре­ля­ны быв. имп. Ни­ко­лай II , его се­мья и при­бли­жён­ные. По­сле боя 25 ию­ля час­ти РККА ос­та­ви­ли Е., го­род был за­нят час­тя­ми Че­хосл. кор­пу­са и Си­бир­ской ар­мии. В Е. об­ра­зо­ва­но Врем. об­ла­ст­ное пра­ви­тель­ст­во Ура­ла (нач. ав­гу­ста – 10 но­яб. 1918), рас­про­стра­нив­шее свою власть на Перм­скую, час­ти Вят­ской, Орен­бург­ской и Уфим­ской гу­бер­ний, во­зоб­но­ви­ла дея­тель­ность Гор. ду­ма (с мар­та 1918 вме­сто неё дей­ст­во­вал ис­пол­ком гор. Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов). В Е. со­сто­ял­ся Съезд чле­нов Все­рос. уч­ре­дит. со­б­ра­ния, на­хо­дил­ся его ис­пол­ком (В. М. Чер­нов, В. К. Воль­ский, И. М. Бруш­вит и др.), 19.11.1918 уча­ст­ни­ки Съез­да бы­ли аре­сто­ва­ны по рас­по­ря­же­нию А. В. Кол­ча­ка, ис­пол­нит. власть на Ура­ле пе­ре­шла к на­зна­чен­но­му Кол­ча­ком на­чаль­ни­ку Ураль­ско­го края С. С. По­ст­ни­ко­ву. Е. стал од­ним из цен­тров во­ен. управ­ле­ния и фор­ми­ро­ва­ния Си­бир­ской ар­мии. В хо­де на­сту­па­тель­ной Ека­те­рин­бург­ской опе­ра­ции час­ти РККА 14.7.1919 вновь за­ня­ли Е. Центр Ека­те­рин­бург­ской гу­бер­нии (1919–23), Ураль­ской об­лас­ти (1923–1934), Сверд­лов­ской об­лас­ти (с 1934).

К нач. 1940-х гг. в го­ро­де дей­ст­во­ва­ли 85 фаб­рик и за­во­дов, ок. 40% объ­ё­ма всей про­из­во­ди­мой про­дук­ции при­хо­ди­лось на ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ку. В пе­ри­од Вел. Отеч. вой­ны в Сверд­ловск бы­ло эва­куи­ро­ва­но св. 50 круп­ных пред­при­ятий (про­из­во­ди­ли разл. во­ен. про­дук­цию – тан­ки, са­мо­ход­ные арт. ус­та­нов­ки, ору­дия и др.); объ­ём про­из-ва вы­рос в 6 раз.

Го­род со мно­же­ст­вом ле­со­пар­ков и скве­ров (в т. ч. Ис­то­рич. сквер с Гео­ло­гич. ал­ле­ей из глыб ураль­ских гор­ных по­род на мес­те ме­тал­лур­гич. за­во­да, по­стро­ен­но­го в 1723) рас­по­ло­жен по обо­им бе­ре­гам р. Исеть, пре­вра­щён­ной в сис­те­му сту­пен­ча­то рас­по­ло­жен­ных во­до­ёмов (са­мый круп­ный – Верх-Исет­ский пруд). В ос­но­ве пря­мо­уголь­ной сет­ки улиц центр. рай­онов – ре­гу­ляр­ная схе­ма ураль­ско­го за­во­да-кре­по­сти 18 в. и ге­не­раль­ные пла­ны 1804, 1829, 1845. Об­лик ста­ро­го Е. во мно­гом оп­ре­де­ля­ют по­строй­ки в сти­ле клас­си­циз­ма: Гор­ная кан­це­ля­рия (1737–39, по про­ек­ту И. фон Бан­не­ра; пе­ре­строе­на в 1833–35 по про­ек­ту арх. М. П. Ма­ла­хо­ва; ны­не – в ком­плек­се кон­сер­ва­то­рии), быв. усадь­ба Рас­тор­гуе­ва-Ха­ри­то­но­ва (1794–1836, по­сле 1824 арх. Ма­ла­хов), собств. за­го­род­ный дом Ма­ла­хо­ва (1817–20), до­ма гл. на­чаль­ни­ка гор­ных за­во­дов хреб­та Ураль­ско­го (1818) и гл. лес­ни­че­го ураль­ских за­во­дов (1830), ап­те­ка гор­но­го ве­дом­ст­ва (1821; с 1992 Му­зей ис­то­рии кам­не­рез­но­го и юве­лир­но­го иск-ва), ан­самбль зда­ний Верх-Исет­ско­го за­во­да [гл. кон­то­ра (1828), гос­пи­таль (1824–26; ны­не по­ли­кли­ни­ка), ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1837–1838) и ком­плекс про­из­водств. зда­ний (1-я пол. 19 в.)], т. н. Боль­шой (1815–1818) и Ма­лый (1835–40) до­ма Ря­за­но­вых (все – арх. Ма­ла­хов), зда­ние пер­во­го гор. те­ат­ра (1847, арх. К. Г. Тур­ский; ны­не ки­но­те­атр). Со­хра­ни­лись так­же: ц. Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1792–1818), Но­во­тих­вин­ский жен­ский мон. (ос­но­ван в 1799 как жен­ская об­щи­на, уч­ре­ж­дён в 1809, за­крыт в 1920, вос­соз­дан в 1994; Ус­пен­ская ц., 1778–82; со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в сти­ле клас­си­циз­ма, 1838–52, ар­хи­тек­то­ры Л. И. Шар­ле­ман, Д. И. Вис­кон­ти, М. П. Ма­ла­хов; ц. Всех Свя­тых, 1900), Свя­то-Тро­иц­кий ка­фед­раль­ный со­бор (1818–54; вос­ста­нов­лен в 1997–2000), Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский со­бор (1846–60), ц. Воз­дви­же­ния Св. Кре­ста (1878–80; с 1995 Кре­сто­воз­дви­жен­ский муж­ской мон.), ц. Всех Свя­тых на Ми­хай­лов­ском клад­би­ще (1886–90), де­рев. за­строй­ка Ли­те­ра­тур­но­го квар­та­ла (в быв. до­ме М. Я. Алек­сее­вой с 1980 – Гос. му­зей пи­са­те­лей Ура­ла); Дом-му­зей Д. Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка (ос­но­ван в 1940; от­крыт в 1946); до­ма в сти­ле эк­лек­ти­ки [быв. дом Н. И. Се­ва­сть­я­но­ва, 1866, арх. А. И. Па­ду­чев; усадь­ба Же­лез­но­ва, 1895, арх. А. Б. Тур­че­вич (ны­не Ин-т ис­то­рии и ар­хео­ло­гии УрО РАН); уезд­ное ка­зна­чей­ст­во, 1906, арх. П. А. За­руц­кий]. Глав­ные ма­ги­ст­ра­ли го­ро­да (просп. Ле­ни­на, ули­цы Ма­лы­ше­ва, Куй­бы­ше­ва, 8 мар­та и др.) ак­тив­но за­страи­ва­лись со 2-й пол. 1920-х гг. В сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма по­строе­ны: «Дом кон­тор» (1930, арх. В. И. Смир­нов), жи­лой ком­плекс «Го­ро­док че­ки­ста» (1929–36, арх. И. П. Ан­то­нов, В. Д. Со­ко­лов, А. М. Тум­ба­сов), ком­плекс Втуз­го­род­ка (1929–30), быв. Дом пе­ча­ти (1929–30, арх. Г. А. Го­лу­бев), спорт­ком­плекс «Ди­на­мо» (1929–34, арх. В. Д. Со­ко­лов); в сти­ле сов. не­о­клас­си­циз­ма – Управ­ле­ние Сверд­лов­ской ж. д. (1928, арх. К. Т. Ба­бы­кин), Дом офи­це­ров (1937–41, арх. В. В. Емель­я­нов), зда­ние гор. ад­ми­ни­ст­ра­ции (1947–1954, арх. Го­лу­бев), гл. кор­пус Ураль­ско­го гос. ун-та (1953–57, арх. А. П. Тафф). Вбли­зи за­во­дов строи­лись круп­ные жи­лые мас­си­вы (соц­го­ро­док «Урал­ма­ша», 1929–40, ар­хи­тек­то­ры П. В. Оран­ский, М. И. Рей­шер). По ге­не­раль­но­му пла­ну 1972 центр го­ро­да про­тя­нул­ся вдоль р. Исеть. Сре­ди по­стро­ек кон. 20 – нач. 21 вв.: ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва «на "Урал­ма­ше"» (1996–98), храм-па­мят­ник во имя Всех Свя­тых, в зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших (2000–03; на мес­те до­ма Ипать­е­ва, раз­ру­шен­но­го в 1977). Па­мят­ни­ки: Я. М. Сверд­ло­ву (1927, скульп­тор М. Я. Хар­ла­мов), Г. К. Жу­ко­ву (1995; скульп­тор К. В. Грюн­берг); В. Н. Та­ти­ще­ву и В. И. Ген­ни­ну (1998; скульп­тор П. П. Чу­со­ви­тин), А. С. По­по­ву, П. П. Ба­жо­ву и др.

В Е. функ­цио­ни­ру­ют УрО РАН (1932), 137 н.-и. ин-тов, кон­ст­рук­тор­ских бю­ро и др. на­уч. уч­ре­ж­де­ний (2007). 28 ву­зов, в т. ч. 18 го­су­дар­ст­вен­ных: Ураль­ский гор­ный ун-т (1914; совр. назв. и ста­тус с 2004), Ураль­ский ун-т им. М. Горь­ко­го (1920), Ураль­ский тех­нич. ун-т (1920; совр. назв. и ста­тус с 1992; зда­ние – 1929–1939, арх. Г. Я. Воль­фен­зон и др.), Ураль­ский ле­со­тех­нич. ун-т (1930; совр. назв. с 2001), Ураль­ская мед. ака­де­мия (1931; совр. назв. и ста­тус с 1995), Ураль­ская юри­дич. ака­де­мия (1931; совр. назв. и ста­тус с 1992), Ураль­ская конс. (ос­но­ва­на в 1934 как Сверд­лов­ская конс., с 1939 им. М. П. Му­сорг­ско­го, с 1946 совр. назв.), Ураль­ская ар­хит.-ху­дож. ака­де­мия (1947; совр. назв. с 1995), Рос. проф.-­пе­да­го­гич. ун-т (1979; совр. назв. с 2001), Ураль­ская ака­де­мия гос. служ­бы (1991; совр. назв. с 1995) и др. Сверд­лов­ская об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­уч. б-ка им. В. Г. Бе­лин­ско­го (1899), Сверд­лов­ская об­ла­ст­ная меж­на­цио­наль­ная б-ка (1936), Центр. гор. б-ка им. А. И. Гер­це­на (1997; св. 40 фи­лиа­лов) и др.

Му­зеи: Сверд­лов­ский об­ла­ст­ной крае­вед­че­ский (1871; с 1979 му­зей­ное объ­е­ди­не­ние, 11 фи­лиа­лов; в быв. до­ме По­клев­ских-Ко­зелл, 1870, арх. М. Л. Ре­утов), изо­бра­зит. ис­кусств (1936; с 1992 совр. назв.; в зда­нии Ека­те­рин­бург­ско­го гор­но­го гос­пи­та­ля, 1749; круп­ное со­б­ра­ние рус. жи­во­пи­си, ураль­ских са­мо­цве­тов; круп­ней­шее со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний кас­лин­ско­го ли­тья, в т. ч. па­виль­он для Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же 1900), ис­то­рии Ека­те­рин­бур­га (ос­но­ван в 1939 как Дом-му­зей Я. М. Сверд­ло­ва; с 1995 совр. назв.), ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и пром. тех­ни­ки Ура­ла (1973), Му­зей ра­дио им. А. С. По­по­ва (1986), фо­то­гра­фич. му­зей «Дом Ме­тен­ко­ва» (от­крыт в 1998; в до­ме од­но­го из пер­вых ураль­ских фо­то­гра­фов В. Л. Ме­тен­ко­ва, с 1883 жив­ше­го в Е.), Сверд­лов­ский об­ла­ст­ной му­зей воз­душ­но-де­сант­ных войск «Кры­ла­тая гвар­дия» (1994), «Не­вьян­ская ико­на», ме­мо­ри­аль­ные Дом-му­зей П. П. Ба­жо­ва (ос­но­ван в 1967, от­крыт в 1969) и Дом-му­зей Ф. М. Ре­шет­ни­ко­ва (1991).

Те­ат­ры: Ека­те­рин­бург­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, дра­мы (1930), ТЮЗ (1930), ку­коль­ный (1932), муз. ко­ме­дии (1933), Те­атр ба­ле­та «Щел­кун­чик» (1988), «Про­вин­ци­аль­ные тан­цы» (1990) и др. Сверд­лов­ская гос. фи­лар­мо­ния (1936; в зда­нии быв. Де­ло­во­го клу­ба, 1915–27, ар­хи­тек­то­ры К. А. Пол­ков, К. Т. Ба­бы­кин и др.), в её со­ста­ве – Ураль­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр (ос­но­ван в 1934 как Ор­кестр Сверд­лов­ско­го ра­дио­ко­ми­те­та, с 1992 совр. назв.). Му­ни­ци­паль­ный ка­мер­ный ор­кестр «BACH» (1990). В Боль­шом за­ле фи­лар­мо­нии ус­та­нов­лен ор­ган герм. фир­мы «W. Sau­er» (1973). Пер­вый ме­ж­ду­нар. кон­курс ар­ти­стов опе­рет­ты и мю­зик­ла им. В. А. Ку­роч­ки­на (2006). «Сверд­лов­ская ки­но­сту­дия» (1943, в зда­нии 1929–30, арх. Я. А. Корн­фельд). Цирк (1980, зда­ние арх. Ю. Л. Шварц­брейм и др.), Ура­ло-Си­бир­ская на­уч.-­пром. вы­став­ка (2003).

Муж­ской во­лей­боль­ный клуб «Ло­ко­мо­тив-Изум­руд» – чем­пи­он Рос­сии (1999). Жен­ский во­лей­боль­ный клуб «Ура­лоч­ка-НТМК» – 25-­крат­ный чем­пи­он СССР и Рос­сии (в 1978–2005), 8-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (в 1981–1995), фи­на­лист клуб­но­го чем­пио­на­та ми­ра (1992 и 1994). Жен­ский бас­кет­боль­ный клуб «УГМК» – чем­пи­он Рос­сии (2002 и 2003) и по­бе­ди­тель Ев­ро­ли­ги (2003). В 2006 в Е. про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по шах­ма­там сре­ди жен­щин.

Из от­рас­лей пром-сти наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние (гл. обр. тя­жёлое) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, чёр­ная ме­тал­лур­гия, при­бо­ро­строе­ние и хи­мическая промышленность. Круп­ней­шие пред­при­ятия: «Урал­маш» (обо­ру­до­ва­ние для обо­га­ще­ния руд, ме­тал­лур­гич. обо­ру­до­ва­ние: аг­ло­ме­ра­ци­он­ное, кок­со­хи­ми­че­ское, до­мен­ное, ма­ши­ны для не­пре­рыв­но­го ли­тья за­го­то­вок, про­кат­ные ста­ны; куз­неч­но-прес­со­вое, энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ние и др.), «Урал­транс­маш» [неф­тя­ное обо­ру­до­ва­ние (аг­ре­га­ты для глу­бин­ных на­со­сов), трам­вай­ные ва­го­ны, ле­бёд­ки для пас­са­жир­ских лиф­тов и др.], «Урал­хим­маш» (обо­ру­до­ва­ние для пред­при­ятий хи­мич. пром-сти, в т. ч. круп­но­га­ба­рит­ное), «Ура­лэ­лек­тро­тяж­маш-­Урал­ги­дро­маш» (транс­фор­ма­тор­но-ре­ак­тор­ное обо­ру­до­ва­ние, вы­со­ко­вольт­ная ап­па­ра­ту­ра, ком­плекс­ное элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для га­зо­вых тур­бин и др.), «Ураль­ский оп­ти­ко-ме­ха­ни­че­ский за­вод» (разл. спец. и мед. тех­ни­ка, гео­де­зич. обо­ру­до­ва­ние), «Ураль­ский при­бо­ро­строи­тель­ный за­вод» (в т. ч. разл. при­бо­ры для авиа­ции). Дей­ст­ву­ют так­же «ВИЗ-сталь» (элек­тро­тех­нич. сталь), «Верх-­Исет­ский ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод» (сталь­ные эма­ли­ро­ван­ные ван­ны, мой­ки, по­су­да и др.), «Ека­те­рин­бург­ский за­вод по об­ра­бот­ке цвет­ных ме­тал­лов», «Ниж­не-Исет­ский за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций», «Ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод им. М. И. Ка­ли­ни­на» (в т. ч. про­дук­ция ОПК, ди­зель­ные и элек­трич. по­груз­чи­ки), «Ураль­ский тур­бин­ный за­вод» (энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ние), «Ураль­ский элек­тро­ме­ха­ни­че­ский за­вод» (обо­ру­до­ва­ние для АЭС, то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плек­са и др.), «Ураль­ский за­вод гра­ж­дан­ской авиа­ции» (ре­монт авиац. дви­га­те­лей), «Пнев­мо­ст­рой­ма­ши­на» (гид­ро­на­со­сы), «Урал­ка­бель», «Сверд­лов­ский за­вод транс­фор­ма­то­ров то­ка», «Ураль­ский элек­трон­ный за­вод» (в т. ч. ком­пакт-дис­ки), «Ура­лэ­ла­сто­тех­ни­ка» (ре­зи­но­вые уп­лот­ни­те­ли для ав­то­мо­би­лей, стро­ит. кон­ст­рук­ций и др.), «Ураль­ский за­вод тех­ни­че­ских га­зов» (тех­нич. га­зы, крио­ген­ные жид­ко­сти, га­зо­сва­роч­ное обо­ру­до­ва­ние), «Урал­пла­стик» (в т. ч. по­ли­эти­ле­но­вые плён­ки), «Сверд­лов­ский за­вод гип­со­вых из­де­лий», за­вод ке­ра­мич. из­де­лий (в т. ч. плит­ка). Кон­церн «Ка­ли­на» (кос­ме­тич. про­дук­ция, бы­то­вая хи­мия и др.). За­вод «Ураль­ские са­мо­цве­ты» (ук­ра­ше­ния из по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней и др.). Е. – круп­ный центр по­ли­гра­фич. пром-сти и из­да­тель­ско­го де­ла («У-Фак­то­рия», Сред­не­ураль­ское книж­ное из­да­тель­ст­во, «Бас­ко», «Юни­вер-­Пресс» и др.). Пред­при­ятия лёг­кой (в т. ч. тор­го­во-пром. ком­па­ния «Ура­ло­бувь», кам­воль­ный ком­би­нат, фаб­ри­ка «Не­ри­на» – жен­ская и спец. оде­ж­да) и пи­ще­вой («Сверд­лов­ский хле­бо­ма­ка­рон­ный ком­би­нат», «Жи­ро­вой ком­би­нат», ком­би­нат «Хо­ро­ший вкус» – мяс­ные из­де­лия, «Хла­до­ком­би­нат № 3» – мо­ро­же­ное, му­ко­моль­ный за­вод и др.) про­мыш­лен­но­сти.

Е. – круп­ный фи­нан­со­вый центр Ура­ла: дей­ст­ву­ют ок. 50 ком­мерч. бан­ков (в т. ч. фи­лиа­лы круп­ней­ших рос. бан­ков), Ека­те­рин­бург­ская фон­до­вая и Ураль­ская ре­гио­наль­ная ва­лют­ная бир­жи.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Ека­те­рин­бург. Со­бор Свя­то­го Алек­сан­д­ра Нев­ско­го Но­во­тих­вин­ско­го мо­на­сты­ря. 1838–52. Архив БРЭ;

Ека­те­рин­бург­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та. Сце­на из ба­ле­та «Шо­пе­ниа­на»на му­зы­ку Ф. Шо­пе­на. Архив БРЭ;

Ека­те­рин­бург. Быв­ший дом Н. И. Се­ва­сть­я­но­ва. 1866. Ар­хи­тек­тор А. И. Па­ду­чев. Архив БРЭ.

Авторы статьи: А. В. Бер­ко­вич (ис­то­рия); П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)